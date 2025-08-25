¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¡×¥È¥ì¥ó¥ÉÄÌ¿®¡¡ÂæÏÑÈÇ¤Î¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¡ÊÈþÏª²ÄÍø¡Ë¡×¡¢¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤é1Ç¯¤ÇÅÐÏ¿¼Ô¿ô30Ëü¿ÍÆÍÇË¡ªÆüËÜÈ¯¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¿Íµ¤
2024Ç¯8·î29Æü¤«¤éÂæÏÑ¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿WebÈÇ¡ÖÈþÏª²ÄÍø¡×¡ÊÆÉ¤ßÊý¡¢¥á¥ë¥«¥ê¡£°Ê²¼¡ÖÈþÏª²ÄÍø¡×¡Ë¡Ê¢¨1¡Ë¤Ï¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ÂæÏÑ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¸½ºß¤Î¡ÖÈþÏª²ÄÍø¡×¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô30Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨2¡Ë¡£º£²ó¤Î¥Ë¥åー¥¹¥ì¥¿ー¤Ç¤Ï¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤ËÂæÏÑ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÍøÍÑÆ°¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡ÖÈþÏª²ÄÍø¡×¥È¥ì¥ó¥ÉÄÌ¿®¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¢¨1:¥á¥ë¥«¥ê¡¢±Û¶¼è°ú¤òÄÌ¤¸¤ÆÂæÏÑ¤Ø¿Ê½Ð https://about.mercari.com/press/news/articles/20240829_crossborder/
¢¨2:2025Ç¯8·î4Æü»þÅÀ
Ìó3·ï¤Ë1·ï¤Î¼è°ú¤¬¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¡×
Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï10Âå~40Âå¤È70ÂåÍøÍÑ¼Ô¤Î¹ØÆþ¥«¥Æ¥´¥êー1°Ì¤Ï¡Ö¥²ー¥à¡¦¤ª¤â¤Á¤ã¡¦¥°¥Ã¥º¡×
¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè(Ìó1Ç¯´Ö)¤Î¼è°ú¥Çー¥¿¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢2024Ç¯8·î29Æü¤«¤é2025Ç¯6·î30Æü¤Î´ü´ÖÃæ¤Ç¼è°úÎÌ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¥«¥Æ¥´¥êー¡Ê¢¨3¡Ë¤Ï¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¡×¤ÇÁ´¼è°ú¤Î29%¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÈþÏª²ÄÍø¡×¤Î¼è°ú¤ÎÌó3·ï¤Ë1·ï¤òÀê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Ë¼è°úÎÌ¤¬Â¿¤¤¥«¥Æ¥´¥êー¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡Ê½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó8%+ÃËÀ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó7% ·×15%¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨3: ¡ÖÈþÏª²ÄÍø¡×¼è°ú¤ò¸µ¤Ë»»½Ð¡¢Ãæ¥«¥Æ¥´¥êーÂÐ¾Ý¡¢Åý·×´ü´Ö¡§2024Ç¯8·î29Æü~2025Ç¯6·î30Æü
¤Þ¤¿¡¢Ç¯ÂåÊÌ ¹ØÆþ¥«¥Æ¥´¥êー¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢10~40Âå¤È70Âå°Ê¾å¤Ï¡¢¡Ö¥²ー¥à¡¦¤ª¤â¤Á¤ã¡¦¥°¥Ã¥º¡×¤¬1°Ì¡¢50Âå¤È60Âå¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤¬1°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¢¨4¡Ë¡Ê¢¨5¡Ë
¢¨4:¡ÖÈþÏª²ÄÍø¡×¼è°ú¤ò¸µ¤Ë»»½Ð¡¢Âç¥«¥Æ¥´¥êーÂÐ¾Ý¡¢ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2024Ç¯8·î29Æü～2025Ç¯6·î30Æü
¢¨5: Ê£¿ô¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¹ØÆþ·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç½¸·×¡£Ç¯Îð¤Ï¼«¸Ê¿½¹ð¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈþÏª²ÄÍø¡×¸¡º÷¥ー¥ïー¥É¥é¥ó¥¥ó¥°TOP5
Ä¾¶á¤ÎÌóÈ¾Ç¯´Ö¤Ç¡¢ºÇ¤â¸¡º÷¤µ¤ì¤¿¥ー¥ïー¥É¤Ï¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×
¡ÖÈþÏª²ÄÍø¡×¤Ç¤Î¥ー¥ïー¥É¤´¤È¤Î¸¡º÷¿ô¤òÄ´¤Ù¡¢¡Ö¸¡º÷¥ー¥ïー¥É¥é¥ó¥¥ó¥°TOP5¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤È¤³¤í¡Ê¢¨6¡Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤äÌ¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á´ØÏ¢¤Î¥ー¥ïー¥É¤¬¾å°Ì5°ÌÃæ4¤Ä¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡º÷¥ー¥ïー¥É¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤¬1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë23Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹âÍº»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö2025 Kaohsiung Wonderland¡×¤Ç¤Ï¡¢±ä¤Ù600Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÍè¾ì¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤¬¡ÖÈþÏª²ÄÍø¡×¤«¤é¤â»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
