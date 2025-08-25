¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
YATSUDOKI¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥¹¥¤ー¥Ä¡×¡¢Á´¹ñ¤ÎYATSUDOKI¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä
»³Íü¸©¾¡¾Â¤ÎÇÀ²È¡ÖÂçÌî¤µ¤ó¡×¤è¤êÄ¾Á÷¡ª
²Û»ÒÀìÌçÅ¹¡Ö¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¡×¤ò¹ñÆâ880Å¹ÊÞ¡ÊYATSUDOKI´Þ¤à¡Ë¡¢³¤³°7¥ö¹ñ180Å¹ÊÞÅ¸³«¤¹¤ë²Û»Ò¥áー¥«ー¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¡ÊËÜ¼Ò¡§»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸Å²° Í¦¼£¡Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ë19Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖYATSUDOKI¡×¤Ë¤Æ¡¢»³Íü¸©¹Ã½£»Ô¾¡¾ÂÄ®¤Î·ÀÌóÇÀ²È¡ÖÂçÌî¤Ö¤É¤¦±à¡×¤è¤êÄ¾Á÷¤µ¤ì¤ë¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÇÇ»¸ü¤Ê´Å¤ß¤Î¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥¹¥¤ー¥Ä¡×¤ò¡¢8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê½ç¼¡ÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥¹¥¤ー¥Ä¡×ÆÃ½¸¥Úー¥¸¡§
https://www.yatsudoki.jp/campaign/autumnsweetsfair2025/
¡Ú¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤¬¼çÌò¤ÎÀäÉÊ¥±ー¥¡Û
¢£»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¥¿¥ë¥È
¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿¥¿¥ë¥È¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»»º¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥¢¥Áー¥º¥¯¥êー¥à¤È¥«¥¹¥¿ー¥ÉÆþ¤ê¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤ò¹Ê¤ê¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤òìÔÂô¤Ë¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤Î¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤¬¡¢¥ì¥¢¥Áー¥º¥¯¥êー¥à¤Î¤Û¤É¤è¤¤»ÀÌ£¤ÈÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¡£ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§¥Ôー¥¹ 490±ß¡ÊÀÇ¹þ529±ß¡Ë¡¢¥Ûー¥ë 3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ3,240±ß¡ËÄ¾·Â15cm
È¯ÇäÆü¡§8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë～ 10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ëº¢¤Þ¤Ç
¢£»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Èçõ¤Î¥·¥çー¥È¥±ー¥
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»»º½ãÀ¸¥¯¥êー¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤Èçõ¤ò¥µ¥ó¥É¤·¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤Î»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£çõ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤È¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ÎË§½æ¤Ê´Å¤µ¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¡¢²Ú¤ä¤«¤ÇìÔÂô¤Ê¥·¥çー¥È¥±ー¥¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§¥Ôー¥¹ 510±ß¡ÊÀÇ¹þ550±ß¡Ë¡¢¥Ûー¥ë 2,700±ß¡ÊÀÇ¹þ2,916±ß¡ËÄ¾·Â11cm
È¯ÇäÆü¡§8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë～ 10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ëº¢¤Þ¤Ç
¢£¥àー¥¹¡¦¥ª¡¦¥·¥ç¥³¥é¥Ö¥é¥ó »³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È
¥Ð¥Ë¥é¹á¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥àー¥¹¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤Î¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¥«ー¥É¤òÆþ¤ì¡¢»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹á¤êË¤«¤Ê¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¤È¥¯¥êー¥ßー¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê²Ì¼Â¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÀäÌ¯¤Ê¥Ïー¥â¥Ëー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¡¦¡¦´»µÌÎà¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢¹ÈÃã¤Î¹á¤ê¤Å¤±¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¥«ー¥É¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦²Ì½Á¡¦¥Ð¥¿ー¡¦Íñ¡¦º½Åü¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥¯¥êー¥à¾õ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î
²Á³Ê¡§530±ß¡ÊÀÇ¹þ572±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë～ 10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ëº¢¤Þ¤Ç
¢£»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥Ñ¥ë¥Õ¥§
¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¡¢½ãÀ¸¥¯¥êー¥à¡¢»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÆþ¤ê¤Î¥¥ë¥·¥å¥¼¥êー¤ò½Å¤Í¤¿¡¢²Ì½Á´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÎÃ¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥ë¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥¸¥åー¥·ー¤Ê²Ì¼Â¤¬¡¢½ë¤¤Æü¤âÎÃ¤ä¤«¤Ë¸ý¤ÎÃæ¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§500±ß¡ÊÀÇ¹þ540±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë～ 10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ëº¢¤Þ¤Ç
