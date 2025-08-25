¡ÚºÇÂçÈ¾³Û¡ª¡Û¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤ÎS¥µ¥¤¥º¥Ô¥¶¤¬¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤ÇÈ¾³Û¤Î930±ß¡ªÇÛÃ£¤Ç¤â500±ßOFF¤Î1,360±ß¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡ÆüËÜ¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼Äºê ¹¬ÃË¡¢ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢°Ê²¼¡§¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Ô¥¶¥Á¥§ー¥ó¡Ö¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢2025Ç¯8·î25Æü¡Ê·î¡Ë～9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢ÄÌ¾ï²Á³Ê1,860±ß¤ÎS¥µ¥¤¥º¥Ô¥¶¤ò¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤Ê¤éÈ¾³Û¤Î930±ß¡¢ÇÛÃ£¤Ç¤â500±ßOFF¤Î1,360±ß¤Ç¤´Äó¶¡¤¹¤ëÄ¶¤ª¥È¥¯¤ÇWONDERFUL¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥º£´¡×¤ä¡Ö¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¤Û¤Ã¤¯¤ê¥Ý¥Æ¥Þ¥è¥½ー¥»ー¥¸¡×¡Ö¥Ú¥Ñ¥í¥Ë¡¦¥·¥å¥×¥êー¥à¡×¤Ê¤É¡¢¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¼«Ëý¤Î9¼ïÎà¤Î¥Ô¥¶¤¬ÂÐ¾Ý¡£¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ëS¥µ¥¤¥º¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈºÇÂçÈ¾³Û¤ÎÇË³Ê¤Î¤ªÃÍÃÊ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
¡¡´ü´Ö¸ÂÄê¡¦Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ãËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
£±.¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤ÎS¥µ¥¤¥º¥Ô¥¶¤¬¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤ÇÈ¾³Û¡ªÇÛÃ£¤Ç¤â500±ßOFF¤Î¾×·â¥×¥é¥¤¥¹¡ª
£².Ä¶¤ª¥È¥¯¤ÇWONDERFUL¤Ê¡Ö´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Î¾ÜºÙ¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¡¡¤Ê¤ó¤Èº£²ó¡¢¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Ë¤Æ2025Ç¯8·î25Æü¡Ê·î¡Ë～9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢ÄÌ¾ï²Á³Ê1,860±ß¤ÎS¥µ¥¤¥º¥Ô¥¶¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¥È¥¯¤Ê²Á³Ê¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
¡¡º£²ó¤Î¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤Ê¤éÈ¾³Û¤Î930±ß¡¢ÇÛÃ£¤Ç¤â500±ßOFF¤Î1,360±ß¤È¤¤¤¦ÂçÊÑ¤ª¥È¥¯¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥Ô¥¶¤Ï¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥º£´¡×¡Ö¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ö¤Û¤Ã¤¯¤ê¥Ý¥Æ¥Þ¥è¥½ー¥»ー¥¸¡×¡Ö¥Ú¥Ñ¥í¥Ë¡¦¥·¥å¥×¥êー¥à¡×¡Ö¥Ï¥é¥Úー¥Ë¥ç¥Á¥ê¥µ¥ë¥µ¡×¡Ö¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¥Ùー¥³¥ó¡×¡Ö¥¢¥¹¥Ñ¥é¥Ùー¥³ー¥ó¡×¡Ö¤ä¤ß¤Ä¤¥¢¥ó¥Á¥ç¥Ó¥ª¥êー¥Ö¡×¡Ö¥Ä¥Ê¥Þ¥¤¥ë¥É¡×¤Î9¼ïÎà¡ª¤É¤ì¤â¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡ª
¡¡S¥µ¥¤¥º¤Ï1～2¿Í¤Ç¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ìÔÂô¤ä¡¢Í¼¿©¤Î°ìÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤ª»ÒÍÍ¤Î¤ª¤ä¤Ä¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ïÎà¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤â¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ï¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤Î½©¡¢¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤ÎS¥µ¥¤¥º¥Ô¥¶¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ
¡¡ÄÌ¾ï²Á³Ê1,860±ß¤ÎS¥µ¥¤¥º¥Ô¥¶¤¬¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤ÇÈ¾³Û¡¢ÇÛÃ£¤Ç500±ßOFF
¢£¾¦ÉÊ²Á³Ê¡§
¡¡¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¡§1,860±ß ¢ª 930±ß¡Ê930±ß¤ª¥È¥¯¡ª¡Ë
¡¡ÇÛÃ£¡§1,860±ß ¢ª 1,360±ß¡Ê500±ß¤ª¥È¥¯¡ª¡Ë
¡¡¡¡¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý¤ÏS¥µ¥¤¥º¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¢¨S¥µ¥¤¥º¤Ï¥Ï¥ó¥É¥È¥¹À¸ÃÏ¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¢¨¥Ïー¥Õ¡õ¥Ïー¥Õ¤ÏÄÌ¾ï²Á³Ê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£È¯ÇäµÇ°ÆÃÊÌ²Á³Ê´ü´Ö¡§
¡¡2025Ç¯8·î25Æü¡Ê·î¡Ë～2025Ç¯9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê
¡¡¡¡¢¨Í½¹ð¤Ê¤¯ÆâÍÆÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤ÏÈÎÇä½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§
¡¡Å¹ÊÞ¸ÂÄê
¡¡¡¡¢¨S¥µ¥¤¥º¥Ô¥¶ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤Ï¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¢¨S¥µ¥¤¥º¥Ô¥¶ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤Ïº£¸å½ç¼¡³ÈÂçÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¼è°·¾¦ÉÊ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ï¤ª»ý¤Áµ¢¤êÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£ÇÛÃ£¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡¡¢¨Å¹ÊÞ¡¦¼õÅÏ¤·ÊýË¡Ëè¤ËºÇÄãÃíÊ¸¶â³Û¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¢ª
https://www.pizzahut.jp/topic/smallsize/value?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TOhangaku1(https://www.pizzahut.jp/topic/smallsize/value?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TOhangaku1)
¡Ú´ë¶È¾ðÊó¡Û
¡ã¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤È¤Ï¡ä
¡¡¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Ï1958Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ó¥¶¥¹½£¤Î¥¦¥£¥Á¥¿¤Ç¥À¥ó¤È¥Õ¥é¥ó¥¯¤Î¥«ー¥Ëー·»Äï¤¬ÁÏ¶È¡£2023Ç¯¤Ç65¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤ªµÒÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤¤Êâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤ÏÀ¤³¦100°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë20,000Å¹ÊÞ¤òÍ¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Ô¥¶¥Á¥§ー¥ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï1973Ç¯¤ËÂè°ì¹æÅ¹¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¸½ºß¤ÏÇÛÃ£¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤Ç600Å¹ÊÞ°Ê¾å¡Ê2025Ç¯8·î»þÅÀ¡Ë¤òÅ¸³«Ãæ¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§ÆüËÜ¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ËÜ¼Ò¢©220-0012 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤4ÃúÌÜ4ÈÖ5¹æ ²£ÉÍ¥¢¥¤¥Þー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹
ÁÏ¶È¡¡¡§1991Ç¯8·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¼Äºê ¹¬ÃË
Å¹ÊÞ¿ô¡§Á´¹ñ600Å¹ÊÞ°Ê¾å¡Ê2025Ç¯8·î»þÅÀ¡Ë
´ë¶ÈWEB¥µ¥¤¥È¡§
https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TOhangaku1(https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TOhangaku1)
¸ø¼°X¡§https://x.com/Pizza_Hut_Japan
¸ø¼°YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/user/PizzaHutWeb/videos
LINE ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://lin.ee/IVYJoAW
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/pizza_hut_japan/
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@pizza_hut_japan
¡ã¥Ô¥¶¤Î¤Á¤«¤é¡ä
¡¡¥Ô¥¶¤ò¿©¤Ù¤ë¥·ー¥ó¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÃ¯¤«¤ÈÃ¯¤«¤Î¾Ð´é¤¬¤¢¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ë¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤òÊ¬¤±¹ç¤¦¤³¤È¤Î¹¬¤»¡£¤½¤¦¤·¤¿¥·ー¥ó¤òºÌ¤ë¤³¤È¤³¤½¡Ö¥Ô¥¶¤Î¤Á¤«¤é¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥¶¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
WEB¥µ¥¤¥È¡§https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TOhangaku1(https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TOhangaku1)