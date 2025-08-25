¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¡ÛºÎÍÑÀïÎ¬¤Ï¡¢¤â¤¦AI¤Èºî¤ë»þÂå¤Ø¡£LUF¼çºÅ¡ÖAI»þÂå¤ÎºÎÍÑ¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×ÊÙ¶¯²ñ¡×¡¢ÂçÀ¹¶·¤ÇÂè1²ó¤ò½ªÎ»¡£
https://luf.co.jp/seminar/2507-09
¿Í»ö¸þ¤±¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ëLUF³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËÙÈø »Ê¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯7·î23Æü(¿å)¤Ë¡Ö¿Í»ö¥¥ã¥ê¥¢¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¡ªAI»þÂå¤ÎºÎÍÑ¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×ÊÙ¶¯²ñ¡×¤ÎÂè1²ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
AI¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¿Íºà¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Íºà¤ÎÆó¶Ë²½¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤àÃæ¡¢¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹ËÜ´ë²è¤Ï¡¢½é²ó¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í»ö¡¦ºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤¬»²²Ã¡£
½ªÎ»¸å¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï»²²Ã¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡ÖËþÂ¡×¤È²óÅú¤·¡¢¡ÖÌÀÆü¤«¤é¶ÈÌ³¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤Ê¤¼º£¡¢¿Í»ö¤ÎAI¥¹¥¥ë¤¬¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÊ¬¿åÎæ¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤«
ËÜÊÙ¶¯²ñ¤ÎËÁÆ¬¡¢ÅÐÃÅ¤·¤¿ÊÀ¼ÒÂåÉ½¤ÎËÙÈø¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¾ðÊó¼ý½¸¤ä»ñÎÁºîÀ®¤Ï¡¢AI¤Ë¤è¤Ã¤Æ·àÅª¤Ë¸úÎ¨²½¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿Í»ö¤Ï¤è¤êÀïÎ¬Åª¤ÇÁÏÂ¤Åª¤Ê¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡×¤È¡¢¿Í»ö¤ÎÌò³ä¤¬Âç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢»²²Ã¼Ô¤Î½êÂ°´ë¶È¤â½¾¶È°÷¿ôÌ¾µ¬ÌÏ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤«¤é¿ôÀéÌ¾µ¬ÌÏ¤ÎÂç´ë¶È¤Þ¤ÇÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ìò¿¦¤â¸½¾ìÃ´Åö¼Ô¤«¤é´ÉÍý¿¦¡¢·Ð±ÄÁØ¤Þ¤Ç¤¬½¸·ë¡£
´ë¶Èµ¬ÌÏ¤äÌò¿¦¤òÌä¤ï¤º¡¢AI³èÍÑ¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÌÀÆü¤«¤éCANVA¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡×»²²Ã¼Ô¤Î¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤¿¼ÂÁ©Åª¥Ç¥â
¥»¥Ã¥·¥ç¥óÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢ºÎÍÑ¶ÈÌ³¤Ø¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÍî¤È¤·¹þ¤ß¤È¤·¤Æ¡ÖºÎÍÑÀïÎ¬¡¦´ë²è¡×Î©°Æ¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£
¿Íµ¤¤Îµá¿ÍÉ¼¤òAI¤ËÊ¬ÀÏ¤µ¤»¡¢¤½¤Î¶¦ÄÌ¹à¤È¼«¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¶Á¤¯µá¿ÍÉ¼¤Î¹ü»Ò¤òAI¤È¶¦ÁÏ¤¹¤ë¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥×¥í¥ó¥×¥È¡ÊAI¤Ø¤Î»Ø¼¨Ê¸¡Ë¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌÀÆü¤«¤éCANVA¤Î³èÍÑ¤ò¹¤²¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´¶³ÐÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶ÈÌ³¤¬¡¢AI¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¤¤«¤Ë¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤«¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖAI¤Ï¿·¤¿¤Ê¸ì³Ø¥¹¥¥ë¡×»²²Ã¼Ô¤Î°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸
¤Þ¤¿¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖAI¤ò1Æü2»þ´Ö¤â¿¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äAI¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¤³¤È¤¬¸ì³Ø¤ò³Ø¤Ö¤Î¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¥¹¥¥ë¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ê¤Î¤À¤ÈÍý²ò¤·¤¿¡£Í·¤Ó¤Ê¤¬¤é¤¤¤í¤¤¤í¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤â´ó¤»¤é¤ì¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Äー¥ë¾Ò²ð¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¥¥ã¥ê¥¢´Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡§¡ÖÃÎ¤ë¡×¤«¤é¡Ö»È¤¤¤³¤Ê¤¹¡×¤Ø¡¢Á´5²ó¤ÇÈ¼Áö
