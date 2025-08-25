¡Ú9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë20:00³«ºÅ¡Û½©¤ÎºÎÍÑ¥·ー¥º¥óÄ¾Á°¡ªµá¿Í¹¹ð¤ËÍê¤é¤º6¥ö·î¤Ç´´Éô¿Íºà¤ò10Ì¾ºÎÍÑ¤·¤¿Í£°ì¤Î¼êË¡¤ò¸ø³« ～·Ð±Ä¼Ô¸ÂÄê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆÃÊÌ¥»¥ß¥Êー～
KOBUSHI MARKETING¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§°æ¾åÍµ²ð¡Ë¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î³ÈÂç¤Ë·Ò¤¬¤ëÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢2025Ç¯9·î17Æü(¿å)20:00～StarLift¤Î¸¶ÂåÉ½¤ò¹Ö»Õ¤Ë·Þ¤¨¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë°ÍÂ¸¤»¤ºÍ¥½¨¿Íºà¤òÄ¾ÀÜºÎÍÑ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
2025Ç¯9·î17Æü(¿å)20:00～·Ð±Ä¼Ô¸ÂÄê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆÃÊÌ¥»¥ß¥Êー µá¿Í¹¹ð¤ä¿Íºà¾Ò²ð¤Ç¤ÏºÎ¤ì¤Ê¤¤´´Éô¿Íºà¤ò6¥ö·î¤Ç10Ì¾ºÎÍÑ¤Ç¤¤¿Í£°ì¤ÎÊýË¡
¾ÜºÙ/¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï²¼µURL¤è¤ê
https://peatix.com/event/4542426/view
·Ð±Ä¼Ô¸ÂÄê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆÃÊÌ¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ
µá¿Í¹¹ð¤ä¿Íºà¾Ò²ð¤ËÍê¤é¤º¡¢¤ï¤º¤«6¥ö·î¤ÇÅ¾¿¦°ÕÍß¥¼¥í¤ÎCXO¡¦´´Éô¿Íºà¤ò10Ì¾ºÎÍÑ¤·¡¢¤½¤Î¸å50Ì¾°Ê¾å¤ÎÍ¥½¨¿Íºà³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿Í£°ì¤Î¼êË¡¤òÆÃÊÌ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£ºÎÍÑÆñ¤¬Â³¤¯º£¡¢Í¥½¨¿Íºà¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï´ë¶ÈÀ®Ä¹¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤Ç¤¹¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢³°»ñÎ®¥Ø¥Ã¥É¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤¿ºÆ¸½À¤Î¤¢¤ëºÎÍÑ¥á¥½¥Ã¥É¤ò¡¢·Ð±Ä¼Ô¤À¤±¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£µá¿Í¹¹ð¤ä¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ËÂ¿³Û¤ÎÈñÍÑ¤òÅê¤¸¤Æ¤âÀ®²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¸½¾õ¤òÂÇÇË¤·¤¿¤¤·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î90Ê¬¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Äê°÷¤Ï7Ì¾¸ÂÄê¡¢¼¡²ó³«ºÅ¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¡£½©¤ÎºÎÍÑ¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ¾ÜºÙ
Æü»þ
2025Ç¯9·î17Æü(¿å) 20:00～21:30
»²²ÃÈñ
ÌµÎÁ
·Á¼°
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
»²²ÃÂÐ¾Ý
²ñ¼Ò¥ªー¥Êー¡¦·Ð±Ä¼Ô
³«ºÅ¾ò·ï
»²²Ã¼Ô3Ì¾°Ê¾å¤Ç¼Â»Ü
¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
Peatix¤«¤é»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://peatix.com/event/4542426/view
Ãí°Õ»ö¹à
»²²Ã»ñ³Ê¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤Êý¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³ºÅö¤·¤Ê¤¤Êý¤Î¤´»²²Ã¤äÂåÍý½ÐÀÊ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤´Âà½Ð¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂåÍý½ÐÀÊ¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ëÍýÍ³¡§¤³¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ï¡¢·Ð±Ä¼Ô¤´¼«¿È¤ÎÈ½ÃÇ¤È·èÃÇ¤¬É¬Í×¤ÊÀïÎ¬Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤ÇºÇÂç¤Î²ÁÃÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤ËºÎÍÑ¤Î°Õ»×·èÄê¤ò¤µ¤ì¤ë·Ð±Ä¼Ô¤ÎÊý¤ËÄ¾ÀÜ¤ªÊ¹¤¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²¿Â´¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
StarLift³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡¸¶ ÍÎ²ð
¹Ö»Õ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
³°»ñ·ÏÀ¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ç´´Éô°éÀ®¤È¥Ø¥Ã¥É¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤Î"¥ì¥¸¥§¥ó¥É"¤«¤éÄ¾ÅÁ¤ò¼õ¤±¡¢¥¹¥¥ë¤È¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤ò½¬ÆÀ¤·¡¢2017Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¥¢¥¸¥¢¤ÇºÇ¤âÊÝ¸±ÎÁ¤ò½¸¤á¤¿¥Áー¥à¤È¤·¤ÆNO.1¤ÎÉ½¾´¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Âç¼êM&AÃç²ð²ñ¼Ò¤Ë¤Æ¾å¾ì´ë¶È¤Î¡ÖÇã¤¤¼êÃµº÷¡×¤òÃ´Åö¤·¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ó¤À¤Î¤Á¡¢¸ÜµÒ¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢38ºÐ¤Ç¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì´ë¶È¤ÎÌò°÷¤Ë½¢Ç¤¡£´´Éô°éÀ®¤È¥Ø¥Ã¥É¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃ´¤¤¡¢Æ±¼Ò¤ÎÁý¼ýÁý±×¡¢»þ²ÁÁí³Û3,000²¯±ßÄ¶¤Ø¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¡£µ»½Ñ°÷¤Î°ò¤Å¤ë¼°¥Ø¥Ã¥É¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â¸½¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎCHRO¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¡¦°éÀ®¡¦ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ò¸£°ú¤·¡¢ÆÈÎ©¡£¸½ºß¤Ï·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡Ö¼¡À¤Âå¥êー¥ÀーÍÜÀ®¥Öー¥È¥¥ã¥ó¥×¡×¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥Ï¥ó¥¿ーÆâÀ½²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òË¡¿Í¸þ¤±¤ËÅ¸³«¡£¿®Ç°¤Ï¡ÖÁÇÄ¾¤µ¤È´¶¼Õ¤¬¿Í¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¡£´Ä¶¤¬¿Í¤òÁÏ¤ë¡×¡£Æ±»Ö¼ÒÂç³Ø¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô½Ð¿È¡¢½ÀÆ»¹õÂÓ¡£¥é¥¤¥Õ¥ïー¥¯¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤ÈÊ¸²½¤ò³Ø¤Ö·Ð±Ä¼Ô¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖÏÂ¡¦Íý¡¦±û¡ÊWA-RIOR¡Ë¡×¤â¼çºË¡£
¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
KOBUSHI MARKETING ÂåÉ½¡¡°æ¾å Íµ²ð
²¬»³¸©½Ð¿È¡£ÀéÍÕÂç³Ø¶µ°é³ØÉôºß³ØÃæ¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë²»³Ú¥ìー¥Ù¥ë·ó¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤òµ¯¶È¡£COO¤È¤·¤ÆÇ¯´ÖÇä¾å1.2²¯±ßµ¬ÌÏ¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÀìÌç¿¦Âç³Ø±¡MBA¼èÆÀ¡£2015Ç¯-2018Ç¯¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¸å¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¿·µ¬»ö¶È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°&¥Ç¥ê¥Ð¥êー¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ä¥Ù¥ó¥Àー¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥ÉKOBUSHI BEER¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»ö¶È¤òÅ¸³«¡£
KOBUSHI BEER¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
KOBUSHI MARKETING¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½ÂÃ«È¯¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡ÖKOBUSHI BEER¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤ò·Ò¤°¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½ÂÃ«¤Î¥Þー¥±¥¿ー¤äµ¯¶È²È¤ò½¸¤á¤¿4,000¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤êÇ¯´Ö200ËÜ°Ê¾å¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¸òÎ®²ñ¤ò¼çºÅ¡£¤Þ¤¿¡¢¥¦¥§¥ÖIT·Ï¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö·Ï¤Î·Ð±Ä¼Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿10,000¿Í¤Î¿ÍÌ®¤ò»È¤Ã¤¿±Ä¶È»Ù±ç¥á¥Ë¥åー¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Ý¥ó¥µー¡×¤Ë¤Ï¡¢À®Ä¹¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤ò¤Ê¤ÉÌó70¼Ò¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚKOBUSHI MARKETING¹çÆ±²ñ¼Ò¡Û
https://kobushi.marketing/
¡ÚKOBUSHI BEER¡Û
https://kobushi.beer/
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥»¥ß¥Êー¡¦¸òÎ®²ñ¡Û
https://kobushi-beer.peatix.com/
¡ÚKOBUSHI MARKETING¤Î¸ÜµÒ»öÎã¡Û
https://kobushi.marketing/category/interview/