¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó·Ð±Ä¤Ë¤è¤ë´ë¶ÈÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤¹¤ëINDUSTRIAL-X¡¢ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¤òÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë
¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó·Ð±Ä¤Ë¤è¤ë´ë¶ÈÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒINDUSTRIAL-X¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§È¬»Ò ÃÎÎé¡¢°Ê²¼INDUSTRIAL-X¡Ë¤Ï¡¢ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¤òÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢INDUSTRIAL-X¤¬·Ç¤²¤ëºÎÍÑ¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÄ©Àï¤¬¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¡¦Æ¯¤¯´Ä¶¤ò¤è¤êÀµ³Î¤«¤Ä¥ê¥¢¥ë¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò°ì¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ò°÷¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ä¥¢¥ó¥±ー¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò°÷¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤ÈÄêÎÌÅª¥Çー¥¿¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤äÀ©ÅÙ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤ò²Ä»ë²½¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³È½¼¤·¡¢INDUSTRIAL-X¤Î´ë¶È¥«¥ë¥Á¥ãー¤äÀ®Ä¹¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
INDUSTRIAL-XºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¡§https://recruit.industrial-x.jp/
INDUSTRIAL-XºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¼Ò°÷¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤È¡¢¼Ò°÷¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤è¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤ò·ÇºÜ
Ç¯Îð¤äÌò¿¦¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î°Û¤Ê¤ë¼Ò°÷¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ®Ä¹¥¹¥Èー¥êー¤ä²ÁÃÍ´Ñ¡¢Æ¯¤Êý¤ò¾Ò²ð¡£¼Ò°÷¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â·ÇºÜ¤·¡¢Åö¼Ò¤ÇÆ¯¤¯¡Ö¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¡×¤¬ÅÁ¤ï¤ë¹½À®¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¿ô»ú¤Ç¸«¤ëINDUSTRIAL-X¡×¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤È¼Ò°÷¤ÎÄêÎÌÅª¥Çー¥¿¤ò²Ä»ë²½
¼Ò°÷¿ô¡¦Ç¯Îð¹½À®¡¦ÃË½÷Èæ¡¦½Ð¿È¶È³¦¤Ê¤É¡¢Â¿ÌÌÅª¤Ê¥Çー¥¿¤ò¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¾Ò²ð¡£ÁÈ¿¥¤Î¼ÂÂÖ¤òµÒ´ÑÅª¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÖÆ¯¤¯´Ä¶¤òÃÎ¤ë¡×¤Ç¡¢²ÁÃÍ´Ñ¡¦À©ÅÙ¡¦°éÀ®´Ä¶¤ò¾Ò²ð
Åö¼Ò¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤¢¤ë¡Ö6 Spirits¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼ÒÆâÀ©ÅÙ¡¢¸¦½¤¡¦°éÀ®À©ÅÙ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤Ê¤É¡¢À®Ä¹»Ù±ç¤Ë¸þ¤±¤¿»ÅÁÈ¤ß¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë¾Ò²ð¡£µá¿¦¼Ô¤¬Æþ¼Ò¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÉÁ¤±¤ë¹½À®¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜÇ¯7·î¤Ë°ÜÅ¾¤·¤¿¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ
Åìµþ¥¿¥ïー¤È¼Ç¸ø±à¤òË¾¤à¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢Ê£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤Ç¾Ò²ð¡£¼Ò°÷¤ÎÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¤È¸òÎ®¤òÂ¥¤¹´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë»º¶ÈÊÑ³×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÄ©Àï¤ÈÀ®Ä¹¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¿ÍÅª»ñËÜ¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊÅê»ñ¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ø¤Î¶¦´¶¤ä¥«¥ë¥Á¥ãー¥Õ¥£¥Ã¥È¤ò½Å»ë¤·¤¿ºÎÍÑ³èÆ°¤ò¶¯²½¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤È¤È¤â¤ËÌ¤Íè¤òÁÏ¤ëÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
