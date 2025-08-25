¡ÖMedical Development Support 2¹æÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡×¡¢³ô¼°²ñ¼ÒACI¥ê¥µー¥Á¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò´°Î»
³ô¼°²ñ¼ÒRMD¥Ñー¥È¥Êー¥ºÅìµþ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Äï»Ò´Ý²Âµ×¡Ë¤Ï¡¢Ìµ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç°÷¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖMedical Development Support£²¹æÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖMDS£²¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¡Ë¤è¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼ÒACI¥ê¥µー¥Á¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»°ÃÓ¿®Ìé¡Ë¤Ø½Ð»ñ¤ò´°Î»¤·¤¿»ö¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅê»ñ³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒACI¥ê¥µー¥Á¤Ï¡¢²Æì²Ê³Øµ»½ÑÂç³Ø±¡Âç³Ø¡ÊOIST¡Ë½é¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÁÎÌÊ¬ÀÏ¤ÈITµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡Ö¥Î¥ó¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡×¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä²½³ØÊ¬ÀÏÀì¶È´ë¶È¤Ç¤¹¡£°åÌô¡¦¿©ÉÊ¡¦´Ä¶¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÊ¬Ìî¤Ç¼ûÍ×¤¬µÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤ë¥Î¥ó¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëµ»½Ñ´ðÈ×¤òÍ¤·¡¢½¾Íè¤Î¼õÂ÷Ê¬ÀÏ¤äÁõÃÖ¥áー¥«ー¤Ë¤è¤ë¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¤òÊä´°¤·¤¦¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿¤Ë¤è¤ëÊ¬ÀÏ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢¹â¤¤¥¹¥±ー¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¹ñºÝÅ¸³«¤Î²ÄÇ½À¤òÊ»¤»»ý¤Ä¤³¤È¤«¤é¡¢º£¸å¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿»ñ¶â»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅê»ñÀè³µÍ×¡Û
¡¦ Ì¾¾Î ¡§³ô¼°²ñ¼ÒACI¥ê¥µー¥Á
¡¦ ÀßÎ© ¡§2022Ç¯9·î
¡¦ ½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è
¡¦ »ö¶ÈÆâÍÆ ¡§³×¿·Åª¤Ê¥Çー¥¿²òÀÏ¤Ë¤è¤ë¿×Â®¤ÊÌ¤ÃÎ²½¹çÊªÊ¬ÀÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¡¡¡¡
¡¡ ³«È¯¡¦Äó¶¡
MDS£²¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤Ïº£¸å¤â¡¢°åÎÅ¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ÈÀ®Ä¹»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜµÚ¤ÓÀ¤³¦¤Î°åÎÅµ¡´ï¡¦¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒRMD¥Ñー¥È¥Êー¥ºÅìµþ
½êºßÃÏ¡§¢©113-0033¡¡ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èËÜ¶¿1ÃúÌÜ28ÈÖ10¹æ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Äï»Ò´Ý²Âµ×
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§URL : https://www.rmd-tokyo.jp/