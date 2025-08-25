ERPC¡¢Solana ÀìÍ ShredStream Ä¾·ë»Ö¸þ¤Î¥Ù¥¢¥á¥¿¥ë¥µー¥Ðー¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥ó¤¬Åìµþ¤Ç´°Çä¸æÎé¡£»ÅÆþ¤ì¶¯²½¤È¥¢¥¸¥¢µòÅÀ³È½¼¤Ø
ELSOUL LABO B.V.¡ÊËÜ¼Ò¡§¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÀîºêÊ¸Éð¡Ë¤È Validators DAO ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë ERPC ¤Ï¡¢Åìµþ¥êー¥¸¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ù¥¢¥á¥¿¥ë¥µー¥Ðー¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥ó¤¬´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Æüº¢¤è¤êÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥êー¥¸¥ç¥ó´°Çä¤ÎÇØ·Ê
¥¢¥¸¥¢Á´ÂÎ¤Ç Solana ¼ûÍ×¤¬²ÃÂ®¤·¡¢Åìµþ¤Ç¤â¹âÀÇ½¥µー¥Ðー¤Ø¤Î°ú¤¹ç¤¤¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÏÅç¹ñ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Àè¿ÍÃ£¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê³¤Äì¥±ー¥Ö¥ëÌÖ¤È±¿ÍÑÂÎÀ©¤¬À°È÷¤µ¤ì¡¢º£Æü¤Î¹âÂ®ÄÌ¿®¤¬»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»äÃ£¤Ï¤³¤Î½ÅÍ×µòÅÀ¤ò Solana ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÃæ³Ë¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤Ù¤¯¡¢²þÁ±¤ÈÅê»ñ¤ò·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
ShredStream ¤Î¥Çー¥¿¥½ー¥¹¤ÈÆ±°ì¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Æâ¤Ë¥µー¥Ðー¤òÇÛÃÖ¤·¡¢³°Éô¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò°ìÀÚ·ÐÍ³¤·¤Ê¤¤¥¼¥íµ÷Î¥ÄÌ¿®¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥µー¥Ðー¼«ÂÎ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¾ï¤Ë¥Õ¥ë¥¿ー¥Ü²ÔÆ¯¤¬²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤¬¼ç¤Ê´°ÇäÍýÍ³¤Ç¤¹¡£¶¦Í¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤Îº®»¨¤ä±óµ÷Î¥·ÐÏ©¤ÎÍÉ¤ì¤òÈò¤±¡¢ÍýÏÀ¾åºÇÂ®¤Î¥Çー¥¿¥Ñ¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£
Åö³º¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î Solana ¼çÍ×¥Ð¥ê¥Çー¥¿¤¬½¸ÀÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Solana ´ØÏ¢¤Î¥ïー¥¯¥íー¥É¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃÏÍý¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÍ¥°ÌÀ¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ê¥½ー¥¹¤Ï 25Gbps¡ß2 ¤Î½½Ê¬¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÂÓ°è¤È¹â¥¯¥í¥Ã¥¯ CPU ¹½À®¤òÈ÷¤¨¡¢¼õ¿®¤«¤é½èÍý¡¢Á÷½Ð¤Þ¤Ç¤ÎÁíÃÙ±ä¤ò¤Þ¤ë¤´¤Èºï¤ëÀß·×¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥ó¤ÎÆÃÄ¹¤È¹½À®
º£²ó¡¢´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Î¥Ù¥¢¥á¥¿¥ë¥µー¥Ðー¤ª¤è¤ÓÀìÍ ShredStream ¤Ç¤¹¡£
ÀìÍ ShredStream Metal Ryzen ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ï¡¢Solana Shreds ¤Î¥Çー¥¿¥½ー¥¹¤È**Æ±¤¸¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー**¤«¤Ä**Æ±°ì¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯**Æâ¤Ë¥Ç¥×¥í¥¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°Éô¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò·ÐÍ³¤·¤Ê¤¤¥¼¥íµ÷Î¥ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥È¥êー¥à¼õ¿®»þ¤ÎÃÙ±ä¤È¤Ð¤é¤Ä¤¤òº¬ËÜ¤«¤éÍÞÀ©¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¸þ¤±¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ù¥¢¥á¥¿¥ë¤Ï¡¢Ryzen 9950X ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ê16 ¥³¥¢¡¢ºÇÂç 5.7GHz¡¢·î³Û 320 ¥æー¥í¡Ë¤È¡¢SLV Metal App+ ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊRyzen 7950X¡¢16 ¥³¥¢¡¢ºÇÂç 5.7GHz¡¢128GB ECC DDR5¡¢1.92TB NVMe¡ß2¡¢25Gbps¡ß2¡¢·î³Û 240 ¥æー¥í¡Ë¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â ShredStream ¤ÈÆ±¤¸¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÃÙ±ä¤òºÇÃ»¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¥¢¥¸¥¢¤Ç¤â¡È¶á¤µ¡É¤¬½ÅÍ×¤«
