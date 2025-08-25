¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÁðÄÅ»Ô¡¦Î©Ì¿´ÛÂç³Ø¡¦¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Î¸þ¾å¤ÈÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤òÄù·ë
2025Ç¯8·î25Æü¤ËÁðÄÅ»Ô¤ÈÎ©Ì¿´ÛÂç³Ø¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Áê¸ß¤ËÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¡Ö¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Î¸þ¾å¡×¤È¡ÖÃÏ°è¤Î³èÀ²½¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤È»ñ¸»¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢Ï¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÏ°è¼Ò²ñ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë½ô²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¶¦ÁÏ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¡¢¡ØÁðÄÅ»Ô¡¢Î©Ì¿´ÛÂç³Ø¤ª¤è¤Ó¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Î¸þ¾å¤ÈÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê½ñ¡Ù¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢¶á¤¤¾Íè¤ËË¬¤ì¤ë¿Í¸ý¸º¾¯¤ò¸«¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é½»Ì±°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¹¬Ê¡´¶¤äÀ¸³è¤Î¼Á¡á¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¼ç´ã¤òÃÖ¤¯¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò¿Þ¤ê¡¢»°¼Ô¤¬Ï¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤·¡¢½»¤à¿Í¤Ë¤â¡¢³Ø¤Ö¿Í¤Ë¤â¡¢Æ¯¤¯¿Í¤Ë¤âÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¤Þ¤Á¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÏ¢·È¡¦¶¨ÎÏ»ö¹à¡Û
ÁðÄÅ¤Î¤Þ¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¡¦ÅÔ»Ô¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸þ¾å¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢ÁðÄÅ»Ô¡¦Î©Ì¿´ÛÂç³Ø¡¦¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Î»°¼Ô¤ÏÄê´üÅª¤Ê¸òÎ®¡¦¶¨µÄ¤Ë¤è¤êÁê¸ßÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¡¢°Ê²¼¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÏ¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¶¦Æ±¸¦µæ¡¦¼ÂÁõ
ÁðÄÅ»Ô¤¬Êú¤¨¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢»°¼Ô¤¬¶¦Æ±¤·¼Â¾Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤É¤Î¶ñÂÎ²½¤òÄÌ¤·¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê²ò·èºö¤òÌÏº÷¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ºÇ¿·µ»½Ñ¤È³Ø½ÑÃÎ¸«¤ÎÃÏ°è´Ô¸µ
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤ÈÎ©Ì¿´ÛÂç³Ø¤Î¸¦µæÎÏ¡¦¸¦µæÀ®²Ì¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁðÄÅ»Ô¤ÎÅÔ»Ôµ¡Ç½¤Î¹âÅÙ²½¤ä¿Í¡¹¤Î¹¬Ê¡´¶¡¢À¸³è¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿Íºà°éÀ®¤È¸òÎ®¤ÎÂ¥¿Ê
¼¡À¤Âå¤Î¥êー¥Àー¤äÀìÌç²È¤Î°éÀ®¡¢ÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¤Ë»ñ¤¹¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³«È¯¡¢»º³Ø¸øÌ±¤Î¿Íºà¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¹Êó¡¦¾ðÊóÈ¯¿®¤ÎÏ¢·È
ËÜ¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤äÀ®²Ì¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÂÐ³°È¯¿®¤·¡¢ÁðÄÅ»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤ÈÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³ÎÎ©¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£