2°Ì¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖVivienne Westwood¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖVivienne Westwood¡×¤Î¿Íµ¤¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢À¤³¦¤Ë¿ôÅ¹ÊÞ¤·¤«¤Ê¤¤¡ÖVivienne Westwood cafe¡×¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÂÐ¤¹¤ë¹â¤¤´Ø¿´¤¬¡¢¸¡º÷¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡Ö¤Ë¤·¤à¤é¤æ¤¦¤¸¡×¤Ï¡¢¡Ö¤´¤¤²¤ó¤Ñ¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ë¤·¤à¤é¤æ¤¦¤¸¡×¤ÎLINE¥¹¥¿¥ó¥×¤¬ÂæÏÑ¤ÎSNS¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¡Ö¤´¤¤²¤ó¤Ñ¤ó¤À¡×¤Î¿¦¾ì¤ä»Å»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÍÆ¤ä¡¢¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ó¥Ã¥È¡×¤ÎÎø°¦¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÍÆ¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎËÜ²»¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨6:¡ÖÈþÏª²ÄÍø¡×¼è°ú¤ò¸µ¤Ë»»½Ð¡¢ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î14Æü～2025Ç¯8·î10Æü
¡ÖÈþÏª²ÄÍø¡×¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10
ÆüËÜÈ¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¡¢ÃËÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤ÏÈ¾Ê¬¡¢½÷À¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï4¤Ä¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª
¼¡¤Ë¡¢¡ÖÈþÏª²ÄÍø¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥ÉËè¤Î¼è°ú¿ô¤òÃË½÷ÊÌ¤ÇÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¢¨7¡Ë
ÃËÀ¤Î¼è°ú¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¾å°Ì10°Ì¤ÎÈ¾Ê¬¤òÀê¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î³ó¥áー¥«ー¡ÖµÈÅÄ¥«¥Ð¥ó¡×¤¬1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£ÂÑµ×À¤ÈÈþ¤·¤µ¡¢¼ÂÍÑÅª¤Êµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤ë¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£ÂæÏÑ¤Ç¤â¹ØÆþµ¡²ñ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸½ÃÏ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¥â¥Ç¥ë¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÈþÏª²ÄÍø¡×¤Ç¤ÎÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤¤¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢4°Ì¤Ë¡ÖUNIQLO¡×¡¢7°Ì¤Ë¡ÖNeedles¡×¡¢8°Ì¤Ë¡ÖTHE NORTH FACE¡×¤ÎÆüËÜ¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖTHE NORTH FACE PURPLE LABEL¡×¡¢9°Ì¤Ë¡ÖCITIZEN¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷À¤Î¼è°ú¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥È¥Ã¥×10¤Ë4¤Ä¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÈ¯¤Ç¡¢20～30Âå½÷À¤Ë¿Íµ¤¤Î¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSnidel¡×¤¬7°Ì¡¢ISSEY MIYAKE¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡ÖPLEATS PLEASE¡×¤¬8°Ì¡¢¡ÖUNIQLO¡×¤¬9°Ì¡¢¤½¤·¤Æ¾®ÅèÍÛºÚ¤µ¤ó¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¡ÖHerlipto¡×¤¬10°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÂæÏÑ¤Ç¤â¹¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¡Ö¥â¥Î¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÊ¸²½¡×¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Æó¼¡Î®ÄÌ»Ô¾ì¤Ë½Ð²ó¤ëÃæ¸ÅÉÊ¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¹¥¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤¤Ãæ¸ÅÉÊ¡Ø¥æー¥º¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤¬ÂæÏÑ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨7:¡ÖÈþÏª²ÄÍø¡×¼è°ú¤ò¸µ¤Ë»»½Ð¡¢ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2024Ç¯8·î29Æü～2025Ç¯8·î10Æü
