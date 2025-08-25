Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡¢ÊÄËë¤Þ¤Ç»Ä¤ê1¤«·î¡ªÅÔ»Ô¤ÈÊ¸²½¤Î¡È¤½¤ÎÀè¡É¤ò¸ì¤ë¥¢¥Õ¥¿ーËüÇî¥¢¥¤¥Ç¥¢²ñµÄ¡Ödemo!play NOODLE¡×³«ºÅ
2025Ç¯9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Ídemoexpo¡Ê½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÀ¾¶èµþÄ®ËÙ1-12-11 °¦¹¸¥Ó¥ë4F¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§²Ö²¬¡¢°Ê²¼¡Ödemo!expo¡×¡Ë¤Ï¡¢Âçºå»ÔÃæ±û¸ø²ñÆ²¤Ë¤Æ1Æü¸Â¤ê¤ÎÌ¤Íè¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡Ödemo!play NOODLE¡Ê¥Ç¥â¥×¥ì¥¤¡¦¥Ìー¥É¥ë¡Ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¡¦Ê¸²½¡¦»º¶È¤Î¡È¤½¤ÎÀè¡É¤òµÄÏÀ¤·¡¢¼ÂÁ©¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¼Â¸³Åª¤Ê¾ì¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£´ë¶È¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢ÅÔ»Ô´Ø·¸¼Ô¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢´Ñ¸÷¡¦Ê¸²½»ö¶È¼Ô¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥×¥ì¥¤¥äー¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢Âçºå¤«¤éÌ¤Íè¤ÎÅÔ»ÔÁü¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ËüÇî¤Î¡Ö¤½¤ÎÀè¡×¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ï2025Ç¯10·î13Æü¤ËÊÄËë¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖËüÇî¤ÎÀè¤Ë¤É¤ó¤Ê³¹¤ò¤á¤¶¤¹¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£
demo!expo¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¤Þ¤Á¤´¤ÈËüÇî¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢EXPO¼ò¾ì¡¢EXPO TRAIN¡¢Âçºå¤¨¤¨YOKAN¡¢¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¡ØËüÇîÀ¤Âå¡Ù¤Ê¤É¡¢³¹Á´ÂÎ¤òÉñÂæ¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËüÇî¤òÌÌÇò¤¯¤¹¤ëÊýË¡¤ò¾¡¼ê¤Ë¹Í¤¨¡¢Ì´½§²ñ¾ì¤ÎÆâ³°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢´Ø¤ï¤ë¿Í¤¬ËüÇî¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤»¤ë¾õ¶·¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢demo!expo¤Ï¡È¤½¤ÎÀè¡É¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»ý¤Á´ó¤ê¡¢Ç®°Õ¤òÃí¤®¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Âçºå¤Î³¹¤È¿Í¤¬»ý¤ÄÆÈ¼«¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÀ¤³¦¤Ë¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËüÇî¤¬ÊÄËë¤ò·Þ¤¨¤¿¸å¤â¡¢¤½¤³¤Ç²êÀ¸¤¨¤¿Ì´¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡¢ÁÏÂ¤Åª¤ÊÂçºå¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬ËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£ËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ï¡¢¹ÔÀ¯´Ø·¸¼Ô¤äÅ´Æ»¡¦¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¡¢Âç·¿¾¦¶È¡¦³°¿©»º¶È¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö»º¶È¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Êµ¤¤Å¤¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö·ÐºÑ¤ò³Ø¤Ö³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â³Ø¤Ó¤ä¸òÎ®¤Îµ¡²ñ¤È¤·¤ÆÅ¬¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î©¾ì¤äÀìÌçÊ¬Ìî¤ò±Û¤¨¤Æ½¸¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ì¤Íè¤ÎÂçºå¤ò¶¦¤ËÉÁ¤½Ð¤¹°ìÆü¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¥Æー¥Þ¡Û
ËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢ËüÇî¤Î¥ì¥¬¥·ー¤ò¤¤¤«¤Ë¤Þ¤Á¤Ë»Ä¤¹¤«¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤¿EXPO¼ò¾ì¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ°é¤Þ¤ì¤¿Ê¸²½¸òÎ®¤ÎÀ®²Ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢Ìë¤Î¤Þ¤Á¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥¨¥³¥Î¥ßー¤Î²ÄÇ½À¤ä¡¢Âçºå¤é¤·¤¤Í·¤Ó¿´¤ä¥æー¥â¥¢¤òÅÔ»Ô¤Î²ÁÃÍ¤È¤·¤Æ¤É¤¦º¬ÉÕ¤«¤»¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»²²Ã¼Ô¤È¶¦¤ËµÄÏÀ¤ò¿¼¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅÐÃÅÍ½Äê¼Ô¡Û ¡Ê50²»½ç¡¢·É¾ÎÎ¬¡Ë
¢¨ 2025Ç¯8·î25Æü»þÅÀ¤Î¾ðÊó¡£º£¸åÄÉ²Ã¡¦ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¥¤¥à¥Ï¥¿¥¤¡¦¥¯¥ó¥¸¥Ê¡ÊDirector of Chiang Mai Office of Creative Economy Agency¡Ë
¥®¥èー¥à¡¦¥¢¥Ë¥ª¥ë¥Æ¡ÊExecutive Director of Quartier des spectacles international¡Ë
¹úÆá Íµ¼ù¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒE-DESIGN ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¾®¶¶ ¸»ù¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ºÅ»ö´ë²è¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë
ã·Æ£ Àº°ì¡Ê¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹ ¼çºË / EXPO¶¦ÁÏ¥×¥í¥°¥é¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ë
¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ö¥é¥¤¥Ç¥ó¥Ð¥Ã¥Ï¡ÊCo-founder / Executive Creative Director of Rise¡Ë
½Ð¸ý À¶»Ë¡ÊJRÀ¾ÆüËÜSC³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò Ì¤Íè²ÁÃÍÁÏÂ¤Éô ÉôÄ¹ / EXPO¼ò¾ì¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë
»ûÅÄ À®¡ÊÆî³¤ÅÅµ¤Å´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò ¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥°¥ëー¥×¡¦¤Þ¤Á¶¦ÁÏËÜÉô¡¦¥°¥ìー¥¿ー¤Ê¤ó¤ÐÁÏÂ¤Éô ÉôÄ¹¡Ë
¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥Ú¥¤¥¨¥Ã¥È¡ÊCo-Founder and Creative Director of Mirari¡Ë
ÉþÉô ¼¢¼ù¡Êgraf ÂåÉ½ / ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ë
ÉúÃ« ÇîÇ·¡ÊORIGINAL Inc. ÂåÉ½¼èÄùÌò / ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÅìµþ ÂåÉ½¡Ë
¹ÂÈª ¹¨¡Ê¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÂçºå´Ñ¸÷¶É Íý»öÄ¹¡Ë
µÈÅÄ ±Í¿Î¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÂçºå¥á¥È¥í¥¢¥É¥¨¥é ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É»ö¶ÈÉô ÉôÄ¹¡Ë
¥ê¥Óー¡¦¥Ï¥ê¥¹¡Ê¸µ¡¦¥·¥É¥Ëー»Ô¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥¨¥³¥Î¥ßーÉôÌçÅý³ç¡Ë
¥ë¥Ã¥Ä¡¦¥é¥¤¥·¥§¥ê¥ó¥°¡ÊCo-founder of VibeLab Network¡Ë
º£Â¼ ¼£À¤¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Ídemoexpo Íý»ö ÉûÂåÉ½¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë
²Ö²¬¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Ídemoexpo ÂåÉ½Íý»ö / ³ô¼°²ñ¼Ò¿Í´Ö ÊÑ¤Ê¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë
»³º¬ ¥·¥Ü¥ë¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Ídemoexpo Íý»ö / ³ô¼°²ñ¼Ò¿Í´Ö ¥¢¥¤¥Ç¥¢¥Þ¥ó¡Ë
¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¡§
°ËÆ£ ²ÂºÚ¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍNight Lab / ¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥¨¥³¥Î¥ßー¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡Ë
²¬ËÜ ±ÉÍý¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Ídemoexpo Íý»ö / ³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥«¥à¥é WORK MILL¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡Ë
³ùÅÄ Íê¿Í¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Ídemoexpo ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー / ¹çÆ±²ñ¼ÒNEWSKOOL ÂåÉ½¡Ë
µ·´Ö ·úÂÀ¡Ê°¦¤Ï¥º¥Üー¥ó ¥Üー¥«¥ë¡Ë
¤·¤Þ¤À ¤¢¤ä¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Ídemoexpo¡Ë
ÎëÌÚ º»¿¥¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Ídemoexpo ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー / ¹çÆ±²ñ¼Òsynasta ÂåÉ½¡Ë
¡Ú¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
13:00-13:20¡Ã¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°Íî¸ì
13:20-14:00¡Ã¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖËüÇî¤ÎÇ®¶¸¤ò¡È¤Þ¤Á¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¡É¤Ë¡×
14:15-15:00¡Ã¥»¥Ã¥·¥ç¥óA¡ÖEXPO¼ò¾ì¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸²½¸òÎ®¥ì¥¬¥·ー¤¬»Ä¤Ã¤¿¤Î¤«¡×
15:00-15:45¡Ã¥»¥Ã¥·¥ç¥óB¡Ö¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥¨¥³¥Î¥ßー¤ÈÂçºå¤Î¤³¤ì¤«¤é¡×
15:55-16:40¡Ã¥»¥Ã¥·¥ç¥óC¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¹¾ì¤«¤é¸æÆ²¶Ú¤Ø¡§¤Õ¤¶¤±¤é¤ì¤ëÆÃ¶è¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡×
16:40-17:25¡Ã¥»¥Ã¥·¥ç¥óD¡Ö¤¦¤á¤¤¿¤ÎÌë¤ò¼Â¸³¾ì¤Ë¡×
17:35-18:05¡Ã¥ー¥Îー¥ÈE¡Ö30Ê¬¤ÇÄÏ¤àÀ¤³¦¤ÎË¬Æü¥È¥ì¥ó¥É¥ê¥µー¥Á¡×
18:05-18:50¡Ã¥»¥Ã¥·¥ç¥óF¡ÖÂçºå¤é¤·¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤È¤Ï¡×
19:00-19:30¡Ã¥¯¥íー¥¸¥ó¥°¥Èー¥¯¡Ö¡È¤Þ¤Á¤´¤ÈËüÇî¡É ¤òRiyadh 2030¤Ø¡×
¢¨¥»¥Ã¥·¥ç¥óÆâÍÆ¡¢µÚ¤Ó¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¥³¥á¥ó¥È¡Û
Âçºå¤ÏÌ¥ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¤Þ¤Á¤Ç¤¹¡£¤ª¤â¤í¤«¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦Ê¸²½¡¢¤É¤³¤Ç¤Ç¤âÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ëÍÛµ¤¤Ê¿Í¾ð¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÊý¸À¡¦¿©Ê¸²½¡¦¾¦¿Í¤Î¥Î¥ê¡Ä¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÂçºå¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Âçºå¤ò¼Â¸³¾ì¤È¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È°ì½ï¤ËÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤Ì¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¡Ödemo!play NOODLE¡×¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤¢¤Ã¤Æ¤è¤ê¤ª¤â¤í¤¤Âçºå¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ËüÇî¤ò·Àµ¡¤Ë¤Ç¤¤¿¹ñÆâ³°¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤äÀí¤Ã¤¿¼Â¸³¤ÎÀ®²Ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ËüÇî¤Î¸å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ì¥¬¥·ー¤òºî¤ê½Ð¤¹·èµ¯½¸²ñ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª½¸¤Þ¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Ídemoexpo ÂåÉ½Íý»ö ²Ö²¬
³«ºÅ³µÍ×
¡Î¥¿¥¤¥È¥ë¡Ï¥¢¥Õ¥¿ーËüÇî¥¢¥¤¥Ç¥¢²ñµÄ¡Ödemo!play NOODLE¡×
¡Î³«ºÅÆü¡Ï2025Ç¯9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë 13:00 - 20:00¡Ê12:30³«¾ì¡Ë
¡Î²ñ¾ì¡ÏÂçºå»ÔÃæ±û¸ø²ñÆ²¡¦1FÂç½¸²ñ¼¼¡Ê¥Ûー¥ë¡Ë¡¡Âçºå»ÔËÌ¶èÃæÇ·Åç1-1-27
¡ÎÎÁ¶â¡Ï°ìÈÌ5,000±ß / ³ØÀ¸2,500±ß
¡Î¼çºÅ¡Ï°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Ídemoexpo
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é :
https://demoexpo.jp/demoplay/2025/
