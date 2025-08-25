¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥¹¥¤ー¥Ä¡×¡¢Á´¹ñ¤Î¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä
»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¤ª¤¤¤·¤µÁ´³«¡ª
²Û»ÒÀìÌçÅ¹¡Ö¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¡×¤ò¹ñÆâ880Å¹ÊÞ¡ÊYATSUDOKI´Þ¤à¡Ë¡¢³¤³°7¥ö¹ñ180Å¹ÊÞÅ¸³«¤¹¤ë²Û»Ò¥áー¥«ー¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¡ÊËÜ¼Ò¡§»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸Å²° Í¦¼£¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥¹¥¤ー¥Ä¡×¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¤Ë¤Æ8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¢¨¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»³Íü¤ÎÇÀ²È¤µ¤ó¤¬°¦¾ð¹þ¤á¤Æ°é¤Æ¤¿½Ü¤Î¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡£¤½¤Î¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤òìÔÂô¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯ÇäÆü¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥¹¥¤ー¥Ä¡×ÆÃ½¸¥Úー¥¸¡§
https://www.chateraise.co.jp/campaign/shinemuscatfair2025/
¡Ú¥±ー¥¡Û
¢£»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥ì¥¢¥Áー¥º¥¿¥ë¥È
»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò·ä´Ö¤Ê¤¯Éß¤µÍ¤á¤¿ìÔÂô¤Ê¥¿¥ë¥È¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»»º¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥¢¥Áー¥º¥¯¥êー¥à¤È¡¢¥«¥¹¥¿ー¥ÉÆþ¤ê¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤Çºî¤Ã¤¿¥¿¥ë¥È¤Ë¡¢¤ªÅ¹¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¾åÉÊ¤Ê´Å¤ß¤ÈÁÖ¤ä¤«¤ÊÍ¾±¤¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Á³Ê¡§¥Ôー¥¹440±ß¡ÊÀÇ¹þ475±ß¡Ë ¡¢¥Ûー¥ë3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ3,240±ß¡ËÄ¾·Â15cm
È¯ÇäÆü¡§8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë～ 10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ëº¢¤Þ¤Ç
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ½Ü¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¥Ð¥È¥ó »³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È
çõ¥¯¥êー¥à¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¥±ー¥¤Ë¡¢¤ªÅ¹¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò¤®¤Ã¤·¤ê¤È¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£çõ¥¯¥êー¥à¤È¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬°ú¤Î©¤Æ¹ç¤¦¡¢ìÔÂô¤Ê¥Ïー¥â¥Ëー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Á³Ê¡§1,500±ß¡ÊÀÇ¹þ1,620±ß¡ËÄ¹¤µ18cm
È¯ÇäÆü¡§8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë～ 10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ëº¢¤Þ¤Ç
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ »³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¥Ñ¥Õ¥§
¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤È¥ì¥â¥ó¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤âÁÖ¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥Ñ¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£¤×¤ë¤ó¤ÈÁÖ²÷¤Ê¥ì¥â¥ó¥Ôー¥ëÆþ¤ê¥ì¥â¥ó¥¸¥å¥ì¤ä¥¢¥í¥¨¤Î¥·¥í¥Ã¥×ÄÒ¤±¤Ë¡¢¹á¤êË¤«¤Ê¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥¯¥êー¥à¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤ò½Å¤Í¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Á³Ê¡§490±ß¡ÊÀÇ¹þ529±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë～ 10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ëº¢¤Þ¤Ç
¢¨»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¤¦¤Á¡¢»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò98%»ÈÍÑ¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ »³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¥Ü¥ó¥Ö¥±ー¥
ÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤Î¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥àー¥¹¤È¡¢Ç»¸ü¤Ê¹á¤ê¤È´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¤Ö¤É¤¦¥àー¥¹¡¢¤ê¤ó¤´¥¼¥êーÆþ¤ê¤ê¤ó¤´¥½ー¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥±ー¥¤Ë¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò¾þ¤êÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£´Ö¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¤ó¤´¥½ー¥¹¤¬¿©´¶¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤Ö¤É¤¦¤Å¤¯¤·¤Î¥±ー¥¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§480±ß¡ÊÀÇ¹þ518±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë～ 10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ëº¢¤Þ¤Ç
¢¨»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ö¤É¤¦¸¶ÎÁ¤Î¤¦¤Á»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò96%»ÈÍÑ
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¹¥¯¥¨¥¢¥·¥çー¥È »³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥ëー¥Ä¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡¢Ë¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥·¥çー¥È¥±ー¥¤Ç¤¹¡£¸ýÍÏ¤±¤Î¤è¤¤¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤È¥À¥¤¥¹çõ¡¢²«Åí¤ÈÍÎÍü¤Î¥·¥í¥Ã¥×ÄÒ¤±¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¥±ー¥¤Ë¡¢»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò¾þ¤êÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¿©¤Ù¤ë¤¿¤Ó¤Ë°Û¤Ê¤ë²Ì¼Â¤ÎÉ÷Ì£¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§400±ß¡ÊÀÇ¹þ432±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë～ 10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ëº¢¤Þ¤Ç
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¥ì¥¸¥§ »³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È
¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ÈÍÎÍü¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤ò³Ú¤·¤à¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¤Î¥±ー¥¤Ç¤¹¡£»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê´Å¤ß¤È¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤ÎÍÎÍü¥¸¥å¥ì¤ò¤¢¤ï¤»¡¢»Å¾å¤²¤Ë¤â¥¸¥åー¥·ー¤Ê»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Î¥Ç¥¶ー¥È¤ä¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§620±ß¡ÊÀÇ¹þ669±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë～ 10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ëº¢¤Þ¤Ç
¢£ ¥Ê¥¬¥Î¥Ñー¥×¥ë¤È»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥çー¥È
¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤È¥Ê¥¬¥Î¥Ñー¥×¥ë¡¢´Å¤¯Ë§½æ¤Ê2¼ï¤Î¤Ö¤É¤¦¤òìÔÂô¤Ë»È¤¤¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¥¹¥Ý¥ó¥¸¤È¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿¡¢º£¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥±ー¥¤Ç¤¹¡£´Ö¤Ë¤Ï¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥¸¥å¥ì¤òÇ¦¤Ð¤»¡¢¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤ËÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ê¥¬¥Î¥Ñー¥×¥ë¡×¤È¤Ï¡¦¡¦¡¦Ä¹Ìî¸©Æâ¤Ç¤·¤«À¸»º¤Ç¤¤Ê¤¤¹âµé¤Ö¤É¤¦¡£¤½¤Î´õ¾¯À¤È¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÎ³¤ÇÈé¤´¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê´Å¤ß¤ÈË§½æ¤Ê¹á¤ê¤¬ÆÃÄ¹¡£
²Á³Ê¡§480±ß¡ÊÀÇ¹þ518±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë～ 10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ëº¢¤Þ¤Ç
¡Ú¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¹¥¤ー¥Ä¡Û
¢£»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¤Õ¤ó¤ï¤ê¥íー¥ë
