°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÀÐÀî¥Ä¥¨ー¥²¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢Âè19´üÎ×»þ¼Ò°÷Áí²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÅöË¡¿Í¤¬»öÌ³¶É¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¸å±ç²ñ¤Î²ñÄ¹¿¦¤ò¿·Àß¤·¡¢²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¶âÂô»ÔÂ¼»³Âî»ÔÄ¹¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸å±ç²ñ²ñÄ¹¿¦¤Î¿·Àß»öÍ³
¸å±ç²ñ¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÉáµÚ¡¦°éÀ®¤äÃÏ°è³èÆ°¡¢´Ä¶À°È÷¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¯¥é¥Ö¤Î³èÆ°Á´¤Æ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÜÅªÃ£À®¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¸å±ç²ñ²ñÄ¹¿¦¤òÀßÃÖ¤·¡¢¶âÂô»ÔÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¸å±ç²ñ³èÆ°¤Î¶¯²½µÚ¤Ó¶âÂô»Ô¤È¤ÎÏ¢·ÈÂÎÀ©¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¸å±ç²ñ²ñÄ¹
Â¼»³ Âî »á¡Ê¶âÂô»Ô »ÔÄ¹¡Ë
¢£Â¼»³ Âî »á¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¸å±ç²ñ²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¶âÂô»ÔÄ¹Â¼»³Âî¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ýー¥Ä¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ËÌ´¤ä´õË¾¡¢´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢Ï¢ÂÓ°Õ¼±¤ò¾úÀ®¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢»ÔÌ±À¸³è¤Î¸þ¾å¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î·òÁ´¤Ê°éÀ®¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¸å±ç²ñ¤Î³èÆ°¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î³èÎÏ¤ä°ìÂÎ´¶¤Î¾úÀ®¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥«¥Ç¥ßー¤ä¥¹¥¯ー¥ë³èÆ°Åù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä´Ä¶¤Î¸þ¾å¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î³èÆ°¤ò¤è¤ê½¼¼Â¤µ¤»¡¢¤Þ¤¿¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¥Áー¥à¤Ç¤¢¤ë¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¤Ø¤Î±þ±çµ¤±¿¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¸å±ç²ñ³èÆ°¤Ë¤ª°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¸å±ç²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¤Ç¤Ï¡ÖÄ©Àï¤ò¡£¤³¤Î³¹¤ÎÅÁÅý¤Ë¡£¡×¤ò¥¯¥é¥ÖÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤Ï¡¢J2Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤¿³èÆ°¡¢¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤Î°éÀ®µÚ¤Ó¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ýー¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÄ©Àï¡×¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡È¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë³¹¤Å¤¯¤ê¡É¤â¥¯¥é¥Ö¤ÎÂçÀÚ¤Ê»ÈÌ¿¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢Ç½ÅÐÉü¶½»Ù±ç³èÆ°¤Î¼Â»Ü¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿½ä²ó»ØÆ³¡¢¾ã¤¬¤¤¤òÊú¤¨¤¿Êý¡¹¤ò¤´¾·ÂÔ¤¹¤ë»î¹ç´ÑÀï²ñ¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¸å±ç²ñ¤Ï¡¢¡ÖÁª¼ê¡×¡Ö¥Áー¥à¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¥¢¥«¥Ç¥ßー¡Ê¾®Ãæ¹â³ÆÇ¯Âå¤Î¥Áー¥à¡Ë¡×¤ä¡Ö¥Ä¥¨ー¥²¥óBFC¡Ê¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥µ¥Ã¥«ー¥Áー¥à¡Ë¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬Å¸³«¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¡ÖÃÏ°è³èÆ°¡×¤Ê¤É¡¢¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¤Î³èÆ°Á´¤Æ¤ò±þ±ç¡¦»Ù±ç¤¹¤ëÃÄÂÎ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¤Î»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«ー¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¹¥Ýー¥Ä´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤Ë¸þ¤±¤¿»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¤È¤Ï
¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«ーJ3¥êー¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¥Áー¥à¤Ç¡¢¶âÂô»Ô¤òÃæ¿´¤ËÀÐÀî¸©Á´°è¤ò¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¡Ö¥Ä¥¨ー¥²¥ó¡×¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¤Ç¡Ö2¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÈZwei¡Ê¥Ä¥ô¥¡¥¤¡Ë¡É¤È¡Ö¿Ê¤à¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÈGehen¡Ê¥²ー¥ó¡Ë¡É¤«¤é¡¢¡Ø¥Áー¥à¤È¥µ¥Ýー¥¿ー¤¬¶¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡Ù¤³¤È¤ò°ÕÌ£¡£¶âÂôÊÛ¤Ç¡Ö¶¯¤¤¤ó¤À¤Ã¡ª¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡È¤Ä¤§ー¤²¤ó¡ª¡É¤Î°Õ¤â¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï2014Ç¯¤ËJ3¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢2024Ç¯¤«¤éËÜµòÃÏ¤ò¶âÂô¥´ー¥´ー¥«¥ìー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë°Ü¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸▶︎https://www.zweigen-kanazawa.jp