ÄÌ¿®¾ò·ï¤¬ºÇÎÉ¤ÎÃÏ°è¤ËÁ´¤Æ¤ò½¸Ìó¤¹¤ëÈ¯ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£³«È¯¤Ï¥Ó¥ë¥É¤ä¥í¥°³ÎÇ§¡¢¥Ç¥Ð¥Ã¥°¡¢¥ê¥íー¥É¡¢¥¨¥Ç¥£¥¿Áàºî¤È¤¤¤Ã¤¿±ýÉü¤ÎÂ¿¤¤ºî¶È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢±ýÉüÃÙ±ä¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þºî¶È¸úÎ¨¤È½¸Ãæ¤Ë±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£´Ä¶¤ä·ÐÏ©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥ー¥Üー¥ÉÆþÎÏ¤ÎÈ¿±Ç¤¬°ìÊ¸»ú¤¢¤¿¤ê¿ôÉ´msÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¶Ï¤«¤ÊÃÙ±ä¤¬½é´ü¥Õ¥§ー¥º¤ÎÈ¿ÉüÂ®ÅÙ¤ÈÂÎ¸³¤ò³Î¼Â¤ËÂ»¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
»äÃ£¤ÏËÜÈÖ±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¶ÄãÃÙ±ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤Î³«È¯¤¬¡È²÷Å¬¡É¤Ë¿Ê¤à±þÅúÀ¤ò³ÆÂçÎ¦¤Ç³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¢¥¸¥¢·÷¤Ç¤â¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä³«È¯¼Ô¤Ë¶á¤¤¾ì½ê¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÅê»ñ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Àß·×¤«¤é¼ÂÁõ¡¢¸¡¾Ú¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÈ¿Éü¤ò²ÃÂ®¤·¡¢Solana ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³ÈÂç¤ËÉ¬Í×¤Ê³«È¯ÂÎ¸³¤òÅÚÂæ¤«¤é»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
ºß¸Ë¤È¤´°ÆÆâ
Åìµþ¥êー¥¸¥ç¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥ó¤Ï´°Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢»ÅÆþ¤ì¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¦¥§¥¤¥È¥ê¥¹¥ÈºÇÁ°Îó¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ÏºÇÃ»¤Ç 2025 Ç¯ 8 ·îËö¤Þ¤¿¤Ï 9 ·î½é½Ü¤Ë¤´°ÆÆâ¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Æþ²Ù¤¬³ÎÄê¼¡Âè¡¢Discord ¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ë¤Æ½ç¼¡¤´Ï¢Íí¤·¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþ¡¦¥¦¥§¥¤¥È¥ê¥¹¥ÈÅÐÏ¿¡¦¤´ÁêÃÌ¤Ï Validators DAO ¸ø¼° Discord ¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤òºîÀ®¤Î¤¦¤¨¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- Validators DAO¸ø¼°Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR
¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¤È Monad ºÎÍÑ
ºÇÂ®¤Î¥Á¥§ー¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë Solana ¤ÇºÇ¹â¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¿»äÃ£¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¥Ù¥¢¥á¥¿¥ë¥µー¥Ðー¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÆ°ºî¤¹¤ëÅÀ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢EVM ·Ï¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Ð¥ê¥Çー¥¿¥Îー¥É Monad ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âºÎÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»äÃ£¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¾ï¤Ë Solana ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¸·¤·¤¤Í×·ï¤ò¥È¥Ã¥×¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÇËþ¤¿¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Ëº£¸å¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¯¡¢ºÇÂ®¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ³«È¯¤ª¤è¤Ó±¿ÍÑ¤ò·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