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://demoplay2025.peatix.com
¢¨¤³¤³¤Ë·ÇºÜ¤Î¹ðÃÎ¤ÏÁ´¤Æ¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
demo!expo¤È¤Ï
¡ÎÃÄÂÎÌ¾¡Ï°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Ídemoexpo
¡Î½êºßÃÏ¡ÏÂçºåÉÜÂçºå»ÔÀ¾¶èµþÄ®ËÙ1-12-11 °¦¹¸¥Ó¥ë4F
¡ÎÀßÎ©¡Ï2023Ç¯4·î13Æü
¡ÎÂåÉ½Íý»ö¡Ï²Ö²¬
¡ÎÍý»ö¡Ïº£Â¼ ¼£À¤¡¢²¬ËÜ ±ÉÍý¡¢ÉÚÅÄ ¿®Íº¡¢Ä¹°æ ·ò°ì¡¢µ×²¬ ¿òÍµ¡¢»³º¬ ¥·¥Ü¥ë
¡Î¼ç¤Ê³èÆ°¡Ï³¹¤«¤é¡Ö¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¤ò»Å³Ý¤±¤ë¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡õ¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー½¸ÃÄ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://demoexpo.jp/
demo!expo¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°
ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎËüÇî¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤¬¾¡¼ê¤Ë½¸¤¦µòÅÀºî¤ê¡ØEXPO¼ò¾ì¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¿Í¤ä¡¢ÃÏ°è¤Ç¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤¤¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¸ì¤é¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖEXPO¼ò¾ì¡×¤òÁ´¹ñ¤Ç³«¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ËüÇî´Ø·¸¼Ô¤È°ìÈÌ¿Í¤¬Ê¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤¹¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯½Õ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Æ±Ç¯7·î18Æü¤Ë¤Ï¡¢ËüÇî¤Þ¤Ç1000ÆüÁ°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢´ØÀ¾2ÉÜ4¸©¤ÇÆ±»þ³«ºÅ¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾¤òÃæ¿´¤ËÀÄ¿¹¤«¤é¼¯»ùÅç¤Þ¤ÇÌó75²ó³«ºÅ¡¢Îß·×5,100¿Í°Ê¾å¤ËÍè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏµòÅÀ³«Àß¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¡¢Æ±»þÂ¿È¯Åª¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥·ー¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ØÀ¾¤«¤éÁ´¹ñ¡¦À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Îµ¡±¿¾úÀ®¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://www.exposakaba.jp/
ËüÇî¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È°ìÍ÷
¤¢¤¿¤é¤·¤¤Âçºå¤ß¤ä¤²·×²è¡¡by Âçºå¤¨¤¨YOKAN
Âçºå¤Î´é¤È¤Ê¤ë¿·¤·¤¤¡È¤ß¤ä¤²²Û»Ò¡É¤òºî¤ë¤Ù¤¯¡¢´ØÀ¾¤ÎÏÂ²Û»Ò¥áー¥«ー¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤ÆÂçºå¤ß¤ä¤²¤Î¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¡×¤òºî¤ê¡¢Âçºå¤ÎÊ¸²½¤È¤·¤Æº¬ÉÕ¤«¤»¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾ÜºÙ(https://2ngen.jp/ningenworks/osakaeeyokan/)
EXPOÂç³Ø
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë´ØÀ¾¤ÎÂç³Ø¤È¤·¤Æ¤É¤¦´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×·Á¼°¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¹ç¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¡Ê2023Ç¯4·î¤Ë¡ØEXPOÂç³Ø ´ØÂç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ù¤ò³«ºÅ¡Ë
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾ÜºÙ(https://machigotoexpo.jp/project/kandai-banpakubu/)
EXPO TRAIN
±èÀþ¤ÎÅ¹ÊÞ¡¦´ë¶È¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤È¤·¤ÆÎó¼ÖÆâ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤Þ¤ë¤´¤ÈÆÏ¤±¤ëÂßÀÚÎó¼Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¡Ê2023Ç¯7·î¤Ë¡ØEXPO TRAIN ¶áÅ´¹æ¡Ù¡¢2024Ç¯4·î¤Ë¡ØEXPO TRAIN ºåµÞ¹æ¡Ù¤ò³«ºÅ¡Ë
