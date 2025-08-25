¡ÖAI¤¬¡È¿Í¤È¤Î´Ø·¸¡É¤òÊÑ¤¨¤ë¿¦¾ì¡×ºÇÁ°Àþ¤òÂÎ´¶¡ª¡¡ÁíÌ³¡¦¿Í»ö¡¦·ÐÍýWeek ½©¡¢ÍýÁÛ¤Î´ÉÍý¿¦EXPO ½© ³«ºÅ
AI¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¥Äー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¦¾ì¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Éô²¼¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢¼ÒÆâÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¡¢´ÉÍý¿¦¤Î°éÀ®»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¿¦¾ì¤Î¡È¿Í´Ö´Ø·¸¡É¤ËAI¤¬Æþ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢Æ¯¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¤é¾õ¶·¤òÈ½ÃÇ¤·¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤ÆºÇÅ¬¤Ê¹ÔÆ°¤òÁªÂò¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë～12Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëRX Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄÃæ³Ù»Ö¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÂè24²ó¡ÚÅìµþ¡ÛÁíÌ³¡¦¿Í»ö¡¦·ÐÍýWeek ½©¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿"¿Í¤ÈAI¤Î´Ø·¸À¡É¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿À½ÉÊ¤¬½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±»þ³«ºÅ¤ÎÍýÁÛ¤Î´ÉÍý¿¦ EXPO ¡ÚÅìµþ¡¦½©¡Û¤Ç¤Ï¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿°éÀ®»Ù±ç¤ä¡¢Éô²¼¤È¤ÎÇ§¼±¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ë¿·¤·¤¤¥¢¥×¥íー¥Á¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¿Íºà°éÀ®¤ÎÌ¤ÍèÁü¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤ÒËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Î²ñ¾ì¤Þ¤Ç¤´¼èºà¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦½ÐÅ¸À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¡Ê°ìÉô¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥æー¥¶ー¥íー¥«¥ë¡¡¥µ¥Ýー¥È¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡ÊSupport Chatbot¡Ë
¼ÒÆâ¤ÎÌä¹ç¤»ÂÐ±þ¤ò¸úÎ¨²½¡¡AIÅëºÜ¡Ö¥µ¥Ýー¥È¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡×
¼ÒÆâ¤ÎÌä¹ç¤»ÂÐ±þ¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¡¢AIÅëºÜ¡Ö¥µ¥Ýー¥È¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡×¡£SNSÊ¬ÀÏ¥Äー¥ë»ö¶È¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¼«Á³¸À¸ì½èÍýµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤¿ÆÈ¼«AI¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÀºÅÙ¤ò¼Â¸½¡£Û£Ëæ¤Ê¼ÁÌä¤Ë¤âÅª³Î¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¿Í»ö¡¦ÁíÌ³¡¦¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É³ÆÉôÌç¤Ç¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤ò¼«Æ°²½¤·¤Þ¤¹¡£Æ³Æþ´ë¶È¤Ç¤Ï¼ÒÆâÌä¤¤¹ç¤ï¤»25%ºï¸º¡¢»öÌ³½èÍý»þ´Ö400»þ´Öºï¸º¤Ê¤É¼ÂºÝ¤ËÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë»öÎã¤¬60¼Ò°Ê¾åÍ¡£
VISITS Technologies ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡VISITS forms
AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ËÃíÌÜ¡ª¼«Æ°²½¥Äー¥ë