ËÜÊÙ¶¯²ñ¥·¥êー¥º¤Ï¡¢º£¸å¡Ö¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¡×¡ÖÌÌÀÜÀß·×¡×¡ÖÆâÄê¼Ô¥Õ¥©¥íー¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æー¥Þ¤Ç¡¢ºÎÍÑ¥×¥í¥»¥¹¤ÎÁ´¹©Äø¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ²ó¤Ç¼ÂÁ©Åª¤Ê¥×¥í¥ó¥×¥È½¸¤òÄó¶¡¤·¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤¬AI¤ò¡Ö»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¡×¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÈ¼Áö¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼¡²óÊÙ¶¯²ñ¤Î¤´°ÆÆâ
Âè4²ó¤Ï¡ÖÌÌÀÜ¡¦»ñÎÁºîÀ®ÊÔ¡×¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ò¤µ¤é¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¡¢¸õÊä¼Ô¤Ë¶Á¤¯¶ñÂÎÅª¤ÊºÎÍÑ¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òAI¤È¶¦ÁÏ¤¹¤ë¡¢¤è¤ê¼ÂÁ©Åª¤ÊÆâÍÆ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥Æー¥Þ: Âè4²ó ÌÌÀÜ¡¦»ñÎÁºîÀ®ÊÔ
Æü»þ: 2025Ç¯9·î3Æü (¿å) 19:00～20:00
¤ª¿½¤·¹þ¤ß: https://luf.co.jp/seminar/2507-09
https://luf.co.jp/seminar/2507-09
¢£ÊÀ¼ÒÅÐÃÅ¼Ô¾Ò²ð
ËÙÈø »Ê
LUF³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO
1994Ç¯(³ô)¥ê¥¯¥ëー¥ÈÆþ¼Ò¡£
2004Ç¯¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯BB(³ô)Æþ¼Ò¡¢±Ä¶È¡¦µ»½ÑÅý³ç¤ÎÁÈ¿¥¿Í»ö¤òÃ´Åö¡£
2012Ç¯¥°¥êー(³ô)Æþ¼Ò¡¢¿Íºà³«È¯¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤òÎòÇ¤¡£
2014Ç¯¤è¤êÅìµþÅì¿®ÍÑ¶â¸Ë¤ËÆþ¸Ë¤·¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤Î¥×¥í¥êー¥°»²Æþ¤Ë¸þ¤±¤¿·Ð±Ä¤Ë½¾»ö¡£
2017Ç¯(³ô)AllDealÁÏ¶È¡¢2018Ç¯11·î(³ô)All Personal¤Ë¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¡£
2022Ç¯¤ËLUF(³ô)¤òÁÏ¶È¤·ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£
¡ÚCANTERA¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
CANTERA¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ï¡¢¿Í»ö¤ÎËÜ¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ö¾ì¡ÖCANTERA¡×¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¡¦ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÍ»Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
CANTERA¤Ï2017Ç¯¤ÎÈ¯Â°ÊÍè¡¢1,500Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¿Í»öÀÕÇ¤¼Ô¡¢Ã´Åö¼Ô¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤¤Çº¤ß¤ä¡¢·Ð¸³¡¦´ª¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¸ÉÆÈ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¿Í»ö¤Î³§¤µ¤ó¤¬·Ò¤¬¤ê¡¢»Ù¤¨¹ç¤¨¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÊÙ¶¯²ñ¤ä¸òÎ®²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ãç´Ö¤ò»Ù¤¨¤¢¤¦³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯°Ê¹ß¡¢CANTERA¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ï¤µ¤é¤Ë³èÆ°¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í»ö¥Ñー¥½¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î¡ÖÂÔ¤Á±ó¤·¤¤ÌÀÆü¡×¤òÁÏ¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
CANTERA ACADEMY¤Ï¤³¤Á¤é¡ª :
https://luf.co.jp/cantera-academy/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§ LUF¡Ê¥é¥Õ¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ ¢©106-0044 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅìËãÉÛ1-9-15
ÀßÎ©Ç¯·î¡§ 2022Ç¯7·î4Æü
»ñËÜ¶â¡§ 2000Ëü±ß
Ìò°÷¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ËÙÈø »Ê
HP¡§ https://luf.co.jp
LUF³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Ã´Åö¡§ÀÞ¸¶
TEL¡§03-6824-7996
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://luf.co.jp/contact