¢¨¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¤¦¤Á»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò95%»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¤ª»ÒÍÍ¤ä¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Ë¼å¤¤Êý¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú½Ü¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÏÂ²Û»Ò¡Û
¢£¾¡¾Â»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÂçÊ¡
¥¸¥åー¥·ー¤Ê¾¡¾ÂÄ®»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤È¡¢¹á¤êË¤«¤Ê¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÉ÷Ì£¤ÎÇòñ²¤ò¡¢¥³¥·¤ÈÇ´¤ê¤¬¼«Ëý¤ÎÂçÊ¡À¸ÃÏ¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤Ë²Ì¼Â¤Î¿ð¡¹¤·¤µ¤Èñ²¤Î¾åÉÊ¤Ê´Å¤ß¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸ÃÏ¤ÎË¤«¤Ê¿©´¶¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§200±ß¡ÊÀÇ¹þ216±ß¡Ë
ÈÎÇä´ü´Ö¡§8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë～ 9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç
¢£¾¡¾Â»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¤Ö¤É¤¦Ìß3¸ÄÆþ
¤Û¤ó¤Î¤ê»ÀÌ£¤ò¤¤«¤»¤¿²«ÎÐ¿§¤ÎµáÈî¤Ç¡¢»³Íü¸©¹Ã½£»Ô¾¡¾ÂÄ®¤Î¡ÖÂçÌî¤Ö¤É¤¦±à¡×¤ÇÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¡¢´ÅÌ£¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤ÂçÎ³¤Î¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò¡¢¤Þ¤ë¤´¤È°ìÎ³Êñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤â¤Á¤È¤·¤¿µáÈî¤Î¿©´¶¤È¡¢¥¸¥åー¥·ー¤Ê²Ì¼Â¤Î´Å¤ß¤¬ÀäÌ¯¤ËÄ´ÏÂ¤¹¤ë¡¢Á¡ºÙ¤Ç¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎÏÂ²Û»Ò¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§570±ß¡ÊÀÇ¹þ615±ß¡Ë
ÈÎÇä´ü´Ö¡§8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë～ 9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç
¢¨¤Ö¤É¤¦¤ÏÇÀºîÊª¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Å·¸õ¤Ë¤è¤êÈÎÇäÆüÄø¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ÏYATSUDOKI¸ø¼°HP¤Î¡Ö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¡×¤«¤é¤â¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.yatsudoki.jp/campaign/autumnsweetsfair2025/
¢£¡ÖYATSUDOKI¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ï
¡ÖYATSUDOKI¡×¤È¤Ï¡¢¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Î¡ÖYATSUDOKI¡×¤Ï¡¢»³Íü¸©¤ÈÄ¹Ìî¸©¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÈ¬¥ö³Ù¤ä¡¢Ëö¹¤¬¤ê¤Î¡ÖÈ¬¡×¤È¡¢¸á¸å3»þ¤Î¡Ö¤ª¤ä¤Ä»þ¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£È¬¥ö³Ù¤Î¼«Á³¤È¾åÉÊ¤ÊÁÇºà¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¹âµéÅ¹¤Î¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢È¬¥ö³Ù¹â¸¶¤Î¸·Áª¤·¤¿Íñ¤äµíÆý¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Å¹ÊÞ¤Ç»Å¾å¤²¤ëÀìÌçÅ¹ÉÊ¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡ÖYATSUDOKI¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥±ー¥¤ä¾Æ¤²Û»Ò¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ìó150¼ïÎà¤Î¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¤È¤Ï
1954Ç¯¤Ë¾Æ²Û»ÒÅ¹¡Ö´ÅÂÀÏº¡×¤òÁÏ¶È¡£1967Ç¯¤Ë¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¤Ë¼ÒÌ¾¤òÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¡¢¤ªÃÍÂÇ¤Á²Á³Ê¤Ç¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯²Û»ÒÀ½Â¤¤Î¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó²½¤ò¿Þ¤ê¡¢ÇÀ¾ì¡¢¹©¾ì¡¢Å¹ÊÞ¤ò°ìÂÎ¤È¤·¤¿¡Ö¥Õ¥¡ー¥à¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¡£ÁÇºà¤ÈÉÊ¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿À½ÉÊ¤Ï¡¢ÍÎ²Û»Ò¡¢ÏÂ²Û»Ò¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¡¢¥Ñ¥ó¤Ê¤É400¼ï¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤ª²Û»Ò²°¤ò¤á¤¶¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¹¤ò´Þ¤àÄ¾ÇäÅ¹¤ò¡¢¹ñÆâ880Å¹ÊÞ¡ÊYATSUDOKI´Þ¤à¡Ë¡¢³¤³°7¥ö¹ñ180Å¹ÊÞ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥¡ー¥à¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤È¤Ï
¥Õ¥¡ー¥à¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤È¤Ï¡¢µíÆý¤äÍñ¤Ê¤É·ÀÌóÇÀ²È¤è¤ê¿·Á¯ÁÇºà¤òÄ¾ÀÜ»ÅÆþ¤ì¡¢¼«¼Ò¹©¾ì¤ÇÀ½Â¤¡¢Ä¾ÇäÅ¹¤ËÄ¾Á÷ÈÎÇä¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Õ¥¡ー¥à¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¹âÉÊ¼Á¤Î¤ª²Û»Ò¤ò¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤ª²Û»Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤è¤êË¤«¤ÊÀ¸³è¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ã¥È¥ìー¥¼
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¸Å²°Í¦¼£
½¾¶È°÷¿ô¡§ 1,800Ì¾
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ÍÎ²Û»Ò¡¦ÏÂ²Û»Ò¡¦¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¡¦¥Ñ¥ó¡¦°ûÎÁÅù¤ÎÀ½Â¤µÚ¤ÓÈÎÇä¡¢¥ï¥¤¥ó¤ÎÈÎÇä
»ö¶È½ê¡§ ËÜ¼Ò¹©¾ì¡¡»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô²¼Á¾º¬Ä®3440-1
Å¹ÊÞ¿ô¡§ ¹ñÆâ880Å¹ÊÞ¡ÊYATSUDOKI´Þ¤à¡Ë¡¢³¤³°7¥ö¹ñ180Å¹ÊÞ
ÁÏ¶È¡§ 1954Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ29Ç¯¡Ë12·î20Æü
URL¡§ https://www.chateraise.co.jp/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥¹¥¤ー¥Ä¡×ÆÃ½¸¥Úー¥¸
https://www.yatsudoki.jp/campaign/autumnsweetsfair2025/