¡Ö¿ô½½ÂÎ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Þ¥ë¥ÁAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×¤È¡ÖÏÀÅÀ¤ä°Õ¸«¤ò½ÅÍ×ÅÙ¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤¹¤ëÆÈ¼«ÆÃµöµ»½Ñ¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¡£ ¤¢¤é¤æ¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬ÏÀÅÀÃê½Ð～µÄÏÀ～°Õ¸«¤ä»Üºö¤ò½ÅÍ×ÅÙ¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤·¤Æ²Ä»ë²½¤ò¹âÂ®¤Ç¼«Æ°¼Â¹Ô¡£ ¥·¥ó¥°¥ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥â¥Ç¥ë¡ÊChatGPT¤Ê¤É¡Ë¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¤è¤êÊ£»¨¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ ¿Í»öÎÎ°è¤Ç¤Ï¡¢¼Ò°÷¤ÎÀ¼¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¡¢MVV¤Î¿»Æ©É¾²Á¡¢ÌÜÉ¸´ÉÍý¤ÎÉ¾²Á¡¢¼Ò°÷AI¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤è¤ë»ÜºöÎ©°Æ¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¥·ー¥ÈÉ¾²Á¡¢¤Ê¤É¤ËÍÍÑÀ¤òÈ¯´ø¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥æー¥¶ー¥íー¥«¥ë¡¡AI FAQ¥·¥¹¥Æ¥à
¼«¸Ê²ò·è¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëAI FAQ¥·¥¹¥Æ¥à
¥æー¥¶ー¤Î¼«¸Ê²ò·è¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¥µ¥Ýー¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡£¸ÜµÒ¸þ¤±FAQ¥µ¥¤¥È¤ä¼ÒÆâ¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Ùー¥¹¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢AI¤Ë¤è¤ë´ØÏ¢FAQ¤ÎÉ½¼¨¤ä¸¡º÷·ë²Ì½ç°Ì¤ÎºÇÅ¬²½¡¢É½µ¤æ¤ì¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¤òºÇÅ¬¤Ê²óÅú¤ËÍ¶Æ³¡£¡Ö¥µ¥Ýー¥È¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢FAQ¤È¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Î°ì¸µ´ÉÍý¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹ー¥Ú¥ê¥¢¡¡1on1¥¯¥¨¥¹¥È
AI¤¬¡ÈÉô²¼Ìò¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡¡1on1¤ò¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
Í°ÕµÁ¤Ê1on1¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ÖÌä¤¤¤«¤±¤ëÎÏ¡×¡ÖÄ°¤¯ÎÏ¡×¤òËá¤¯ÂÐÏÃÎÏ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡£
Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤«¤é¼«¼Ò¤Î1on1¤Î·¹¸þ¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¡¢º£¸å¤Î¿Íºà¡¦´ÉÍý¿¦°éÀ®¤ÎÊý¿Ë¤Å¤±¤ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê´¶¤ÎÇÄ°®¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
¡¦¥»¥ß¥Êー¤ò¤´¾Ò²ð¡Ê°ìÉô¡Ë
AI Powered Future Work ～ AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È³èÍÑ¤Ë¤è¤ëÌ¤Íè¤ÎÆ¯¤Êý ～
2025Ç¯09·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Ã13:30 ～14:15
·Ð±Ä¼Ô¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤ ¡ÖAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÀïÎ¬¡×
2025Ç¯09·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡Ã10:00 ～10:45
¡ØAI¼Ò°÷¡Ù¤ò¥Ç¥â¤Ç¤ª¸«¤»¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Æ³ÆþÀ®¸ù¡¦¼ºÇÔ¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò²òÀâ
2025Ç¯09·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡Ã13:30 ～14:15
¡¦Å¸¼¨²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂè24²ó¡ÚÅìµþ¡ÛÁíÌ³¡¦¿Í»ö¡¦·ÐÍýWeek ½©
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î10Æü(¿å)～12Æü(¶â)
»þ´Ö¡§10:00~17:00
²ñ¾ì¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥»
Âè1²ó ÍýÁÛ¤Î´ÉÍý¿¦ EXPO ¡ÚÅìµþ¡¦½©¡Û
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î10Æü(¿å)～12Æü(¶â)
»þ´Ö¡§10:00~17:00
²ñ¾ì¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥»
¢£¤´¼èºà¤Î¤ª¿½¹þ¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» ¢£
RX Japan¡Ê³ô¡ËÁíÌ³¡¦¿Í»ö¡¦·ÐÍýWeek»öÌ³¶É
TEL¡§03-6739-4113 / MAIL¡§office-expo.jp@rxglobal.com
¥ª¥Õ¥£¥¹½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬½Å½§2-2-1 Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§ È¬½Å½§¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ïー11³¬