»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢²Ì½Á¤¢¤Õ¤ì¤ë¥íー¥ë¥±ー¥¤Ç¤¹¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç¡¢¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÉ÷Ì£¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤È¡¢´Å¤¯¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¤Î¥¯¥êー¥à¤¬¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î´Å¤ß¤ò¤è¤ê°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§210±ß¡ÊÀÇ¹þ226±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë～ 10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ëº¢¤Þ¤Ç
¢£¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È°É¿ÎÆ¦Éå
È¬¥ö³Ù¹â¸¶¤Î¤·¤Ü¤ê¤¿¤ÆµíÆý¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¤È¤í¤Ã¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê°É¿ÎÆ¦Éå¤Ë¡¢Ë§½æ¤«¤ÄÄø¤è¤¤»ÀÌ£¤Î¤¢¤ë¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥½ー¥¹¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤ò¤¢¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê²Ì½Á¤¬¡¢¤ä¤µ¤·¤¤°É¿Î¤ÎÉ÷Ì£¤ÈÍÏ¤±¹ç¤¦¡¢½ë¤¤»þ´ü¤Ç¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£
¢¨¤Ö¤É¤¦²Ì½Á¤Î¤¦¤Á»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò5.4%»ÈÍÑ
²Á³Ê¡§180±ß¡ÊÀÇ¹þ194±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë～ 10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ëº¢¤Þ¤Ç
¢£»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥¯¥êー¥à¤¢¤ó¤ß¤Ä
½Ü¤Î»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿µ¨Àá¸ÂÄê¤Î¥¯¥êー¥à¤¢¤ó¤ß¤Ä¤Ç¤¹¡£¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯Ë§½æ¤Ê¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤È¡¢¼«²È¿æ¤Î³¤¢¤ó¡¢¥Þ¥ó¥´ー¥·¥í¥Ã¥×ÄÒ¤±¡¢¼«²È¿æ¤±öÆ¦¡¢Çò¶ÌÉ÷ÃÄ»Ò¡¢´¨Å·¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ±û¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤ä¹õÌª¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Í³¤ËÌ£¤òÊÑ¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§350±ß¡ÊÀÇ¹þ378±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë～ 10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ëº¢¤Þ¤Ç
¢£»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥àÂçÊ¡
½À¤é¤«¤¯¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÌßÀ¸ÃÏ¤Ç¡¢¼«²È¿æ¤Î³ñ²¤ò²Ã¤¨¤¿¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤È¡¢¥¸¥åー¥·ー¤Ê»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò´Ý¤´¤È°ìÎ³Êñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤ï¤é¤«¤¤Ìß¡¢Ë§½æ¤Ê¹á¤ê¤Î¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¢¤Û¤Î¤«¤Ë¾®Æ¦´¶¤¸¤ë¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¡¢3¤Ä¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿ÏÂ¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§170±ß¡ÊÀÇ¹þ183±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë～ 10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ëº¢¤Þ¤Ç
¡Úµ¨Àá¤ÎÏÂ²Û»Ò¡Û
¢£»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÂçÊ¡
¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò°ìÎ³»ÈÍÑ¤·¤¿ÂçÊ¡¤Ç¤¹¡£¼¢²ì¸©»º±©Æó½Å¤â¤ÁÊÆ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥³¥·¤Î¤¢¤ëÀ¸ÃÏ¤Ç¡¢¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÉ÷Ì£¤ÎÇòñ²¤È¥¸¥åー¥·ー¤Ê»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò´Ý¤´¤È°ìÎ³Êñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤È¡¢Çòñ²¤ÎÍ¥¤·¤¤´Å¤ß¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Ä´ÏÂ¤·¡¢ìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§200±ß¡ÊÀÇ¹þ216±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë～ 9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç
¢£»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¤Ö¤É¤¦Ìß
¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤òµáÈî¤ÇÃúÇ«¤ËÊñ¤ó¤À¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤âìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎÏÂ²Û»Ò¤Ç¤¹¡£µáÈî¤Î¤â¤Á¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¤¢¤È¤Ë¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥¸¥åー¥·ー¤Ê²Ì½Á¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤¬ÎÃ¤ä¤«¤Ç¾åÉÊ¤Ê¤Ö¤É¤¦Ìß¤Ï¡¢²Æ¤ÎÂ£¤êÊª¤ä¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§3¸ÄÆþ400±ß¡ÊÀÇ¹þ432±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë～ 9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç
