¤·¤Þ¤à¤é¥°¥ëー¥×¡¢¡ÖdÊ§¤¤¡×¡¢¡Ö³ÚÅ·¥«ー¥É¡×ÍøÍÑ¤ÇºÇÂç10,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤¿¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅÃæ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¤·¤Þ¤à¤é¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶èËÌÂÞÄ®1-602-1¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹â¶¶¡¡°Ý°ìÏº¡Ë¤Ï¡¢¤·¤Þ¤à¤é¥°¥ëー¥×¤Ë¤Æ³«ºÅÃæ¤Î¡Ö£äÊ§¤¤¡×¡Ö³ÚÅ·¥«ー¥É¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢££äÊ§¤¤¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¡¢ÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤«¤é¥¨¥ó¥È¥êー¤Î¤¦¤¨¡¢¤·¤Þ¤à¤é¥°¥ëー¥×¤ÎÅ¹ÊÞ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¹ç·×3,000±ß°Ê¾å¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ò¡ÖdÊ§¤¤¡×¤Þ¤¿¤ÏÂÐ¾Ý¤Î¡Öd¥«ー¥É¡×¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç10,350Ì¾ÍÍ¤ËºÇÂç10,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¡Ö£ä¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê´ü´Ö¡¦ÍÑÅÓ¸ÂÄê¡Ë¡×¤ò¸åÆü¿ÊÄè¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¹ç·×5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ò¤´ÍøÍÑ¤ÎÊý¤ÏÅöÁª³ÎÎ¨¤¬5ÇÜ¤Ë¡¢10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤´ÍøÍÑ¤ÎÊý¤ÏÅöÁª³ÎÎ¨¤¬10ÇÜ¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÅöÁªÆâÌõ
1Åù¡§10,000¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê 50Ì¾ÍÍ¡Ë
2Åù¡§ 5,000¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê 300Ì¾ÍÍ¡Ë
3Åù¡§ 100¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê10,000Ì¾ÍÍ¡Ë
¡ü³«ºÅ´ü´Ö
2025Ç¯ 8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë～9·î15Æü¡Ê·î¡Ë
¡ü¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/campaign/dpay_shimamura_250816_6627/
¢£³ÚÅ·¥«ー¥É¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¡
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¡¢ÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤«¤é¥¨¥ó¥È¥êー¤Î¤¦¤¨¡¢¤·¤Þ¤à¤é¥°¥ëー¥×¤ÎÅ¹ÊÞ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¹ç·×3,000±ß°Ê¾å¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ò¡Ö³ÚÅ·¥«ー¥É¡×¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡Ö³ÚÅ·¥Ú¥¤¡Ê¢¨¡Ë¡×¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç11,750Ì¾ÍÍ¤ËºÇÂç10,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¡Ö³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò¸åÆü¿ÊÄè¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¿ÊÄè¤Ë¤Ï¾ò·ï¤äÂÐ¾Ý³°¤Î¼è°ú¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£É¬¤º¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨³ÚÅ·¥Ú¥¤¥¢¥×¥ê¤Þ¤¿¤Ï¡¢³ÚÅ·¥Ú¥¤¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·èºÑ¡Ë¤Ï¡¢¤ª»ÙÊ§¸µ¤Ë³ÚÅ·¥«ー¥É¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤¿·èºÑ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÅöÁªÆâÌõ
1Åù¡§10,000¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê 50Ì¾ÍÍ¡Ë
2Åù¡§ 5,000¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê 200Ì¾ÍÍ¡Ë
3Åù¡§ 3,000¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê ¡¡500Ì¾ÍÍ¡Ë
4Åù¡§ 1,000¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê 1,000Ì¾ÍÍ¡Ë
5Åù¡§ 100¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê10,000Ì¾ÍÍ¡Ë
¡ü³«ºÅ´ü´Ö
2025Ç¯ 8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë～10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
¡ü¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://r10.to/shimamura_1
¢£¤·¤Þ¤à¤é¥°¥ëー¥×¤Î¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡¦SNS¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.shimamura.gr.jp/sns/
¢£¤ª¶á¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¸¡º÷¡¡
https://www.shimamura.gr.jp/shop/?corp=1
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡ã¼èºà¡¦¹Êó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡ä¡¡¹Êó¼¼ shimamurapress@shimamura.gr.jp
¡ã¤½¤ÎÂ¾¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä¡¡¡¡ÂåÉ½ÅÅÏÃ¡¡048-631-2111¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡§Ê¿Æü10:00～17:00¡Ë