EXPO TRAIN ¶áÅ´¹æ ¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È(https://workmill.jp/jp/webzine/demo-expo-train-20230907/)
EXPO TRAIN ºåµÞ¹æ ¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È(https://workmill.jp/jp/webzine/demo-expo-train-hankyu-20240620/)
¥ä¥ä¥³¥·Áñ¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¤ª¤¯¤ê¤â¤Î¡¡by Panasonic
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ö¥Î¥â¤Î¹ñ¡×¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤ò²ò¤Êü¤ÄÂÎ¸³¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥½¥¦¥¾¥¦¡ÊÁÛÁü¡¢ÁÏÂ¤¡Ë¤¹¤ëÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹ÂÎ¸³·¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾ÜºÙ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000039.000027724.html)
³¹¤«¤éÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¤â¤¦1¤Ä¤ÎËüÇî
demo!expo¤Ï¡Ö³¹¤Î¿Í¤ò¼çÌò¤Ë¡¢³¹¤«¤éËüÇî¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢2025Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢³¹¤«¤é¤â¤¦1¤Ä¤ÎËüÇî¡Ö¤Þ¤Á¤´¤ÈËüÇî¡×¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«Ëë3Ç¯Á°¡ØEXPO TEAM CAMP 2022¡Ù³«ºÅ
2021Ç¯9·î¤Ëdemo!expo¤ò·ëÀ®¤·¡¢ÍâÇ¯¤Î2022Ç¯3·î¤ËËÜÃÄÂÎ¤Î½é¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØEXPO TEAM CAMP 2022¡Ù¤ò¡¢Ì´½§¤ÇËüÇî½é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£
ËüÇî´Ø·¸¼Ô¤ä´üÂÔ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹Í¤¨¤ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¡£¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤ÎÌ´¤äÄ©Àï¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¸òÎ®¤Î¾ì¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000027724.html)
¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È(https://demoexpo.jp/camp2022/)
³«Ëë2Ç¯Á°¡Ø¤Þ¤Á¤´¤ÈËüÇî2023¡Ù³«ºÅ
³«Ëë2Ç¯Á°¤È¤Ê¤ë2023Ç¯4·î13Æü¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤Á¤´¤ÈËüÇî2023¡×¤È¾Î¤·¤Æ¡¢Âçºå¤òÉñÂæ¤ËÌó1¥ö·î¤Î´Ö¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼èÁÈ¤ò³¹¤Çºî¤ê¾å¤²¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000027724.html)
¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È(https://workmill.jp/jp/webzine/demo-expo-carnival-20240201/)
³«Ëë1Ç¯Á°¡Ø¤Þ¤Á¤´¤ÈËüÇî¥Ð¥¹¥Ä¥¢ー¡Ù¡¢¡Ø¤Þ¤Á¤´¤ÈËüÇî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÙÈ¯É½
³«Ëë1Ç¯Á°¤È¤Ê¤ë2024Ç¯4·î12Æü¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÂçºå¤Î³¹¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ð¥¹¥Ä¥¢ー¡Ø¤Þ¤Á¤´¤ÈËüÇî¥Ð¥¹¥Ä¥¢ー¡Ù¤Î¼Â»Ü¡¢¡Ø¤Þ¤Á¤´¤ÈËüÇî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ù¤ÎÈ¯É½¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È(https://workmill.jp/jp/webzine/demo-expo-tour-20240606/)
³«ËëÈ¾Ç¯Á°¡ØHH EXPO¡Ù¡¢¡ØEKI EXPO¡Ù¡ØEXPO OPEN STREET¡Ù³«ºÅ
³«ËëÈ¾Ç¯Á°¤È¤Ê¤ë2024Ç¯10·î13Æü¤Ë¡¢ÇßÅÄ¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¿·¤·¤¤³¹¤ÎÍ·¤ÓÊý¤òÄó°Æ¤¹¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ödemo!tape¡×¤ò³«»Ï¡£ËüÇîµ¡±¿¾úÀ®¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖHH EXPO¡×¡¢¡ÖEKI EXPO¡×¡¢¡ÖEXPO OPEN STREET¡×¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000139145.html)