¢£½Ü¤Î¼¶ »³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È
»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤òÊñ¤ó¤À¤¯¤ºñ½Æ¬¤ò¡¢¼«¼Ò¥ï¥¤¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÌ£¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥¼¥êー¤È¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤âÁÖ¤ä¤«¤ÊÏÂ²Û»Ò¤Ç¤¹¡£ÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤è¤ê°ìÁØ¤ª¤¤¤·¤¯¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§3¸ÄÆþ400±ß¡ÊÀÇ¹þ432±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë～ 9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç
¡Ú¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤ÊÇ»¸ü¥¢¥¤¥¹¡Û
¢£²Ì¼Â¿©´¶¥Ðー ¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È
¤Þ¤ë¤Ç²Ì¼Â¤½¤Î¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤È¤ª¤¤¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥¢¥¤¥¹¥Ðー¤Ç¤¹¡£¤Í¤Ã¤È¤ê¥·¥ã¥ê¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê´Å¤µ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£½ë¤¤Æü¤ä¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¨¤Ö¤É¤¦²Ì¼Â¤Î¤¦¤Á¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò14%»ÈÍÑ
²Á³Ê¡§1ËÜ75±ß¡ÊÀÇ¹þ81±ß¡Ë¡¿6ËÜÆþ370±ß¡ÊÀÇ¹þ399±ß¡Ë
ÈÎÇäÃæ～11·îº¢¤Þ¤Ç
¢¨¤Ö¤É¤¦¤ÏÇÀ»ºÊª¤Î¤¿¤á¡¢Å·¸õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈÎÇä´ü´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¸ø¼°HP¤«¤é¤â¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.chateraise.co.jp/campaign/shinemuscatfair2025/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¤È¤Ï
1954Ç¯¤Ë¾Æ²Û»ÒÅ¹¡Ö´ÅÂÀÏº¡×¤òÁÏ¶È¡£1967Ç¯¤Ë¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¤Ë¼ÒÌ¾¤òÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¡¢¤ªÃÍÂÇ¤Á²Á³Ê¤Ç¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯²Û»ÒÀ½Â¤¤Î¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó²½¤ò¿Þ¤ê¡¢ÇÀ¾ì¡¢¹©¾ì¡¢Å¹ÊÞ¤ò°ìÂÎ¤È¤·¤¿¡Ö¥Õ¥¡ー¥à¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¡£ÁÇºà¤ÈÉÊ¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿À½ÉÊ¤Ï¡¢ÍÎ²Û»Ò¡¢ÏÂ²Û»Ò¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¡¢¥Ñ¥ó¤Ê¤É400¼ï¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤ª²Û»Ò²°¤ò¤á¤¶¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¹¤ò´Þ¤àÄ¾ÇäÅ¹¤ò¡¢¹ñÆâ880Å¹ÊÞ¡ÊYATSUDOKI´Þ¤à¡Ë¡¢³¤³°7¥ö¹ñ180Å¹ÊÞ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥¡ー¥à¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤È¤Ï
¥Õ¥¡ー¥à¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤È¤Ï¡¢µíÆý¤äÍñ¤Ê¤É·ÀÌóÇÀ²È¤è¤ê¿·Á¯ÁÇºà¤òÄ¾ÀÜ»ÅÆþ¤ì¡¢¼«¼Ò¹©¾ì¤ÇÀ½Â¤¡¢Ä¾ÇäÅ¹¤ËÄ¾Á÷ÈÎÇä¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Õ¥¡ー¥à¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¹âÉÊ¼Á¤Î¤ª²Û»Ò¤ò¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤ª²Û»Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤è¤êË¤«¤ÊÀ¸³è¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ã¥È¥ìー¥¼
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¸Å²°Í¦¼£
½¾¶È°÷¿ô¡§ 1,800Ì¾
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ÍÎ²Û»Ò¡¦ÏÂ²Û»Ò¡¦¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¡¦¥Ñ¥ó¡¦°ûÎÁÅù¤ÎÀ½Â¤µÚ¤ÓÈÎÇä¡¢¥ï¥¤¥ó¤ÎÈÎÇä
»ö¶È½ê¡§ ËÜ¼Ò¹©¾ì¡¡»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô²¼Á¾º¬Ä®3440-1
Å¹ÊÞ¿ô¡§ ¹ñÆâ880Å¹ÊÞ¡ÊYATSUDOKI´Þ¤à¡Ë¡¢³¤³°7¥ö¹ñ180Å¹ÊÞ
ÁÏ¶È¡§ 1954Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ29Ç¯¡Ë12·î20Æü
