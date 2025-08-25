¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¥³¥é¥Ü¤·¤¿¼·µÜ¤Ê¤³¤µ¤ó¤¬½®¶¶Â¼¤òË¬Ìä
³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤ë¤ä¤¦¤à¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§È«ÃæÇî¾½¡Ë¤Ç¤Ï¡¢8·î16Æü¤ËÆüËÜ¼ò¹¥¤Vtuber¡¦¼·µÜ¤Ê¤³¤µ¤ó¤È¤Î½®¶¶Â¼¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥³¥é¥Ü¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¼·µÜ¤Ê¤³¤µ¤ó¤¬¼ÂºÝ¤Ë½®¶¶Â¼¤òË¬Ìä¤µ¤ì¡¢Â¼Ä¹É½·É¤äÃÏ¸µ»ÜÀß¸«³Ø¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÊÖÎéÉÊ¤ÎËþ¼÷Àô ½ãÊÆ¶ã¾ú¡Ö¤Õ¤Ê¤Ï¤·¡×¤ò¾úÂ¤¤¹¤ëËñÅÄ¼òÂ¤Å¹¤Ç¤ÎÍø¤¼òÂÎ¸³¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜµ»ö¤Ç¤ÏË¬Ìä¤ÎÍÍ»Ò¤È¡¢¼·µÜ¤Ê¤³¤µ¤ó¤«¤éÄ¾ÀÜ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½®¶¶Â¼¤Ç¤Î°ìÆü
¼·µÜ¤Ê¤³¤µ¤ó¤Î½®¶¶Â¼Ë¬Ìä¤Ç¤Ï¡¢½®¶¶Â¼DAO¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î¤Ë¤·¤±¤ó¤µ¤ó¤¬¥¢¥Æ¥ó¥É¤òÃ´Åö¡£Â¼Ä¹¤Ø¤ÎÉ½·ÉË¬Ìä¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤Ò¤Þ¤ï¤êÈª¤ä¸ø±à¤Î»¶ºö¡¢³ØÆ¸ÊÝ°é»ÜÀß¡Öfork¡×¤Î¸«³Ø¡£Ãë¿©¤ÏÃÏ¸µ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ödadada¡×¤Ç½®¶¶Â¼¤ÎÌ£¤ò´®Ç½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËñÅÄ¼òÂ¤Å¹¡Öº»ÀÐ¡×¤Ç¤ÎÍø¤¼òÂÎ¸³
ÊÖÎéÉÊ Ëþ¼÷Àô ½ãÊÆ¶ã¾ú¡Ö¤Õ¤Ê¤Ï¤·¡×¤ò¾úÂ¤¤¹¤ëÏ·ÊÞ¼òÂ¢¡¦ËñÅÄ¼òÂ¤Å¹¤Ë¤âË¬Ìä¡£»î°û¾ì¡Öº»ÀÐ¡×¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤ËÊ£¿ô¤ÎÆüËÜ¼ò¤òÍø¤¼ò¤µ¤ì¡¢¡Ö¤Õ¤Ê¤Ï¤·¡×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÄ¾ÀÜÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼·µÜ¤Ê¤³¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥ÈË¬Ìä¤Î¤¤Ã¤«¤±
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¥³¥é¥Ü¤Î¤ªÏÃ¤òÄº¤¤¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£ ¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥ê¥¹¥Êー¤µ¤ó¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦°Ù¤Ë¡¢É¾È½¤Î¤¤¤¤Î¹¹Ô¥ì¥Ý¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¾Ò²ð¤·¤è¤¦¤È»×¤¤Ë¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
½®¶¶Â¼¤Î°õ¾Ý
Â¼¤Î¾Ò²ð¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢»Ò¶¡¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤ä³ØÆ¸ÊÝ°é»ÜÀß¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ ³ØÆ¸ÊÝ°é»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢¿¹¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤ÇÃî¤òÊá¤Ã¤¿¤êÍî¤È¤··ê¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¡¢»ä¤â¾®³ØÀ¸»þÂå¤ò¤³¤³¤Ç²á¤´¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¾Ð
Ë¬Ìä»þ¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ä»×¤¤½Ð
¾¯¤·¤«¤·¤³¤Þ¤Ã¤¿¾ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¼Ä¹¤µ¤ó¤È»£±Æ¤ò³«»Ï¤·¤¿½Ö´ÖÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Ò¤È¾Ð¤¤¤·¤Æ¶ÛÄ¥¤¬¤Û¤°¤ì¤¿¤ê¤È¡¢³§¤µ¤ó¤¬Í¥¤·¤¯Ï¯¤é¤«¤Ç¶ÛÄ¥¤»¤º»£±Æ¤ËÎ×¤á¤Þ¤·¤¿¡£ ÅÔ²ñ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥«¥Õ¥§¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤â¤¢¤ê¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ ³ØÆ¸»ÜÀß¤Ë²ÆµÙ¤ß¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬µï¤Æ¡¢¥»¥ß¤ÎÈ´¤±³Ì¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¡Ö¤Õ¤Ê¤Ï¤·¡×¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ö¤Õ¤Ê¤Ï¤·¡×¤Ï¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤Ê¹á¤ê¤Ç´Å¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤ÆüËÜ¼ò¤Ç¤·¤¿¡£ ÆüËÜ¼ò¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¡Ä¤Ã¤ÆÊý¤Ë¤â°û¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤Ë¤â¹¥É¾¤Ç¤·¤¿¡ª