»²¹Í - Monad | The Most Performant EVM-Compatible Layer 1 Blockchain
https://www.monad.xyz/
Alpenglow ¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È
Solana ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¸å Alpenglow ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·¤·¤¤¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤ª¤è¤½ 12.8 ÉÃ¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥é¥¤¥º¤Ï¡¢¸½¹Ô¥á¥¤¥ó¥Í¥Ã¥È¤Î¥¹¥Æー¥¯Ê¬ÉÛ¤Ë´ð¤Å¤¯¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê¤ÇÃæ±ûÃÍÌó 150ms¡¢¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï 100ms ÄøÅÙ¤Þ¤ÇÃ»½Ì¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡Ê·×»»¥ªー¥Ðー¥Ø¥Ã¥É¤Ï´Þ¤Þ¤º¡Ë¡£
Ìó100ÇÜ¤Î¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·Ã»½Ì¤Ï¡¢Solana RPC¥¤¥ó¥Õ¥éÀß·×¤ä¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÀß·×¡¢±¿ÍÑ¤Î¾ï¼±¤ò¤¹¤Ù¤ÆÅÉ¤êÂØ¤¨¤Þ¤¹¡£»äÃ£¤âÀè¶î¤±¤Æ¤³¤Î´Ä¶¤Î¸¡¾Ú¤ÈºÇÅ¬¹½À®¤ÎÄÉµá¤òÂ³¤±¡¢ºÇÂ®¤Î¼Â±¿ÍÑ´Ä¶¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
»²¹Í - Alpenglow: A New Consensus for Solana
https://www.anza.xyz/blog/alpenglow-a-new-consensus-for-solana
¥¢¥¸¥¢µòÅÀ¤Î³È½¼·×²è
º£½µÃæ¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¥êー¥¸¥ç¥ó¤ò³«Àß¤·¡¢Íè·î¤Ë¤Ï¥·¥É¥Ëー¥êー¥¸¥ç¥ó¤Î³«Àß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤¬¡Ö¥ïー¥ë¥É¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë Solana ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ERPC¤¬²ò·è¤¹¤ë²ÝÂê
»äÃ£¤Ï¡¢Solana ¤Î¼Â±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÂ®¤µ¡×¤È¡Ö°ÂÄê¡×¤òÁË³²¤¹¤ëÍ×°ø¤òÅ°ÄìÅª¤Ë²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀìÍÑ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¥¼¥íµ÷Î¥»Ö¸þ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¼«¼Ò¤Ç¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- °ìÈÌÅª¤ÊRPC´Ä¶¤ÇÈ¯À¸¤·¤¬¤Á¤Ê¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¼ºÇÔ¤ä¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·ÊÑÆ°
- Â¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ë¤è¤ëÀÇ½À©¸Â
- ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ÷Î¥¤¬ÄÌ¿®ÉÊ¼Á¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÎÂç¤¤µ
- ¾®µ¬ÌÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Û¤É¹âÉÊ¼Á¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Å¤é¤¤¾õ¶·
- ¥ïー¥ë¥É¥ï¥¤¥É¤Ë²÷Å¬¤ÊSolana³«È¯´Ä¶¤òÆÏ¤±¤ë
º£¸å¤â¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î³È½¼¡¢°ÂÄê¶¡µëÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ËÅØ¤á¡¢³§ÍÍ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÀ®¸ù¤òºÇÂç¸Â¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ERPC¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://erpc.global/ja
- Validators DAO¸ø¼°Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR