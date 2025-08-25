Creality¡¢¼¡À¤Âå¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¡ÖK2 Pro¡×¡ÖK2¡×¤òÈ¯Çä
À¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¥áー¥«ー Creality¡Ê¥¯¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î25Æü¤è¤ê¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¡ÖK¥·¥êー¥º¡×¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖK2 Pro¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¥·¥êー¥º¤Î¡ÖK2¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶áÆüÃæ¤ÎÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖK¥·¥êー¥º¡×¤Ï¡¢·øÏ´¤Ê¥á¥¿¥ë¹½Â¤¤ÈÀè¿ÊÅª¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¥µー¥Ü¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Þ¥ë¥Á¥«¥éー¡¦¥Þ¥ë¥Á¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë°õºþ¡¢AI´Æ»ëµ¡Ç½¡¢¼¡À¤Âå¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÅëºÜ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2¼ïÎà¤Î¥Ó¥ë¥É¥Ü¥ê¥åー¥à¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢K2¥·¥êー¥º¤ÏCreality»Ë¾åºÇ¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
CFS¤Ë¤è¤ë¿Ê²½¤·¤¿µ¡Ç½¤ÈÆÃÄ¹
ºòÇ¯È¯Çä¤µ¤ì¤¿K2 Plus¤ËÂ³¤¡¢K2¤ª¤è¤ÓK2 Pro¤â¥Þ¥ë¥Á¥«¥éー°õºþ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¥â¥Ç¥ë¤ÏCFS¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇÂç4Âæ¤ÎCFS¤òÀÜÂ³¤·ºÇÂç16¿§¤Î¥Õ¥ë¥«¥éー¥×¥ê¥ó¥È¤¬²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡¢¿åÍÏÀ¤ä¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥µ¥Ýー¥Èºà¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¸å½èÍý¤Î¼ê´Ö¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËCFS¤Ï¡¢¥Õ¥£¥é¥á¥ó¥È¤Î¼ïÎà¤ä¥«¥éー¤ò¼«Æ°Ç§¼±¡ÊCreality RFID¥Õ¥£¥é¥á¥ó¥È»ÈÍÑ»þ¡Ë¡¢»ÄÎÌ¤¬ÀÚ¤ì¤¿¾ì¹ç¤âÊÌ¥¹¥í¥Ã¥È¤ËÆ±¤¸¥Õ¥£¥é¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¼«Æ°¤Ç°õºþ¤ò·ÑÂ³¡£»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÆâÂ¢´¥ÁçºÞ¤Ç¥Õ¥£¥é¥á¥ó¥È¤òÊÝ´É¤·¡¢ÆâÂ¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç²¹¼¾ÅÙ¤äÀÜÂ³Âæ¿ô¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ä¶·øÏ´¥á¥¿¥ë¥Õ¥ìー¥à¹½Â¤
¡ÖK2¡×¤È¡ÖK2 Pro¡×¤Ï¡¢¥À¥¤¥«¥¹¥ÈÀ½¥¢¥ë¥ß¹ç¶â¥Õ¥ìー¥à¤òºÎÍÑ¡£ÆÃ¤ËX¼´¤Ë¤ÏÂÑËàÌ×À¤Î¹â¤¤¥¹¥Áー¥ëÀ½¥ê¥Ë¥¢¥ìー¥ë¤òÅëºÜ¤·¡¢Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¹âÀºÅÙ¤ÊÆ°ºî¤òÊÝ¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æ¥Ã¥×¥µー¥Ü¥âー¥¿ー¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇ¹â600mm/s¤Î¹âÂ®°õºþ¤È20,000mm/s²¤Î²ÃÂ®ÅÙ¤ò¼Â¸½¡ÊK2 Plus¤ÏºÇÂç30,000mm/s²¡Ë¡£ºÙÉô¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¤Â¤·Á¤ò°ÂÄê¤·¤Æ½ÐÎÏ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¼¡À¤Âå¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¶¯²½
K2 Plus¤ª¤è¤ÓK2 Pro¤ò°ìÈÌÅª¤Ê3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¤È°ìÀþ¤ò²è¤¹ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤¬¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Ðー²ÃÇ®µ¡Ç½¡×¤Ç¤¹¡£ºÇÂç60¡î¤Þ¤Ç²ÃÇ®²ÄÇ½¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Ðーµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢Ì©ÊÄ·¿¥¨¥ó¥¯¥íー¥¸¥ãー¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥Ñー¥ÄÎäµÑ¥Õ¥¡¥ó¡ÊK2 Plus¤Ë¤Ï2´ðÅëºÜ¡Ë¡¢ºÇÂç40mm³/s¤Î¹âÎ®ÎÌ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÂÑËàÌ×À¥Ïー¥É²½¥¹¥Áー¥ë¥Î¥º¥ë¤òÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢K2 Pro¤ÏPA-CF¤äPPA-CF¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÆñÅÙ¤«¤ÄÄ¶¹âÀÇ½¥Õ¥£¥é¥á¥ó¥È¤ÎÂ¤·Á¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢K2¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ðー²ÃÇ®µ¡Ç½¤ÏÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ABS¤äPLA-CF¤Ê¤É¿Íµ¤¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°·Ï¥Õ¥£¥é¥á¥ó¥È¤ò°ÂÄê¤·¤Æ½ÐÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¼¡À¤ÂåAI¥«¥á¥éÅëºÜ