INDUSTRIAL-XºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¡§https://recruit.industrial-x.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒINDUSTRIAL-X
ÂåÉ½¼Ô¡§È¬»Ò ÃÎÎé
½êºßÃÏ¡§¢©105-0003 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀ¾¿·¶¶3ÃúÌÜ25-31 °¦Åæ»³PREX 11F
³µ¡¡Í×¡§¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó·Ð±Ä¤Ë¤è¤ë´ë¶ÈÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£DX¤äAI¤ÎÆ³Æþ¡¦¿ä¿Ê¤ËÉ¬Í×¤Ê¥ê¥½ー¥¹¤ò¡¢ºÇÅ¬¤«¤Ä¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¡¦¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤Î¼¡À¤Âå·¿»ö¶È¤Ø¤Î¹½Â¤Å¾´¹¤ò¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
´ë¶ÈÊÑ³×¤Î¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤äBPOÅù¤Î¸ÄÊÌ¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó»Ù±ç¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÊÑ³×¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·¿»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Çー¥¿¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¼´¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·Ð±ÄÊÑ³×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§´ë¶ÈÊÑ³×¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢DX / AIÆ³ÆþÅ¸³«»Ù±ç¡¢±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÊÑ³×¡¢¿Íºà°éÀ®¡¦ÁÈ¿¥ÊÑ³×¡¢DX¿ä¿Ê¥¯¥é¥¦¥É¡¢¥Çー¥¿´ðÈ×¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢AIÊÑ³×¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
URL¡§https://industrial-x.jp/
¡ÚDX¿ä¿Ê¥¯¥é¥¦¥É¡Û
¡ÖInduStudy¡×¡Ê¥¤¥ó¥À¥¹¥¿¥Ç¥£¡Ë
Ë¡¿Í±Ä¶È¤ä»Î¶È¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¶È¡¢¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤Ê¤É¡¢B2B¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë·È¤ï¤ëÊý¡¹¤¬¶È³¦¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ì¥Ýー¥È¤ò´ÊÃ±¤Ê¥ー¥ïー¥É¤ÎÆþÎÏ¤Ç¼«Æ°½ÐÎÏ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÃÎ¤ê¤¿¤¤¶È³¦¤Î¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê²ÝÂê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î´ÑÅÀ¤Ê¤É¤ò½ÐÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://industudy.jp/
¡ÖDX plus¡×¡Ê¥Ç¥£ー¥¨¥Ã¥¯¥¹¥×¥é¥¹¡Ë
DX¿ä¿Ê¼Ô¡¢DX¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬¡¢´ë¶È¤ÎÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î²ÝÂê¤ò¹½Â¤Åª¤ËÍý²ò¤·¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¸¡Æ¤¡¦Æ³Æþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢DX¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ë²è»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£ÆÃµöÅÐÏ¿ºÑ¤ß¡£
URL¡§https://dxplus.resource-cloud.jp/login
¡ÖResource Cloud(R)¡×¡Ê¥ê¥½ー¥¹¥¯¥é¥¦¥É¡Ë
DX¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¾¦ºà(¥ê¥½ー¥¹)¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÄ´Ã£²ÄÇ½¤È¤¹¤ëDX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥«¥¿¥í¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÊÑ³×¤ËÉ¬Í×¤ÊDX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://resource-cloud.jp/
¡ÖDVCS¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¥¹¥¥ë¡Ë¹ÖºÂ¡×
DX¿ä¿Ê¤ËÉ¬Í×¤ÊÀïÎ¬ºöÄê¡¢¶ÈÌ³¤Ø¤Î¼ÂÁõ¡¢ITÃÎ¼±¤ÎÌÖÍåÅª¤Ê½¬ÆÀ¤¬¤Ç¤¤ëe¥éー¥Ë¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¤È»ö¶È¤ÎÊÑ³×¤ò¥êー¥É¤Ç¤¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Î°éÀ®¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://learning.industrial-x.jp/dvcs/