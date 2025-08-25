¡ÚDRESSY ROOM OSAKA¡Û£Ë£É£Ô£Ô£ÅÂçºå¤Ë·ëº§¼°ÁêÃÌ¥«¥¦¥ó¥¿ー¥ªー¥×¥ó·èÄê¤òµÇ°¤·¡¢3ÂçÆÃÅµ¥¢¥êÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡ª
¡ÖPLACOLE & DRESSY¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢ËÁ¸±¼Ò¥×¥é¥³¥ì¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÉðÆ£¸ù¼ù¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë·ëº§¼°ÁêÃÌ¥«¥¦¥ó¥¿ー¡ÖDRESSY ROOM OSAKA¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
·ëº§¼°ÁêÃÌ¥«¥¦¥ó¥¿ー¡ÖDRESSY ROOM OSAKA¡×¥ªー¥×¥ó
2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥ªー¥×¥ó¤¬·èÄê¤·¤¿¡¢JRÂçºå±ØÄ¾·ë¤ÎÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¡Ö£Ë£É£Ô£Ô£ÅÂçºå¡×¤Ë¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô255Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡ÖPLACOLE & DRESSY¡×¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¡ÖDRESSY CAFE¡×¡£¡Ø¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹ ¡ß ¥«¥Õ¥§¡Ù¤È¤¤¤¦¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡ÖDRESSY CAFE¡×¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é·ëº§¼°¤Î¤´ÁêÃÌ¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡ÖÁêÃÌ¥«¥¦¥ó¥¿ー¡×¤òÊ»Àß¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡ÈÂÎ¸³·¿¥«¥¦¥ó¥¿ー¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£·ëº§¼°¾ìÃµ¤·¤ä·ëº§¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»îÃåÂÎ¸³¤ä¥Õ¥©¥È»£±Æ¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎDIY¤Ê¤É¤âÂÎ¸³²ÄÇ½¡£¶È³¦½é¤Î¡ÈÂÎ¸³·¿¡É²Ö²ÇÁêÃÌ¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸¡Æ¤¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤ò¤á¤¶¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¥«¥Õ¥§¤È¤·¤Æ¡¢ÂÎ¸³¥á¥Ë¥åー¤äÂÎ¸³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¡¢´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢½é¿Ê½ÐÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢»ö¶È¼ÔÍÍ¸þ¤±¡Û¥ªー¥×¥óµÇ°¡ª¹ë²Ú3ÂçÆÃÅµ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
º£²ó¡¢´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢½é½ÐÅ¹·èÄê¤òµÇ°¤·¡¢´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Î·ëº§¼°¾ì¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°Åù¤Î»ö¶È¼Ô¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢º£¤À¤±¤Î¡Ö¹ë²Ú3ÂçÆÃÅµÉÕ¤¥ªー¥×¥óµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÆ°²èÀ©ºî¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¿·¥á¥Ë¥åー¤Ç½¸µÒ¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢DRESSY CAFEÂçºå¤Î½ÐÅ¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆ°¤½Ð¤·¤¿¤¤»ö¶È¼ÔÍÍ¤Ø¸þ¤±¤¿¡¢º£¤À¤±¤Î¤´Äó°Æ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÀÄó·È¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤»ö¶È¼ÔÍÍ¤Ë¸þ¤±¤Ë¥¥ã¥ó¥Úー¥óºÇ½ª¤Î¤´°ÆÆâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥×¥é¥³¥ì¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¿½¹þ´ü´Ö¡ä2025Ç¯8·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë～9·î15Æü¡Ê·î¡Ë