K2¥·¥êー¥º¤Ë¤ÏAI¥«¥á¥é¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥Þー¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´¥â¥Ç¥ë¶¦ÄÌ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥ÐーÆâAI¥«¥á¥é¤òÁõÈ÷¤·¡¢¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¥¨¥éー¸¡ÃÎ¤ä¥Ó¥ë¥É¥×¥ìー¥È³ÎÇ§¡Ê¥×¥ìー¥ÈÌ¤ÁõÃå»þ¤Î·Ù¹ð¤Ê¤É¡Ë¤ò¼Â¸½¡£ÆÃ¤ËÏ¢Â³Â¤·Á¤ò¹Ô¤¦¥æー¥¶ー¤ä3D¥×¥ê¥ó¥È¹©Ë¼¤ËÍÍÑ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢K2 Pro¤Ë¤Ï¥Î¥º¥ëAI¥«¥á¥é¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢Î®ÎÌ¤Î¼«Æ°Ä´À°¤äÇÑºà¥·¥åー¥È¤ÎµÍ¤Þ¤ê¸¡ÃÎ¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á¥«¥éー°õºþ»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®¸ùÎ¨¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆÃÄ¹¡ÊK2/K2 Pro¶¦ÄÌ¡Ë
¥ªー¥È¥ì¥Ù¥ê¥ó¥°¡§¥â¥Ç¥ëÂ¤·ÁÈÏ°Ï¤Î¤ß¤ò¿×Â®¤Ë¥×¥íー¥Ó¥ó¥°¤·¸úÎ¨²½
ÀÜÂ³À¡§USB¤ª¤è¤Ó2.4GHz Wi-FiÂÐ±þ¡£K2 Pro¤ÏEthernet¥Ýー¥È¤âÅëºÜ¤·¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÍÑÅÓ¤ò¥µ¥Ýー¥È
ÁàºîÀ¡§±þÅúÀ¤Î¹â¤¤4¥¤¥ó¥Á¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥êー¥óÅëºÜ
ÀÅ²»¥âー¥É¡§Ä¶ÀÅ²»¤Ç¤ÎÂ¤·Á¤¬²ÄÇ½
¥¹¥È¥ìー¥¸¡§K2¤Ï8GB¡¢K2 Pro¤Ï32GB ROM¤òÆâÂ¢¤·¡¢ÂçÍÆÎÌ¥â¥Ç¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÊÝÂ¸¤ËÂÐ±þ
²Á³Ê¤ÈÈÎÇä»þ´ü
¡ÖK2¡×¤È¡ÖK2 Pro¡×¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥Àー¥ÉÈÇ¤È¥³¥ó¥ÜÈÇ¤Î2¼ïÎà¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
K2 Pro
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥â¥Ç¥ë¡§136,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥³¥ó¥Ü¥â¥Ç¥ë¡ÊCFSÉÕ¤¡Ë¡§153,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î25Æü
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://store.creality.com/jp/products/creality-k2-pro-combo-multi-color-3d-printer
K2¡Ê¶áÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡Ë
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥â¥Ç¥ë¡§93,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥³¥ó¥Ü¥â¥Ç¥ë¡ÊCFSÉÕ¤¡Ë¡§124,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Creality¸ø¼°¥¹¥È¥¢¡¢Amazon¡¢Ç§ÄêÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Creality¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2014Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿Creality¤Ï¡¢¡Ö¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë3D¥×¥ê¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤ë¡×¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2017Ç¯È¯Çä¤ÎEnder-3¤ÏÀ¤³¦Åª¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤ÎK¥·¥êー¥º¤Ï¼¡À¤Âå¥á¥¤¥«ー¥Þ¥·¥ó¤Î²ÄÇ½À¤ò¾ï¤ËÄÉµá¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ender¡¢Hi¡¢CR¥·¥êー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Creality Print¤äCreality Cloud¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¼«¼Ò³«È¯¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÄÌ¤¸¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤òÄó¶¡¡£¤µ¤é¤ËÂ¿ºÌ¤Ê¥Õ¥£¥é¥á¥ó¥È¡¢3D¥¹¥¥ã¥Êー¡¢¥ìー¥¶ーÄ¦¹ïµ¡¡¢´ØÏ¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò´Þ¤à¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×3D¥×¥ê¥ó¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£