URL¡§ https://www.chateraise.co.jp/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥¹¥¤ー¥Ä¡×ÆÃ½¸¥Úー¥¸
https://www.chateraise.co.jp/campaign/shinemuscatfair2025/
²Û»ÒÀìÌçÅ¹¡Ö¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¡×¤ò¹ñÆâ880Å¹ÊÞ¡ÊYATSUDOKI´Þ¤à¡Ë¡¢³¤³°7¥ö¹ñ180Å¹ÊÞÅ¸³«¤¹¤ë²Û»Ò¥áー¥«ー¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¡ÊËÜ¼Ò¡§»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸Å²° Í¦¼£¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥¹¥¤ー¥Ä¡×¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¤Ë¤Æ8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¢¨¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»³Íü¤ÎÇÀ²È¤µ¤ó¤¬°¦¾ð¹þ¤á¤Æ°é¤Æ¤¿½Ü¤Î¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡£¤½¤Î¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤òìÔÂô¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯ÇäÆü¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥¹¥¤ー¥Ä¡×ÆÃ½¸¥Úー¥¸¡§
https://www.chateraise.co.jp/campaign/shinemuscatfair2025/
¢£»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥ì¥¢¥Áー¥º¥¿¥ë¥È
»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò·ä´Ö¤Ê¤¯Éß¤µÍ¤á¤¿ìÔÂô¤Ê¥¿¥ë¥È¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»»º¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥¢¥Áー¥º¥¯¥êー¥à¤È¡¢¥«¥¹¥¿ー¥ÉÆþ¤ê¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤Çºî¤Ã¤¿¥¿¥ë¥È¤Ë¡¢¤ªÅ¹¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¾åÉÊ¤Ê´Å¤ß¤ÈÁÖ¤ä¤«¤ÊÍ¾±¤¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Á³Ê¡§¥Ôー¥¹440±ß¡ÊÀÇ¹þ475±ß¡Ë ¡¢¥Ûー¥ë3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ3,240±ß¡ËÄ¾·Â15cm
È¯ÇäÆü¡§8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë～ 10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ëº¢¤Þ¤Ç
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ½Ü¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¥Ð¥È¥ó »³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È
çõ¥¯¥êー¥à¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¥±ー¥¤Ë¡¢¤ªÅ¹¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò¤®¤Ã¤·¤ê¤È¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£çõ¥¯¥êー¥à¤È¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬°ú¤Î©¤Æ¹ç¤¦¡¢ìÔÂô¤Ê¥Ïー¥â¥Ëー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Á³Ê¡§1,500±ß¡ÊÀÇ¹þ1,620±ß¡ËÄ¹¤µ18cm
È¯ÇäÆü¡§8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë～ 10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ëº¢¤Þ¤Ç
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ »³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¥Ñ¥Õ¥§
¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤È¥ì¥â¥ó¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤âÁÖ¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥Ñ¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£¤×¤ë¤ó¤ÈÁÖ²÷¤Ê¥ì¥â¥ó¥Ôー¥ëÆþ¤ê¥ì¥â¥ó¥¸¥å¥ì¤ä¥¢¥í¥¨¤Î¥·¥í¥Ã¥×ÄÒ¤±¤Ë¡¢¹á¤êË¤«¤Ê¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥¯¥êー¥à¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤ò½Å¤Í¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Á³Ê¡§490±ß¡ÊÀÇ¹þ529±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë～ 10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ëº¢¤Þ¤Ç
¢¨»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¤¦¤Á¡¢»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò98%»ÈÍÑ¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ »³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¥Ü¥ó¥Ö¥±ー¥
ÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤Î¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥àー¥¹¤È¡¢Ç»¸ü¤Ê¹á¤ê¤È´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¤Ö¤É¤¦¥àー¥¹¡¢¤ê¤ó¤´¥¼¥êーÆþ¤ê¤ê¤ó¤´¥½ー¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥±ー¥¤Ë¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò¾þ¤êÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£´Ö¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¤ó¤´¥½ー¥¹¤¬¿©´¶¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤Ö¤É¤¦¤Å¤¯¤·¤Î¥±ー¥¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§480±ß¡ÊÀÇ¹þ518±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë～ 10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ëº¢¤Þ¤Ç
¢¨»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ö¤É¤¦¸¶ÎÁ¤Î¤¦¤Á»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò96%»ÈÍÑ
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¹¥¯¥¨¥¢¥·¥çー¥È »³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥ëー¥Ä¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡¢Ë¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥·¥çー¥È¥±ー¥¤Ç¤¹¡£¸ýÍÏ¤±¤Î¤è¤¤¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤È¥À¥¤¥¹çõ¡¢²«Åí¤ÈÍÎÍü¤Î¥·¥í¥Ã¥×ÄÒ¤±¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¥±ー¥¤Ë¡¢»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò¾þ¤êÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¿©¤Ù¤ë¤¿¤Ó¤Ë°Û¤Ê¤ë²Ì¼Â¤ÎÉ÷Ì£¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§400±ß¡ÊÀÇ¹þ432±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë～ 10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ëº¢¤Þ¤Ç
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¥ì¥¸¥§ »³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È
¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ÈÍÎÍü¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤ò³Ú¤·¤à¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¤Î¥±ー¥¤Ç¤¹¡£»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê´Å¤ß¤È¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤ÎÍÎÍü¥¸¥å¥ì¤ò¤¢¤ï¤»¡¢»Å¾å¤²¤Ë¤â¥¸¥åー¥·ー¤Ê»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Î¥Ç¥¶ー¥È¤ä¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§620±ß¡ÊÀÇ¹þ669±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë～ 10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ëº¢¤Þ¤Ç
¢£ ¥Ê¥¬¥Î¥Ñー¥×¥ë¤È»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥çー¥È
¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤È¥Ê¥¬¥Î¥Ñー¥×¥ë¡¢´Å¤¯Ë§½æ¤Ê2¼ï¤Î¤Ö¤É¤¦¤òìÔÂô¤Ë»È¤¤¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¥¹¥Ý¥ó¥¸¤È¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿¡¢º£¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥±ー¥¤Ç¤¹¡£´Ö¤Ë¤Ï¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥¸¥å¥ì¤òÇ¦¤Ð¤»¡¢¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤ËÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ê¥¬¥Î¥Ñー¥×¥ë¡×¤È¤Ï¡¦¡¦¡¦Ä¹Ìî¸©Æâ¤Ç¤·¤«À¸»º¤Ç¤¤Ê¤¤¹âµé¤Ö¤É¤¦¡£¤½¤Î´õ¾¯À¤È¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÎ³¤ÇÈé¤´¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê´Å¤ß¤ÈË§½æ¤Ê¹á¤ê¤¬ÆÃÄ¹¡£
²Á³Ê¡§480±ß¡ÊÀÇ¹þ518±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë～ 10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ëº¢¤Þ¤Ç
¡Ú¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¹¥¤ー¥Ä¡Û
¢£»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¤Õ¤ó¤ï¤ê¥íー¥ë
»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢²Ì½Á¤¢¤Õ¤ì¤ë¥íー¥ë¥±ー¥¤Ç¤¹¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç¡¢¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÉ÷Ì£¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤È¡¢´Å¤¯¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¤Î¥¯¥êー¥à¤¬¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î´Å¤ß¤ò¤è¤ê°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§210±ß¡ÊÀÇ¹þ226±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë～ 10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ëº¢¤Þ¤Ç
