¡ÚÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¡ÛÃ¦ÃºÁÇ¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¡Ê2025Ç¯9·î3Æü³«ºÅ¡Ë
ÆüËÜ¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ã¦ÃºÁÇ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÁÏ½Ð¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë¤Ï¡¢ÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¡×¤ò¡¢2025Ç¯9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¾¦ÉÊ¤äÃ¦ÃºÁÇ¾¦ÉÊ¡¢GX´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎBtoB´ë¶ÈÍÍ¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¡ª¡ª
¤³¤Î²ÝÂê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢»Ô¾ì¤Ç¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ë¡×Â¸ºß¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëµ»½Ñ¤äÀ½ÉÊ¤ÎÄó¶¡¼Ô¤«¤é°ìÊâ¿Ê¤ó¤ÀÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Ç¤¹¡£
¤â¤È¤â¤È¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¸ì¸»¤Ï¡¢²ÈÃÜ¤Î½êÍ¼Ô¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¡Ö¾Æ¤°õ¡ÊBrandr¡Ë¡×¤ËÍ³Íè¤·¤Þ¤¹¡£¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÌÜÅª¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¼«¼Ò¤ÎÃ¦ÃºÁÇ¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ë¡¢Â¾¼Ò¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÌÀ³Î¤Ê¡Ö¾Æ¤°õ¡×¤ò²¡¤¹¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÇ§ÃÎ¤äÍý²ò¤ÎÂ¥¿Ê¡×¤È¡ÖÌÀ³Î¤Êº¹ÊÌ²½¡×¤ò¼Â¸½¤·¡¢¸ÜµÒ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢°ì¸ý¤Ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤ä¤êÊý¤ÏÍÍ¡¹¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¸ÄÊÌ¤Î¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É²½¤¹¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Ê£¿ô¤Î¾¦ÉÊ·²¤ò°ì¤Ä¤Î¡Ö¥«¥Æ¥´¥ê¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤È¤·¤ÆÊñ³çÅª¤Ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤ëÊýË¡¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸¡¦Ã¦ÃºÁÇ¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤¬Æ±¼Á²½¤·¤Æ¤¤¤¯»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢µ®¼Ò¤ÎÃ¦ÃºÁÇ¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¥»¥ß¥Êー¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¡Û
- ´Ä¶ÇÛÎ¸¡¦Ã¦ÃºÁÇ¤È¤¤¤¦µ¡Ç½Åª²ÁÃÍ¤ò¡¢¸ÜµÒ¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ö¡Ö¾ð½ïÅª²ÁÃÍ¡×¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤µ¤»¤ëÊýË¡
- ¸ÜµÒ¤Î¥³¥¹¥ÈÁý¤È¤¤¤¦·üÇ°¤ò¡¢¸ÜµÒ¤Î´ë¶È²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤ÎÅê»ñ¡×¤È¤·¤ÆÁÊµá¤¹¤ëÀïÎ¬
- °ìÈÌÅª¤Ê¡Ö¥°¥êー¥ó¥ïー¥É¡×¤ËËä¤â¤ì¤Ê¤¤¡¢¼«¼Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Íー¥ß¥ó¥°¡¦¥í¥´³«È¯¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á
- ¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤ä±Ä¶È»ñÎÁ¤Ø¤ÎÍî¤È¤·¹þ¤ßÊý
- Ã±°ì¾¦ÉÊ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²½¤È¡¢Ê£¿ô¤Î¾¦ÉÊ·²¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¥«¥Æ¥´¥ê¥Ö¥é¥ó¥É²½¤Î»È¤¤Ê¬¤±Êý
¡Ú¥»¥ß¥Êー¤òÄÌ¤¸¤Æ²ò·è¤Ç¤¤ëµ®¼Ò¤Î¤ªÇº¤ß¡Û
- Ã¦ÃºÁÇÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤¿¤¬¡¢Â¾¼ÒÀ½ÉÊ¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¸ÜµÒ¤Ë¶¯¤¯°õ¾ÝÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
- ¡Ö¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢¸ÜµÒ¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«ºÎÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤
- ±Ä¶È»ñÎÁ¤ä¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤¬¡¢À½ÉÊ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÎÍåÎó¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÜµÒ¤Î¿´¤òÆ°¤«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤
- ¼Ò°÷¤ä½¾¶È°÷¤¬¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î²ÁÃÍ¤ä°ÕµÁ¤òÍý²ò¤·¤¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢±Ä¶È³èÆ°¤¬²ÃÂ®¤·¤Ê¤¤
