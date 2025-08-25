³¤³° eSIM ¥¢¥×¥ê¡Ö¥È¥ê¥Õ¥¡¡×¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¡ÖPayPay¡×¤ËÂÐ±þ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ê¥Õ¥¡¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ÅÌ¾ ²í½Ó¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë ³¤³° eSIM ¥¢¥×¥ê¡Ö¥È¥ê¥Õ¥¡¡×¤Ï¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤Î·èºÑ¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë¡ÖPayPay¡×¤Ç¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¢Apple Pay¡¢Google Pay ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡ÖPayPay¡×¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢eSIM¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥¹¥àー¥º¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
◼︎ ¤´ÍøÍÑÊýË¡
¥È¥ê¥Õ¥¡¤Î¥¢¥×¥ê¤«¤é¥¹¥àー¥º¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Áàºî¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê4¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¡¡£±. ¥×¥é¥ó¡Ê¹ñ¡¦´ü´Ö¡¦ÍÆÎÌ¡Ë¤òÁªÂò
¡¡£². ·èºÑÊýË¡¤Ç¡ÖPayPay¡×¤òÁªÂò
¡¡£³. PayPay¥¢¥×¥ê¤¬µ¯Æ°¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ª»ÙÊ§¤¤
¡¡£´. ·èºÑ´°Î»¸å¡¢¥È¥ê¥Õ¥¡¤ËÌá¤ë¤ÈÂ¨»þ¤ËeSIM¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹
¢¨ ¡ÖPayPay¡×¤Ç¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎeSIM¹ØÆþ¤Î¤ß¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
◼︎ ¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- ¡ÖÄ¹¤¤¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥ÉÈÖ¹æ¤ä3D¥»¥¥å¥¢¤ÎÆþÎÏ¤¬ÌÌÅÝ¡×
¢ª PayPay¤Ê¤é¿ô¥¿¥Ã¥×¤Ç·èºÑ´°Î»¡£Ç§¾Ú¤Ç¤Ä¤Þ¤Å¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¹¥àー¥º¤ËeSIM¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¢ª ÉáÃÊ¤ª»È¤¤¤Î PayPay ¤Ç¡¢eSIM¤â´ÊÃ±¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
◼︎ ³¤³°eSIM¥¢¥×¥ê¡Ö¥È¥ê¥Õ¥¡¡×¤È¤Ï
³¤³°eSIM¥¢¥×¥ê¡Ö¥È¥ê¥Õ¥¡¡×
¡Ö¥È¥ê¥Õ¥¡¡×¤Ï¡¢À¤³¦200°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë³¤³°eSIM¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î¤è¤¦¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ëWiFi¤ÎÍ½Ìó¡¦¼õ¼è¡¦ÊÖµÑ¤ä¸½ÃÏSIM¥«ー¥É¤Î¹ØÆþ¡¦Æþ¤ìÂØ¤¨¤Î¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¡¢¥¢¥×¥ê¤Ò¤È¤Ä¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ë³¤³°ÄÌ¿®¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ¤ÎeSIM¥¢¥×¥ê¤È¤·¤Æ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ôNo.1¤ò¸Ø¤ê¡¢¹ñÆâÎ¹¹Ô¥«¥Æ¥´¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1. eSIM¡§¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤¢¤é¤«¤¸¤áÆâÂ¢¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëSIM¡ÊÄÌ¿®²óÀþ¤òÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥Á¥Ã¥×¡Ë
¢¨2. ¹ñÆâ¡ÖÎ¹¹ÔÍÑeSIM¥¢¥×¥ê¡×¤ÎDL¿ô¡Ê2024Ç¯5·î~2025Ç¯4·î¡¦iOS&Android¹ç»»ÃÍ¡¦Sensor TowerÄ´¤Ù¡Ë¡ÖÎ¹¹Ô¡×¥«¥Æ¥´¥ê¤«¤éÎ¹¹ÔÍÑeSIM¥¢¥×¥ê¡Ê¥¢¥×¥êÌ¾¤«ÀâÌÀ¤Ë¡ÖÎ¹¹Ô¡×¡ÖeSIM¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¥¢¥×¥ê¡Ë¤òÅö¼Ò¤Ë¤ÆÃê½Ð¤·DL¿ô¤ò»»½Ð
¥È¥ê¥Õ¥¡¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¹¤ë :
https://trifa.go.link/9GWZa
◼︎ ³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ê¥Õ¥¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