¢£¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È°É¿ÎÆ¦Éå
È¬¥ö³Ù¹â¸¶¤Î¤·¤Ü¤ê¤¿¤ÆµíÆý¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¤È¤í¤Ã¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê°É¿ÎÆ¦Éå¤Ë¡¢Ë§½æ¤«¤ÄÄø¤è¤¤»ÀÌ£¤Î¤¢¤ë¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥½ー¥¹¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤ò¤¢¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê²Ì½Á¤¬¡¢¤ä¤µ¤·¤¤°É¿Î¤ÎÉ÷Ì£¤ÈÍÏ¤±¹ç¤¦¡¢½ë¤¤»þ´ü¤Ç¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£
¢¨¤Ö¤É¤¦²Ì½Á¤Î¤¦¤Á»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò5.4%»ÈÍÑ
²Á³Ê¡§180±ß¡ÊÀÇ¹þ194±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë～ 10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ëº¢¤Þ¤Ç
¢£»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥¯¥êー¥à¤¢¤ó¤ß¤Ä
½Ü¤Î»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿µ¨Àá¸ÂÄê¤Î¥¯¥êー¥à¤¢¤ó¤ß¤Ä¤Ç¤¹¡£¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯Ë§½æ¤Ê¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤È¡¢¼«²È¿æ¤Î³¤¢¤ó¡¢¥Þ¥ó¥´ー¥·¥í¥Ã¥×ÄÒ¤±¡¢¼«²È¿æ¤±öÆ¦¡¢Çò¶ÌÉ÷ÃÄ»Ò¡¢´¨Å·¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ±û¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤ä¹õÌª¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Í³¤ËÌ£¤òÊÑ¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§350±ß¡ÊÀÇ¹þ378±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë～ 10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ëº¢¤Þ¤Ç
¢£»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥àÂçÊ¡
½À¤é¤«¤¯¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÌßÀ¸ÃÏ¤Ç¡¢¼«²È¿æ¤Î³ñ²¤ò²Ã¤¨¤¿¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤È¡¢¥¸¥åー¥·ー¤Ê»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò´Ý¤´¤È°ìÎ³Êñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤ï¤é¤«¤¤Ìß¡¢Ë§½æ¤Ê¹á¤ê¤Î¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¢¤Û¤Î¤«¤Ë¾®Æ¦´¶¤¸¤ë¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¡¢3¤Ä¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿ÏÂ¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§170±ß¡ÊÀÇ¹þ183±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë～ 10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ëº¢¤Þ¤Ç
¡Úµ¨Àá¤ÎÏÂ²Û»Ò¡Û
¢£»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÂçÊ¡
¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò°ìÎ³»ÈÍÑ¤·¤¿ÂçÊ¡¤Ç¤¹¡£¼¢²ì¸©»º±©Æó½Å¤â¤ÁÊÆ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥³¥·¤Î¤¢¤ëÀ¸ÃÏ¤Ç¡¢¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÉ÷Ì£¤ÎÇòñ²¤È¥¸¥åー¥·ー¤Ê»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò´Ý¤´¤È°ìÎ³Êñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤È¡¢Çòñ²¤ÎÍ¥¤·¤¤´Å¤ß¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Ä´ÏÂ¤·¡¢ìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§200±ß¡ÊÀÇ¹þ216±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë～ 9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç
¢£»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¤Ö¤É¤¦Ìß
¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤òµáÈî¤ÇÃúÇ«¤ËÊñ¤ó¤À¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤âìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎÏÂ²Û»Ò¤Ç¤¹¡£µáÈî¤Î¤â¤Á¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¤¢¤È¤Ë¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥¸¥åー¥·ー¤Ê²Ì½Á¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤¬ÎÃ¤ä¤«¤Ç¾åÉÊ¤Ê¤Ö¤É¤¦Ìß¤Ï¡¢²Æ¤ÎÂ£¤êÊª¤ä¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§3¸ÄÆþ400±ß¡ÊÀÇ¹þ432±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë～ 9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç
