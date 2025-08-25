¿ÀÊ©¤È²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¿Íµ¤¥Ö¥í¥¬ー¡¢ºù°æ¼±»Ò¤Î¸¶ÅÀ¡Ø¿·ÁõÈÇ ¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤¬5ºþ¡ª
2014Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ËÜ½ñ¤Ï¥Ö¥í¥°¤Îµ»ö¤ò½¸¤á¤¿°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·ÁõÈÇ¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤ò½ñ¤»Ï¤á¤¿º¢¤ÎÊ¸¾Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿ÆÉ¤ß¤Ë¤¯¤¤ÉôÊ¬¤ò½¤Àµ¤·¤¿¤ê¡¢ÀâÌÀÉÔÂ¤Ç¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤ÉôÊ¬¤ò¼êÄ¾¤·¤·¤ÆÆÉ¤ß¤ä¤¹¤µ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¼ã¤¤º¢¤ÏÍ©Îî¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼±»Ò¤µ¤ó¡£ÉÝ¤¤»×¤¤¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÎîÇÞ¤À¤Ã¤¿ÁÄÊì¤Ë¹ß¤ê¤¿¿ÀÊ©¤Î¸ÀÍÕ¤âÂ¿¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Îº¢¤«¤é¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¿ÀÊ©¤À¤¬¡¢Í©Îî¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤Ç½ÎÏ¤ò¼Î¤Æ¡¢¿ÀÊ©¤À¤±¤ËÇÈÄ¹¤ò¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦»î¹Ôºø¸í¤·¡¢¿ÀÊ©¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿ÍÀ¸¤Ï¿¼¤¯¤ÆË¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¡£
¡Ö¿ÀÊ©¤Î²¸·Ã¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤Þ¤¿¡¢¿ÀÊ©¤Ë²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤Î°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÌþ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤äÊ©ÍÍ¡¢¼é¸îÎî¡¢Í©Îî¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Ê½ÐÍè»ö¤Ê¤É¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼±»Ò¤µ¤ó¤¬ÂÎÆÀ¤·¤¿¿ÀÊ©¤Î°¦¾ð¤Î´¶¤¸¤ë¥³¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ë¤ÏÎî´¶¤¬Ìµ¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â¡¢¤´ËÜ¿Í¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ÏÃ¯¤Ç¤â¿ÀÊ©¤Î°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¤ä¤êÊý¤µ¤¨¤ï¤«¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Û¤É»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£
¼±»Ò¤µ¤ó¤ÏÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¿À¼Ò¤Î¿ÀÍÍ¤ä¤ª»û¤ÎÊ©ÍÍ¤òÀµ¤·¤¯¡¢¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÀÊ©¤ÎËÜÅö¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¿ÀÊ©¤È¤Ï¡¢»ü°¦¤ËËþ¤Á¤¿¡¢Í¥¤·¤¯¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤´¤ê¤ä¤¯¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤Â¸ºß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤«µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤«¤Îº¹¤Ï¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤ÇÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÃø¼Ô¾ðÊó¡Û
ºù°æ¼±»Ò¡Ê¤µ¤¯¤é¤¤ ¤·¤¤³¡Ë
¿ÀÊ©¸¦µæ²È¡¢Ê¸É®²È¡£
ÎîÇ½¼Ô¤ÎÁÄÊì¡¦¿³¿À¼Ô¤ÎÁÄÉã¤Î±Æ¶Á¤ÇÎî¤ä¿ÀÊ©¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ°é¤Ä¡£2,000¥ö½ê°Ê¾å»²ÇÒ¤·¤ÆÆÀ¤¿¡¢¿ÀÍÍÊ©ÍÍÀ¤³¦¤Î¿¿Íý¡¢¿À¼ÒÊ©³Õ»²ÇÒ¤Î²¸·Ã¤Ê¤É¤ò¹¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ÀÊ©¤ò´¶ÃÎ¤¹¤ëÊýË¡¡¢¤´±ï¡¦¤´²Ã¸î¤Î¤â¤é¤¤Êý¡¢¿ÍÀ¸¤ò¹¥Å¾¤µ¤»¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹Åù¤ò½ñÀÒ¤ä¥Ö¥í¥°¤òÄÌ¤·¤ÆÈ¯¿®Ãæ¡£
¡Ø¤´¤Û¤¦¤Ó»²ÇÒ¡Ù¡Ø¿·Áõ²þÄûÈÇ¡È¼±»ÒÎ®¡É¤´¤ê¤ä¤¯»²ÇÒ¥Þ¥Êー¼êÄ¡(¥Ïー¥È½ÐÈÇ)¡¢¡Ø¿ÀÍÍ¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È Ê¸¸ËÈÇ¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë¡¢¡Ø¤´¤ê¤ä¤¯ºÐ»þµ¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¡¢¡Ø¤ª¤ß¤Á¤Ó¤¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¡¢¡Ø100Ç¯Àè¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤ÆüËÜ¤ÎÅÁ¤¨¤Ð¤Ê¤·¡Ù(KADOKAWA)¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
¡Öºù°æ¼±»Ò¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°～¤µ¤¯¤é¼±Æüµ～¡×
https://ameblo.jp/holypurewhite/
¡Ú½ñÀÒ¾ðÊó¡Û
½ñÌ¾¡§¿·ÁõÈÇ ¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
Ãø¼Ô¡§ºù°æ¼±»Ò
»ÍÏ»È½ÊÂÀ½¡¡296¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-8024-0089-3
È¯Çä¡§2020.02.03
ËÜÂÎ¡§1,600±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
È¯¹Ô¡§¥Ïー¥È½ÐÈÇ
¾¦ÉÊURL¡§https://www.810.co.jp/hon/ISBN978-4-8024-0089-3.html