¡Ú2025Ç¯ºÇ¿·ÈÇ¡ÛËÌ¶å½£»Ô¡§½¾¶È°÷¿ôÁý²ÃÎ¨¥é¥ó¥­¥ó¥°TOP30¡¿SalesNow DB¥ì¥Ýー¥È

³ô¼°²ñ¼ÒSalesNow¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Â¼²¬¸ùµ¬¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ540Ëü¼Ò¤Î´ë¶È¾ðÊó¤ò´°Á´ÌÖÍå¤·¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡ÖSalesNow DB¡×¤è¤ê¡¢¿Í¸ý¤ÎÂ¿¤¤¾å°Ì30ÅÔ»Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö½¾¶È°÷¿ôÁý²ÃÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢³ÆÅÔ»ÔÊÌ¤Î¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢º£²ó¤Ï¡ÖËÌ¶å½£»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯´ë¶È¡×¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢½¾¶È°÷¿ô¤ÎÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥¥ó¥°¾ÜºÙ
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
¡¦ÂÐ¾ÝÅÔ»Ô¡§¿Í¸ý¾å°Ì30ÅÔ»Ô
¡¦ÂÐ¾Ý´ë¶È¡§³ÆÅÔ»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢2024Ç¯6·î»þÅÀ¤Ç½¾¶È°÷30Ì¾°Ê¾å¤Î´ë¶È
¡¦ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2024Ç¯6·î¤È2025Ç¯6·î¤ÎÈæ³Ó
¡¦¥Çー¥¿¥½ー¥¹¡§ÆüËÜºÇÂçµé¤Î´ë¶È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡ÖSalesNow DB¡×
¡¦¥Çー¥¿·ï¿ô¡§Ìó540Ëü¼Ò¤Î´ë¶È¥Çー¥¿¤òÂÐ¾Ý¡Ê¤¦¤ÁÂÐ¾Ý¾ò·ï¤Ë³ºÅö¤·¤¿´ë¶È¤òÃê½Ð¡Ë
¢¨SalesNow DB¤Ç¤Ï¡¢¾¦¶ÈÅÐµ¤äÉÔÆ°»ºÅÐµ¡¢ÀÇÌ³½ð¤Î¸ø¼¨¥Çー¥¿¡¢´±Êó¸ø¹ðµ»ö¡¢´±¸øÄ£¤ª¤è¤Ó´ë¶È¤¬¸ø³«¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¥Çー¥¿¤òÃê½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¯¼ý¡¦½¾¶È°÷¿ô¤Ï¡¢¸øÅªµ¡´Ø¤¬¸øÉ½¤¹¤ë´ë¶È¾ðÊó¡¢ÀÇÌ³½ð¤Î¸ø¼¨¥Çー¥¿¡¢´±Êó¸ø¹ðµ»ö¡¢´±¸øÄ£¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë»»½Ð¤·¤¿¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤Î¸øÉ½¤¹¤ëÇ¯¼ý¡¦Áí½¾¶È°÷¿ô¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤ÎÀµ³ÎÀ¤Ë¤ÏËüÁ´¤ò´ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼èÆÀ»þ´ü¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤äÅö¼ÒÆÈ¼«¤Î¥Çー¥¿´ð½à¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊÑÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ¤Î¾ðÊó¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ËÜ¥Çー¥¿°úÍÑ¤ÎºÝ¤Î¤ª´ê¤¤
¥á¥Ç¥£¥¢·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ë½ÐÅµÀè¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢²¼µ¤òÄÉ²Ã¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ¡§SalesNow DB¡Êhttps://salesnow.jp/db(https://salesnow.jp/db)¡Ë
¡ÖSalesNow¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖSalesNow¡×¤Ï¡¢AIÅëºÜ ´ë¶È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¥¯¥é¥¦¥É¤Ç¤¹¡£¹ñÆâÌó540Ëü¼Ò¤Î¥Çー¥¿¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î´ë¶È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢AI¤È¥Çー¥¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Çä¤ì¤ëÁÈ¿¥¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
BtoB¤Î¥»ー¥ë¥¹³èÆ°¤Ë¤Ï¼êºî¶È¤Ç¤Î´ë¶È¾ðÊó¤Î¼ý½¸¤ä¥íー¥éー²ÍÅÅ¤È¤¤¤Ã¤¿Èó¸úÎ¨¤Ê¶ÈÌ³¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£SalesNow¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±Ä¶ÈÁ´°÷¤¬±Ä¶È¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤Ç"¥Çー¥¿"¤ò³èÍÑ¤·¡¢À®²Ì¤Ë·Ò¤¬¤ë°Õ»×·èÄê¡¦¹ÔÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¸»ºÀ¤Î¹â¤¤¼¡À¤Âå¤Î±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤Ø¤ÈÊÑ³×¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒSalesNow
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®1-4 ½ÂÃ«¥µ¥¯¥é¥¹¥Æー¥¸SHIBUYA¥µ¥¤¥ÉSHIBUYA¥¿¥ïー7F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Â¼²¬ ¸ùµ¬
ÀßÎ©¡¡¡¡ ¡§2019Ç¯8·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§SalesNow¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä
²ñ¼ÒHP¡¡¡§https://salesnow.jp/