¢£½Ü¤Î¼¶ »³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È
»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤òÊñ¤ó¤À¤¯¤ºñ½Æ¬¤ò¡¢¼«¼Ò¥ï¥¤¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÌ£¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥¼¥êー¤È¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤âÁÖ¤ä¤«¤ÊÏÂ²Û»Ò¤Ç¤¹¡£ÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤è¤ê°ìÁØ¤ª¤¤¤·¤¯¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§3¸ÄÆþ400±ß¡ÊÀÇ¹þ432±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë～ 9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç
¡Ú¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤ÊÇ»¸ü¥¢¥¤¥¹¡Û
¢£²Ì¼Â¿©´¶¥Ðー ¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È
¤Þ¤ë¤Ç²Ì¼Â¤½¤Î¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤È¤ª¤¤¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥¢¥¤¥¹¥Ðー¤Ç¤¹¡£¤Í¤Ã¤È¤ê¥·¥ã¥ê¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê´Å¤µ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£½ë¤¤Æü¤ä¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¨¤Ö¤É¤¦²Ì¼Â¤Î¤¦¤Á¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò14%»ÈÍÑ
²Á³Ê¡§1ËÜ75±ß¡ÊÀÇ¹þ81±ß¡Ë¡¿6ËÜÆþ370±ß¡ÊÀÇ¹þ399±ß¡Ë
ÈÎÇäÃæ～11·îº¢¤Þ¤Ç
¢¨¤Ö¤É¤¦¤ÏÇÀ»ºÊª¤Î¤¿¤á¡¢Å·¸õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈÎÇä´ü´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¸ø¼°HP¤«¤é¤â¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.chateraise.co.jp/campaign/shinemuscatfair2025/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¤È¤Ï
1954Ç¯¤Ë¾Æ²Û»ÒÅ¹¡Ö´ÅÂÀÏº¡×¤òÁÏ¶È¡£1967Ç¯¤Ë¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¤Ë¼ÒÌ¾¤òÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¡¢¤ªÃÍÂÇ¤Á²Á³Ê¤Ç¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯²Û»ÒÀ½Â¤¤Î¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó²½¤ò¿Þ¤ê¡¢ÇÀ¾ì¡¢¹©¾ì¡¢Å¹ÊÞ¤ò°ìÂÎ¤È¤·¤¿¡Ö¥Õ¥¡ー¥à¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¡£ÁÇºà¤ÈÉÊ¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿À½ÉÊ¤Ï¡¢ÍÎ²Û»Ò¡¢ÏÂ²Û»Ò¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¡¢¥Ñ¥ó¤Ê¤É400¼ï¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤ª²Û»Ò²°¤ò¤á¤¶¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¹¤ò´Þ¤àÄ¾ÇäÅ¹¤ò¡¢¹ñÆâ880Å¹ÊÞ¡ÊYATSUDOKI´Þ¤à¡Ë¡¢³¤³°7¥ö¹ñ180Å¹ÊÞ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥¡ー¥à¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤È¤Ï
¥Õ¥¡ー¥à¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤È¤Ï¡¢µíÆý¤äÍñ¤Ê¤É·ÀÌóÇÀ²È¤è¤ê¿·Á¯ÁÇºà¤òÄ¾ÀÜ»ÅÆþ¤ì¡¢¼«¼Ò¹©¾ì¤ÇÀ½Â¤¡¢Ä¾ÇäÅ¹¤ËÄ¾Á÷ÈÎÇä¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Õ¥¡ー¥à¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¹âÉÊ¼Á¤Î¤ª²Û»Ò¤ò¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤ª²Û»Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤è¤êË¤«¤ÊÀ¸³è¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ã¥È¥ìー¥¼
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¸Å²°Í¦¼£
½¾¶È°÷¿ô¡§ 1,800Ì¾
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ÍÎ²Û»Ò¡¦ÏÂ²Û»Ò¡¦¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¡¦¥Ñ¥ó¡¦°ûÎÁÅù¤ÎÀ½Â¤µÚ¤ÓÈÎÇä¡¢¥ï¥¤¥ó¤ÎÈÎÇä
»ö¶È½ê¡§ ËÜ¼Ò¹©¾ì¡¡»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô²¼Á¾º¬Ä®3440-1
Å¹ÊÞ¿ô¡§ ¹ñÆâ880Å¹ÊÞ¡ÊYATSUDOKI´Þ¤à¡Ë¡¢³¤³°7¥ö¹ñ180Å¹ÊÞ
ÁÏ¶È¡§ 1954Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ29Ç¯¡Ë12·î20Æü
URL¡§ https://www.chateraise.co.jp/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥¹¥¤ー¥Ä¡×ÆÃ½¸¥Úー¥¸
https://www.chateraise.co.jp/campaign/shinemuscatfair2025/