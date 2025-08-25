¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅìµþÌô²ÊÂç³Ø/ÂçºåÂç³Ø/´ôÉìÂç³Ø/µþÅÔÂç³Ø¡ÛºÙË¦Æâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«¸Ê¡¦Èó¼«¸Ê¤Î¶³¦Àþ¤ò·èÄê¤¹¤ëÊ¬»Ò¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÎÈ¯¸« ～¼«¸ÊÍ³ÍèÀ®Ê¬¤ÎÉÂ¸¶ÂÎ´ÞÍ±ÕË¦¤ò¥»¥ë¥ªー¥È¥Î¥Þ¥¹ÌÈ±Ö·Ï¤¬ÊáÂª¤¹¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î²òÌÀ～
ÅìµþÌô²ÊÂç³Ø¡¦À¸Ì¿²Ê³ØÉô¡¦´¶À÷À©¸æ³Ø¸¦µæ¼¼¤Î¿·ºê¹±Ê¿¶µ¼ø¤é¤Î¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ÂçºåÂç³ØÈùÀ¸ÊªÉÂ¸¦µæ½ê¡¦»³ËÜ²íÍµ¶µ¼ø¤Èºû°æÈþÏÂ½Ú¶µ¼ø¡¢´ôÉìÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¡¦±Ê°æ¹¨¼ù¶µ¼ø¤Èµ×ËÙÃÒ»Ò½Ú¶µ¼ø¡¢µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²Ê¡¦ÃæÀî°ìÏ©¶µ¼ø¤ÈÌîß·¹§»Ö½Ú¶µ¼ø¤é¤Î¥°¥ëー¥×¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢´¶À÷½É¼ç¤Î¼«¸ÊÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ëºÙË¦Ëì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¤¤ï¤ì¤¿¥ì¥¸¥ª¥Í¥é´ÞÍ±ÕË¦Ëì¤¬ºÙË¦Æâ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈó¼«¸Ê¤È¤·¤Æ¥»¥ë¥ªー¥È¥Î¥Þ¥¹ÌÈ±Ö·Ï¤ËÊáÂª¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò²òÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1. ¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦½É¼çÍ³Íè¤ÎºÙË¦Ëì¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤¿¥ì¥¸¥ª¥Í¥é´ÞÍ±ÕË¦¡ÊLegionella-containing vacuole; LCV¡Ë¤Ø¤Î¥»¥ë¥ªー¥È¥Î¥Þ¥¹ÌÈ±Ö·Ï´ØÏ¢Ê¬»Ò¤Ç¤¢¤ëGBP¤Î½¸ÀÑ¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥¸¥ª¥Í¥é¤ÎÉÂ¸¶°ø»Ò¤Ç¤¢¤ëLpg2552¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Lpg2552¤ÏLCVËì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ê¥ó»é¼Á¤Î¥Û¥¹¥Õ¥¡¥Á¥¸¥ó»À¤Î¹çÀ®¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢GBP¤¬¤³¤Î¥Û¥¹¥Õ¥¡¥Á¥¸¥ó»À¤Î½¸ÀÑ¤òÈó¼«¸Ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¼±ÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇLCVËì¤òÇË²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸«½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Û¥¹¥Õ¥¡¥Á¥¸¥ó»À¤òÇ§¼±¤Ç¤¤Ê¤¤GBP¤ÎÊÑ°ÛÂÎ¤ÏLCVËì¤òÊáÂª¤Ç¤¤º¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥ì¥¸¥ª¥Í¥é¤ÎºÙË¦ÆâÁý¿£¤òÍÞÀ©¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¤³¤ì¤é¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢GBP¤Ë¤è¤ëÂ¾¤ÎÉÂ¸¶ÂÎ´ÞÍ±ÕË¦¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¶·â¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î¸¦µæ¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ëÂ¾¡¢GBP¤¬´Ø¤ï¤ë¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤ÎÈ¯¾Éµ¡¹½¤ò²òÌÀ¤¹¤ëÂ³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2. ³µÍ×