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯11·î1Æü(ÅÚ)¤Î¥ªー¥×¥ó¤ËÀè¶î¤±¡¢²£ÉÍ¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¡ÖDRESSY ROOM¡×¤Ë¤ÆÂç¿Íµ¤¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°½éÂÎ¸³¥Õ¥§¥¹¡×¤ò10·î¤è¤êÂçºåÅ¹ÊÞ¤Ç¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë²£ÉÍ¡¢Ì¾¸Å²°¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï·î´Ö100ÁÈ°Ê¾å¤Î¿·Ïº¿·ÉØÍÍ¤ËÍèÅ¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖDRESSY ROOM OSAKA¡×¤Ç¤â²£ÉÍ¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¿Íµ¤¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Âçºå½é¤ÎÂÎ¸³·¿·ëº§¼°ÁêÃÌ¥«¥¦¥ó¥¿ー¤È¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¥×¥é¥³¥ì¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ò¸þ¾å¡¢¿·¥¨¥ê¥¢¤Î¿·Ïº¿·ÉØÍÍ¤ÈÄ¾ÀÜ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¤¤Ã¤½¤¦¤ÎÈÎÏ©³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä°ìÍ÷
¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¿ÇÃÇ¡õ¥Ðー¥Á¥ã¥ë²ñ¾ì¸«³Ø
¡¡¨±AI¿ÇÃÇ¤«¤é¼°¾ì¤òÄó°Æ¤·¡¢Æ°²è¤Ç¥ê¥¢¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÂÎ´¶
¥×¥í¤Ë¤è¤ë¼°¾ì¾Ò²ð¡¦¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Õ¥§¥¢Í½Ìó
¡¡¨±´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Ë¾Ü¤·¤¤¥×¥é¥ó¥Êー¤¬¤´°ÆÆâ¡¢¥Õ¥§¥¢Í½Ìó¤â
¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»îÃåÂÎ¸³
¡¡¨±¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤äPLACOLE¡õDRESSY¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥ì¥¹¤ò¼ÂºÝ¤Ë»îÃå²ÄÇ½
¥¹¥¿ー¥È¥É¥ì¥¹¥Õ¥©¥È¡õ¥»¥ë¥Õ¥Õ¥©¥ÈÂÎ¸³
¡¡¨±ÏÈ¿ô¸ÂÄê¤Î¥É¥ì¥¹»îÃå¤È»£±ÆÂÎ¸³
¥¹¥¿ー¥È¥ê¥ó¥°ÂÎ¸³
¡¡¨±¥ê¥ó¥°¤Ø¤Î¹ï°õÂÎ¸³¤Ç¡È·ëº§¼°½àÈ÷¤ÎµÇ°¡É¤Ë
DIY¡õ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー»îÃå
¡¡¨±¼°½àÈ÷¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë²Ö²Ç¸þ¤±¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÂ¿¿ô
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦¤ª¿½¹þ¤ß
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙÀâÌÀ¤ä»ñÎÁ¤Î¤´´õË¾¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Î¤´°ÆÆâ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¡¢°Ê²¼¤è¤ê¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Î¼°¾ì¡¦¥Ö¥é¥¤¥À¥ë´ØÏ¢»ö¶È¼ÔÍÍ¸þ¤±¤Ç¤¹¡£
¢¨¸ÂÄêÆÃÅµ¤ÏÍ½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0467-81-4587
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§partner@pla-cole.co
º£·î¤Î¥«¥Ðー¥â¥Ç¥ë
8·î¹æÉ½»æ
¥«¥Ðー¥â¥Ç¥ë¡§ÇÐÍ¥¡¡ËÅè²Ö
ÆÃ½¸µ»ö¡¡https://dressy.pla-cole.wedding/202508-placoledressy/
PLACOLE&DRESSY¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Èー¥êー
Magical in life
-¿ÍÀ¸¤ËËâË¡¤ò-
PLACOLE(planning collection)
-Â¿ÍÍ¤Ê¸ÄÀ¤Ë-
DRESSY
-ßê¤á¤¤ò¤¢¤¿¤¨¤ë-
PLACOLE¡õDRESSY
-¸ÄÀ¤¬ßê¤á¤¯ËâË¡¤Î¸ÀÍÕ-
