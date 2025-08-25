·ÙÈ÷»ö¶È¼Ô¸þ¤±¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥óSaaS¡Ö·ÙÈ÷¥Õ¥©ー¥¹¡×¡¢»ö¶È½ê¤ä»Ù¼Ò¤´¤È¤Î¸½¾ì¡¢Ââ°÷´ÉÍý¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö»Ù¼Ò´ÉÍýµ¡Ç½¡×¤ò¥ê¥êー¥¹
·ÙÈ÷²ñ¼Ò¸þ¤±¤Î¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥óSaaS¡Ö·ÙÈ÷¥Õ¥©ー¥¹¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Õ¥©ー¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§È«Ãæ æÆ°ì¡¢°Ê²¼¡Ö¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Õ¥©ー¥¹¡×¡Ë¤Ï¡¢¡Ö·ÙÈ÷¥Õ¥©ー¥¹¡×¤Ë¿·¤¿¤Êµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢»ö¶È½ê¤ä»Ù¼Ò¤´¤È¤Î¸½¾ì¡¦Ââ°÷´ÉÍý¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö»Ù¼Ò´ÉÍýµ¡Ç½¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
»Ù¼Ò´ÉÍýµ¡Ç½¤Î³µÍ×¤È¥ê¥êー¥¹¤ÎÇØ·Ê
¡Ö·ÙÈ÷¥Õ¥©ー¥¹¡×¤Ï¡¢1¹æ·ÙÈ÷¡Ê»ÜÀß·ÙÈ÷¡Ë¤ª¤è¤Ó2¹æ·ÙÈ÷¡Ê¸òÄÌÍ¶Æ³·ÙÈ÷¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¿·ÙÈ÷²ñ¼Ò¸þ¤±¤Î¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥óSaaS¤Ç¤¹¡£·ÙÈ÷°÷¤ÎÇÛÃÖ¡¢¾å²¼ÈÖ¡Ê¶ÐÌ³³«»Ï¡¦½ªÎ»¡Ë¤Î´ÉÍý¡¢µëÍ¿·×»»¡¢ÀÁµá¶ÈÌ³¤Ê¤É¤Î¸úÎ¨²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸½¾ì¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡Ö»Ù¼Ò´ÉÍýµ¡Ç½¡×¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î»ö¶È½ê¤ä»Ù¼Ò¤ò»ý¤Ä·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µòÅÀ¤´¤È¤Ë±ÜÍ÷¡¦Áàºî²ÄÇ½¤Ê¾ðÊó¤òÀ©¸æ¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
»ö¶È½ê¡¢»Ù¼Ò¤´¤È¤Ë±ÜÍ÷¡¦Áàºî¤Ç¤¤ë¾ðÊó¤òÀ©¸Â¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¸½¾ì¤äÂâ°÷¡¢´ÉÀ©¶ÈÌ³¡¢µëÍ¿¡¦ÀÁµá¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¡¢É¬Í×¤ÊÈÏ°Ï¤Ë¤Î¤ß¶¦Í¤¹¤ë±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¼Ò¤Î½¾¶È°÷¤Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ö¶È½ê¡¢»Ù¼Ò¤Î¾ðÊó¤ò²£ÃÇÅª¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¸¢¸Â¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î¶ÈÌ³ÅýÀ©¤È½ÀÆð¤Ê¾ðÊó´ÉÍý¤¬Î¾Î©¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢Ê£¿ôµòÅÀ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤«¤é¤Î¤´Í×Ë¾¤ò¼õ¤±¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¹ÈÏ¤ÊÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜµ¡Ç½¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö·ÙÈ÷¥Õ¥©ー¥¹¡×¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://service.keibi-force.com/
▪️³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Õ¥©ー¥¹
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Õ¥©ー¥¹
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§È«Ãæ æÆ°ì
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ3ÃúÌÜ6-21 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ¥Ó¥ë4³¬
ÀßÎ©¡§2020Ç¯11·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¸þ¤±¤Î¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥óSaaS¡Ömedicalforce¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
¡¦·ÙÈ÷»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤Î¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥óSaaS¡Ö·ÙÈ÷¥Õ¥©ー¥¹¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://service.keibi-force.com/