¥Õ¥¡¥ó¤ä¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ï¤ªÆÀ¤ÈÊ¹¤¯¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£²ó¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª ´óÉÕ¤Î¤ªÎé¤È¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ãー¥à¤Ï¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¤È¤·¤Æ¡Ö¤Õ¤Ê¤Ï¤·¡×¤ÎÆüËÜ¼ò¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¼·µÜ¤Ê¤³¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£ ¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¤·¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤·¤Î¤Ç¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡ª ³§¤Ç¡Ö¤Õ¤Ê¤Ï¤·¡×¤ò°û¤àÇÛ¿®¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë°û¤âー¡ª
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¼·µÜ¤Ê¤³
¼«¿æ·ÏVtuber¡£ÎÁÍý¤ä»¨ÃÌÇÛ¿®¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë³èÆ°Ãæ¡£
Youtube¡§Nako Ch. ¼·µÜ¤Ê¤³(https://www.youtube.com/@%E4%B8%83%E5%AE%AE%E3%81%AA%E3%81%93)
X¡§@nanamiyanako(https://x.com/nanamiyanako)
¼·µÜ¤Ê¤³¤µ¤ó¤ÎÉÙ»³Î¹¹Ô¥ì¥Ýー¥ÈÆ°²è
º£²ó¤ÎË¬Ìä¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢¼·µÜ¤Ê¤³¤µ¤ó¤´ËÜ¿Í¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½®¶¶Â¼¤ÎÉ÷·Ê¤äËþ¼÷Àô¤Ç¤ÎÍø¤¼ò¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢¤Ê¤³¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
▶¥Ê¥³¡õ¥Þ¥Í¤ÇÉÙ»³¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤¾～!!(https://www.youtube.com/watch?v=jaiPBMGCOGI)
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¤´°ÆÆâ
º£²ó¤ÎË¬Ìä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¼ò¡Ö¤Õ¤Ê¤Ï¤·¡×¤Ï¡¢½®¶¶Â¼¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▶ÉÙ»³¸©½®¶¶Â¼¤¬Vtuber ¼·µÜ¤Ê¤³¤È¥³¥é¥Ü¡ªËþ¼÷Àô ½ãÊÆÂç¶ã¾ú¡Ö¤Õ¤Ê¤Ï¤·¡×¤ò¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000193.000091165.html)
³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤ë¤ä¤¦¤à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖNFT¤Ë¤è¤ëÃÏÊýÁÏÀ¸¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤Ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇNFT¡¿´Ñ¸÷NFT/ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâDAO¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë»¥ËÚÈ¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡£
ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤Î¤»¤¿NFT¤ò¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÃÏ°è¤ÇDAO¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤¿¤Êºâ¸»¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¥·¥Æ¥£¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ä´Ø·¸¿Í¸ý¤ÎÁÏ½Ð¤Ë·Ò¤²¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡Ö¤¢¤ë¤ä¤¦¤à¡×¤Ï¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¤Çº£Æü¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ¡£º£Æü¡¢¤¤¤Þ¤¹¤°¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤¿¤¤¼«¼£ÂÎ¡¦ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤ËNFT¤È¤¤¤¦ÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢±þ±ç¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