PLACOLE¡õDRESSY(¥×¥é¥³¥ì¡õ¥É¥ì¥·ー)¡Ø¸ÄÀ¤¬ßê¤á¤¯ËâË¡¤Î¸ÀÍÕ¡Ù "100¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Ë100ÄÌ¤ê¤Ëßê¤á¤¯ËâË¡¤ò¤«¤±¤ë"¤ò¥Æー¥Þ¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¸ÅÅÔ³ùÁÒÈ¯¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡£ ¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÃæ¿´¤ËºÇÀèÃ¼¤Ç²ÁÃÍ¤¢¤ë¤â¤Î¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤ò±¿±Ä¡£ ¥É¥ì¥¹¤È¤ª²Ö¤¬¥â¥Áー¥Õ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¿©´ï¡¢¹ÈÃã¡¢Åù¡¢ Æü¾ï¤Ë¤¹¤³¤·¤Ç¤âßê¤á¤¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ÎÅÁÅý¤ò½Å¤ó¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢ ¾ï¼±¤ò¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ëー¤¹¤ëÆÈÁÏÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÈºÇ¹âµé¤ÎÉÊ¼Á¤Ç¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
ËÁ¸±¼Ò¥×¥é¥³¥ì¤ÎËÁ¸±Æü»ï
ËÁ¸±¼Ò¥×¥é¥³¥ì¤Ï2015Ç¯11·î2Æü¤Ë²ñ¼ÒÀßÎ©¤·¡¢¸ø¼°±¿±Ä¤¹¤ëFacebook¡¢Twitter¡¢Instagram¡¢TikTok¤Ç¤Ï¹ç·×¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï250Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼«¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDRESSY¡Ù¤ä¡ØÈþ²Ö²Ç¿Þ´Õfarny¡Ù¤Ê¤É¤â±¿±Ä¤·¡¢¹ç·×PV¿ô¤Ï·î´Ö260ËüPV¤òÆÍÇË¡ª ¹âµé¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤¬ºÇÂç90%OFF¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖDRESSYONLINE¡×¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾åµ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ä¡¢¤½¤ÎÂ¾¡¢·ëº§¼°¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾ðÊó¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò¤Þ¤È¤á¤¿²Ö²Ç¥¢¥×¥ê¡ÖPLACOLE ¡õ DRESSY ¨¢¥×¥é¥³¥ì¡õ ¥É¥ì¥·ー¡×¤Ï2025Ç¯6·î»þÅÀ¤ÇÎß·×21Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§ËÁ¸±¼Ò¥×¥é¥³¥ì
URL¡§https://pla-cole.co/
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶èÆî¹¬1ÃúÌÜ1-1JR²£ÉÍ¥¿¥ïー21³¬
ÀßÎ©¡§2015Ç¯11·î2Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÉðÆ£¸ù¼ù
»ö¶ÈÆâÍÆ
¡ØPLACOLE¡õDRESSY¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É/¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
¡ØDRESSY¡Ù¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È
¡ØDRESSYCAFE¡Ù¥«¥Õ¥§/¥·¥ç¥Ã¥×»ö¶È
¡ØViKet Town¡Ù¥á¥¿¥Ðー¥¹¥ª¥Õ¥£¥¹»ö¶È
ËÁ¸±¼Ò¥×¥é¥³¥ì¤Î³ÆµòÅÀ
À¤³¦Ãæ¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¶õ´Ö¡¦»þ´Ö¤ÇÃç´Ö¤ÈÆ¯¤±¤ë¥á¥¿¥Ðー¥¹¶õ´Ö¤ò¡ØViKet Town¡Ê¥Ó¥±¥Ã¥È¥¿¥¦¥ó¡Ë¡Ù¤òËÜ¼Ò¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯1·î¤Ë¤ÏJR²£ÉÍ¥¿¥ïー21³¬¤Ë¡ÖDRESSY ROOM¡×¤ò²£ÉÍ¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢2022Ç¯6·î¤Ë¤Ï³ùÁÒ¤Ë¡ÖDRESSYCAFE KAMAKURA¡×¤ò¡¢2023Ç¯6·î¤Ë¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ë¡ÖDRESSYCAFE NAGOYA¡¦DRESSY ROOM¡×¤Î2Å¹ÊÞÌÜ¤ò³«Àß¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯½©¤Ë¤ÏÂçºå¤Ë¡ÖDRESSYCAFE OSAKA¡¦DRESSY ROOM¡×¤Î¥ªー¥×¥ó¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