ÅìµþÌô²ÊÂç³Ø¡¦À¸Ì¿²Ê³ØÉô¡¦´¶À÷À©¸æ³Ø¸¦µæ¼¼¤Î¿·ºê¹±Ê¿¶µ¼ø¤é¤Î¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ÂçºåÂç³ØÈùÀ¸ÊªÉÂ¸¦µæ½ê¡¦»³ËÜ²íÍµ¶µ¼ø¤Èºû°æÈþÏÂ½Ú¶µ¼ø¡¢´ôÉìÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¡¦±Ê°æ¹¨¼ù¶µ¼ø¤Èµ×ËÙÃÒ»Ò½Ú¶µ¼ø¡¢µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²Ê¡¦ÃæÀî°ìÏ©¶µ¼ø¤ÈÌîß·¹§»Ö½Ú¶µ¼ø¤é¤Î¥°¥ëー¥×¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢´¶À÷½É¼ç¤Î¼«¸ÊÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ëºÙË¦Ëì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¤¤ï¤ì¤¿¥ì¥¸¥ª¥Í¥é´ÞÍ±ÕË¦Ëì¤¬ºÙË¦Æâ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈó¼«¸Ê¤È¤·¤Æ¥»¥ë¥ªー¥È¥Î¥Þ¥¹ÌÈ±Ö·Ï¤ËÊáÂª¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò²òÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢¥»¥ë¥ªー¥È¥Î¥Þ¥¹ÌÈ±Ö·Ï¤¬¼«¸ÊÀ®Ê¬¤ò¡ÖÈó¼«¸Ê¡×¤È¤·¤Æ¼±ÊÌ¤Ç¤¤ëÊ¬»Òµ¡¹½¤Î°ìÃ¼¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Î²òÀÏ¤Ï¥»¥ë¥ªー¥È¥Î¥Þ¥¹ÌÈ±Ö·Ï¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µÈ¯¾Éµ¡¹½¤ÎÍý²ò¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜÀ®²Ì¤Ï¡¢ÊÆ¹ñNational Academy of Sciences¤¬´©¹Ô¤¹¤ë²Ê³Ø»ï¡ÖProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
3. ¸¦µæ¤ÎÇØ·Ê
¡¡ÌÈ±Ö·Ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ø¼«¸Ê¡Ù¤È¡ØÈó¼«¸Ê¡Ù¤Î¸·Ì©¤Ê¼±ÊÌ¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ¤Ë¡¢¼«Á³ÌÈ±Ö·Ï¤ä³ÍÆÀÌÈ±Ö·Ï¤Ç¤ÏÉÂ¸¶ÂÎÆÃÍ¤ÎÊ¬»Ò¥Ñ¥¿ー¥ó¡ÊPathogens Associated Molecular Pattern: PAMP¡Ë¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¼«¸Ê¤ÈÈó¼«¸Ê¤ò¼±ÊÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ºÙË¦Æâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿ÉÂ¸¶ÂÎ¤òÊáÂª¤·»¦½ý¤¹¤ë¡Ø¥»¥ë¥ªー¥È¥Î¥Þ¥¹ÌÈ±Ö·Ï¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼«¸Ê¤ÈÈó¼«¸Ê¤Î¶³¦¤¬Û£Ëæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢ºÙË¦Æâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿ÉÂ¸¶ÂÎ¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÇí¤½Ð¤·¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø½É¼çºÙË¦Í³Íè¤ÎËì¡Ù¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥»¥ë¥ªー¥È¥Î¥Þ¥¹ÌÈ±Ö·Ï¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î½É¼çÍ³Íè¤ÎËì¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿ÉÂ¸¶ÂÎ¤òÊáÂª¤·¹¶·â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ø¼«¸ÊÍ³Íè¡Ù¤ÎËìÀ®Ê¬¤ò¡ØÈó¼«¸Ê¡Ù¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¹¶·â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î¼±ÊÌ¤ÏÉÂ¸¶ÂÎ¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë½É¼ç°ø»Ò¤ÎÊ¬»ÒÊÑÆ°¤ËÈ¼¤¦¥Ñ¥¿ー¥ó¡ÊPathogen "Life-cycle" Associated Molecular Pattern: PLAMP¡Ë¤ò´ðÈ×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢ºÙË¦Æâ¤Çµ¯¤³¤ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¬»Ò¤ÎÊÑ²½¤¬¡Ö¼«¸Ê¡×¤ò¡ÖÈó¼«¸Ê¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥»¥ë¥ªー¥È¥Î¥Þ¥¹ÌÈ±Ö·Ï¤Ë¤ª¤±¤ë¡ØPLAMP¡Ù¤Î²òÌÀ¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£