¼«¼Ò¤Î¾õ¶·¡¢¶¯¤ß¡¢¤½¤·¤Æ¾Íè¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢µ®¼Ò¤¬¤³¤ÎµðÂç¤ÊÃ¦ÃºÁÇ»Ô¾ì¤Ç»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
³§¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- Ã¦ÃºÁÇ´ØÏ¢¤Î¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô¤ÎÊý
- ±Ä¶È³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ã¦ÃºÁÇÀ½ÉÊ¤Î²ÁÃÍ¤òÅÁ¤¨¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤ÎÊý
- GX¡Ê¥°¥êー¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë´ØÏ¢»ö¶È¤Ø¤Î»²Æþ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý
¡ã¥»¥ß¥Êー¼Â»Ü³µÍ×¡ä
¡¦Æü»þ¡§2025Ç¯9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë 15:00～16:00
¡¦²ñ¾ì¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡ÊZoom¡Ë¢¨¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë»ëÄ°ÊýË¡¤ÈURL¤òÁ÷ÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡¦»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¹Ö»Õ
Æ£ÅÄ Ç½·É
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡¡ÉôÄ¹
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢INFAS¥Ñ¥Ö¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡ÊWWD¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ë¿·Â´Æþ¼Ò¡£¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢ÀïÎ¬Éô¤Ë¤Æ¡¢¼«¼ÒÇÞÂÎ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¤ÎÎ©°Æ～¼Â»Ü¤ò·Ð¸³¡£¤½¤Î¸å¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSATISONE(¸½DRAFT.Inc)¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥Ã¥¯¥×¥é¥ó¥Êー/¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ½¾»ö¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¶È¥É¥á¥¤¥ó¤Ç¤ÎÎ©¤Á¾å¤²´ü¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É³«È¯¡ÊMVV¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¡¢CI¡¦VI¡¢¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×ºöÄê»Ù±ç¡ËµÚ¤Ó¡¢¤½¤ì¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ëÂÐ³°¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¡¦¼Â»Ü¡ÊAD/PRÀïÎ¬Î©°Æ»Ù±ç¡¢KV¡¦¥í¥´¡¢¹¹ð¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥³¥Ôー¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡¢Web¥µ¥¤¥ÈÅù¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö³«È¯»Ù±ç¡Ë¤ò»Ù±ç¡£
¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë¤Ç¤Ï´ë¶ÈÍýÇ°¤ä¥Ñー¥Ñ¥¹¤ÎºöÄê¡¦¿»Æ©¤ä¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Þ¤ÇÎÎ°è¤ò¹¤²¡¢¼ç¤ËÂç¼ê´ë¶È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°°Æ·ï¤òÂ¿¿ôÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤â¤¹¤ì¤ÐÛ£Ëæ¤µ¤¬µöÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ç¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ëÏÀÍý¤È¥¹¥Èー¥êー¤Ç¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ä¶¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¡õ¥Úー¥¸ºîÀ®¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó´ðÁÃ¹ÖºÂ¡×¹Ö»Õ¡Ê2025Ç¯¡Ë
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë¡¡¥»¥ß¥Êー»öÌ³¶É¡¡
e-mail¡§seminar@bywill.co.jp
TEL¡§03-6262-3584¡ÊÂåÉ½¡Ë
²ñ¼Ò³µÍ×
¢£¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë
¢£ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶2-3-21¡¡·²ÇÏ¥Ó¥ë6³¬
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.bywill.co.jp/
¢£ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡²¼Â¼ Íº°ìÏº
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¡¡¦´Ä¶²ÁÃÍÁÏ½Ð»Ù±ç»ö¶È¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¡Ë
¡¡¡¦´Ä¶²ÁÃÍÇäÇã»ö¶È¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÄ´Ã£¡¦Ãç²ð¡Ë
¡¡¡¦Ã¦ÃºÁÇ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
¡¡¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È