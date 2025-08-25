°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¯¥ì¥¢¿Íºâ°é±Ñ¶¨²ñ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥ó¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤ÈÈÎÇäÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤òÄù·ë
¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¥¼¥í¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÉáµÚÂÎÀ©¤ò¶¯²½
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¯¥ì¥¢¿Íºâ°é±Ñ¶¨²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§¼ò°æ¹¯Çî¡¢SA¥°¥ëー¥×¡Ë¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥ó¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹â¶¶¹¯Çµ¡Ë¤È¡Ö¸ÛÍÑ¥¯¥êー¥ó¥×¥é¥ó¥Êー¡×»ñ³Ê¤ÎÈÎÇäÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¼Ò¤¬»ý¤Ä¶µ°é¸¦½¤¤ÎÀìÌçÀ¤ò³è¤«¤·¡¢»ñ³ÊÉáµÚ¤È¸ÛÍÑ´Ä¶²þÁ±¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¸ÛÍÑ¥¯¥êー¥ó¥×¥é¥ó¥Êー¤È¤Ï
¡Ö¸ÛÍÑ¥¯¥êー¥ó¥×¥é¥ó¥Êー¡×¤Ï¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈËÉ»ß¤ä¸ÛÍÑ¥ê¥¹¥¯¤ÎÍ½ËÉ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡¢ÆüËÜ½é¤Î¼ÂÌ³Ä¾·ë·¿»ñ³Ê¤Ç¤¹¡£
- ¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î¡ÖÍ½ËÉ¡×¤È¡ÖÁêÃÌÂÐ±þ¡×¤ËÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø½¬²ÄÇ½
- Ë¡À©ÅÙ¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¸½¾ìÂÐ±þ¤ò20»þ´Ö¤Ç½¬ÆÀ²ÄÇ½
- ¸¦½¤¤ä¼ÒÆâÀ©ÅÙ¤ËÂ¨³èÍÑ¤Ç¤¡¢´û¤ËÁ´¹ñ¤Ç650Ì¾Ä¶¤¬¼èÆÀ
¸¦½¤¤ä¼ÒÆâÀ©ÅÙ¤À¤±¤Ç¤ÏËä¤á¤¤ì¤Ê¤¤¡Ö¸½¾ì¤ÎÉÔ°Â¡×¤Ë±þ¤¨¤ë¿Íºà¤ò°éÀ®¤·¡¢·òÁ´¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿¦¾ìÊ¸²½¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥ó¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥ºÂåÉ½¡¦¹â¶¶¹¯Çµ»á¤ÎÄ©Àï
º£²ó¤Î·ÀÌó¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Æ±¼ÒÂåÉ½¡¦¹â¶¶¹¯Çµ»á¤Ï¸ÛÍÑ¥¯¥êー¥ó¥×¥é¥ó¥Êー»ñ³Ê¤ò¼«¤é¼èÆÀ¡£¼õ¹ÖÂÎ¸³ÃÌ¤Ï¶¨²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ö¹ç³Ê¼Ô¤ÎÀ¼¡×¥Úー¥¸¡Êhttps://caa.or.jp/voice/¡Ë¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¶¶»á¤Ï¡ÖÃ»´ü´Ö¤ÇÂÎ·ÏÅª¤ËÏ«Ì³ÃÎ¼±¤òÀ°Íý¤·¡¢¼ÂÌ³¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë·Á¤Ç³Ø¤Ù¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£·Ð±Ä¥È¥Ã¥×¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤¬¡¢»ñ³Ê¤Î¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤È¼ÂÍÑÀ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£²ó¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ý¥ó¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤È¤Ï°Ê²¼¤Î³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
- »ñ³Ê¼èÆÀ»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Â»Ü
- ´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¸¦½¤¤ä¥»¥ß¥Êー¤Î³«ºÅ
- Ï«Ì³¡¦¿Íºà¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶¯²½
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Éý¹¤¤¶È¼ï¡¦¶ÈÂÖ¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¿Íºà°éÀ®¡×¤È¡Ö¿¦¾ì²þÁ±¡×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢»ñ³ÊÉáµÚ¤Î°ìÍã¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥ó¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥ó¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¡Ö¶µ°é¡¦¿Íºà°éÀ®¡×¤ò¼´¤Ë¡¢´ë¶È¸¦½¤¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦ºÎÍÑ»Ù±ç¤òÅ¸³«¤¹¤ëÁÈ¿¥³«È¯¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£¿Íºà¤¬ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.pont.co.jp/entry.php?eid=304370
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¯¥ì¥¢¿Íºâ°é±Ñ¶¨²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¯¥ì¥¢¿Íºâ°é±Ñ¶¨²ñ¤Ï¡¢³ô)SA¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ2023Ç¯¤ËÀßÎ©¡£¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈËÉ»ß¤ä¸ÛÍÑ´Ä¶²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¸ÛÍÑ¥¯¥êー¥ó»ö¶È¡×¤òÅ¸³«¡£»ñ³Ê»ö¶È¡Ö¸ÛÍÑ¥¯¥êー¥ó¥×¥é¥ó¥Êー¡×¤È¡Ö¸ÛÍÑ¥¯¥êー¥ó´ë¶ÈÇ§Äê¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À©ÅÙ¤È¸½¾ì¤ò¤Ä¤Ê¤°»ÅÁÈ¤ß¤ò¼Ò²ñ¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://caa.or.jp/
