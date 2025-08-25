¥á¥¬¥Í¤Î¤¯¤â¤ê¤ò¥«¥Ã¥È¡ª¤¤¤Ä¤Ç¤â»ë³¦¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ë¡ª¡Ø²÷Å¬¥¬ー¥É¥×¥í ¥×¥êー¥Ä¥¿¥¤¥× ¤Õ¤Ä¤¦¥µ¥¤¥º ¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥Ùー¥¸¥å¡Ù¿·È¯Çä
²÷Å¬¥¬ー¥É¥×¥í¡¡¥×¥êー¥Ä¥¿¥¤¥×¡¡¤Õ¤Ä¤¦¥µ¥¤¥º¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥Ùー¥¸¥å5ËçÆþ
Çò¸µ¥¢ー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂÎ©¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§µÈÂ¼°ì¿Í¡Ë¤Ï¡¢¥Îー¥º¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÂ©¥â¥ì¤òËÉ¤¤¤Ç¥á¥¬¥Í¤Î¤¯¤â¤ê¤ò¥«¥Ã¥È¤·¡¢»ë³¦¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ë¤¹¤ë¥Þ¥¹¥¯¡Ö²÷Å¬¥¬ー¥É¥×¥í¡¡¥×¥êー¥Ä¥¿¥¤¥×¡¡¤Õ¤Ä¤¦¥µ¥¤¥º¡×¤Ë¿·¿§¤Î¡Ø¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥Ùー¥¸¥å 5ËçÆþ¡Ù¤ò8·î25Æü¤è¤ê¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø²÷Å¬¥¬ー¥É¥×¥í¡¡¥×¥êー¥Ä¥¿¥¤¥×¡Ù¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯ÆâÂ¦¤ÎÉ¡ÉôÊ¬¤ËÉÕ¤¤¤¿¡Ö¥Îー¥º¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤È¥¢¥´ÉôÊ¬¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¯¥í¥¹¥×¥êー¥Ä¡×¤Î¥À¥Ö¥ëÌ©Ãå¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢µ¤Ì©À¤ò¹â¤á¤¿¥¬ー¥ÉÎÏ¤Î¹â¤¤¥Þ¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£¥Îー¥º¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬É¡¤È¥Þ¥¹¥¯¤Î´Ö¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢É¡¼þÊÕ¤«¤é¤Î¸Æµ¤¤Î¥â¥ì¤òËÉ¤®¡¢¥á¥¬¥Í¤Î¤¯¤â¤ê¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÆÃ¤Ë¥á¥¬¥Í¥æー¥¶ー¤ÎÊý¤Ë¤´°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä¹»þ´Ö»ÈÍÑ¤·¤Æ¤â¼ª¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡È¤Õ¤ó¤ï¤êÉý¹¼ª¤Ò¤â¡É¤ä¡¢¥±¥ÐÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¡È¤Ä¤ë¤µ¤éÁÇºà¡É¤Î¸ýÂ¦ÉÔ¿¥ÉÛ¤¬²÷Å¬¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢0.1¦Ì£í¤ÎÈù¾®Î³»Ò¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ëÉÔ¿¥ÉÛ¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Ç¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹Èô¤Þ¤Ä¡¢²ÖÊ´¡¢PM2.5ÂÐºö¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¿·È¯Çä¤¹¤ë¡Ø²÷Å¬¥¬ー¥É¥×¥í¡¡¤Õ¤Ä¤¦¥µ¥¤¥º¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥Ùー¥¸¥å5ËçÆþ¡Ù¤Ï¡¢²÷Å¬¥¬ー¥É¥×¥í¤Î¾¦ÉÊµ¡Ç½¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥Þ¥¹¥¯ËÜÂÎ¤¬¥é¥¤¥È¥Ùー¥¸¥å¡¢¼ª¤Ò¤â¤¬¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ð¥¤¥«¥éー¥¿¥¤¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÆüº¢¤Î¤´°¦¸Ü¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¥×¥êー¥Ä¥¿¥¤¥×3¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¥×¥é¥¹1Ëç¡Ê6ËçÆþ¡Ë¤ÎÁýÎÌ´ë²èÉÊ¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²÷Å¬¥¬ー¥É¥×¥í¡¡¥×¥êー¥Ä¥¿¥¤¥×¡¡¤Õ¤Ä¤¦¥µ¥¤¥º¡¡ÁýÎÌ´ë²èÉÊ¡Ê6ËçÆþ¡Ë
¡Ö²÷Å¬¥¬ー¥É¥×¥í¡×¥·¥êー¥º¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¾ì¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ã¾¦ÉÊÆÃÄ¹¢ä
¢ã¾¦ÉÊ³µÍ×¢ä
¡ü²÷Å¬¥¬ー¥É¥×¥í¡¡¥×¥êー¥Ä¥¿¥¤¥×¡¡¤Õ¤Ä¤¦¥µ¥¤¥º¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥Ùー¥¸¥å5ËçÆþ
¡¦´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§¥ªー¥×¥ó
¡¦ÆâÍÆÎÌ¡§5Ëç
¢¡È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î25Æü
¢¡ÈÎÇä¥ëー¥È¡§Á´¹ñ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¥¹ー¥Ñー¡¢¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー
