LandSkip¡¢É÷·Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥µ¥¤¥È¤ò¥Õ¥ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë
¥Ç¥¸¥¿¥ëÁë¡¦É÷·ÊÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥ó¥É¥¹¥¥Ã¥×¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²¼Â¼°ì¼ù¡¢°Ê²¼ LandSkip¡Ë¤Ï¡¢É÷·Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖLANDSKIP.JP(https://landskip.jp/)¡Ê¥é¥ó¥É¥¹¥¥Ã¥× ¥É¥Ã¥È ¥¸¥§¥¤¥Ôー¡¢°Ê²¼ËÜ¥µ¥¤¥È¡Ë¡×¤ò¥Õ¥ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥µ¥¤¥È¤Ï´Ä¶±ÇÁü¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥È¤ò¶õ´Ö±é½Ð¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¥µ¥ó¥×¥ë¤Î»ëÄ°¤ä¼ÂºÝ¤Î³èÍÑ»öÎã¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¸õÊäÁªÄê¤«¤éÍøÍÑ¿½ÀÁ¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ³°¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤äÂç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ø¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢º£¸å¤â¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö±é½Ð¤Î»Ô¾ì¿»Æ©¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
LandSkip¤Ï¡¢ÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤éÁë¤Î¤Ê¤¤¼¼Æâ¤äÌµµ¡¼Á¤Ê¶õ´Ö¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ÇÉ÷·Ê¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢É÷·ÊÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖLandSkip¡×¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëÁë¡ÖWindow Air¡×¥Ç¥¸¥¿¥ëÅ·Áë¡ÖWindow Sky¡×¡¢°åÎÅµ¡´ï¸þ¤±¥Ç¥¸¥¿¥ëÁë¡ÖMedical Window¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦ÉÂ±¡¡¦Å¹ÊÞ¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ë¸Â¤ê¤Ê¤¯¥ê¥¢¥ë¤Ê¡ÖÉ÷·Ê¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÎÉ÷·Ê¤ò¤³¤Î¾ì½ê¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡¢µ¨Àá´¶¤ä»þ´Ö·Ð²á¤ò´¶¤¸¤¿¤¤¡¢¶õ¤òÄ¯¤á¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¬¤éµ»½Ñ³«È¯¤òÂ³¤±¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÁë¤Î»Ô¾ì¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÁÏ¶È10¼þÇ¯¤òµ¡¤ËÉ÷·Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖLANDSKIP.JP(https://landskip.jp/)¡×¤ò¥Õ¥ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥µ¥¤¥È¤Ï´Ä¶±ÇÁü¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥È¤ò¶õ´Ö±é½Ð¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¥µ¥ó¥×¥ë¤Î»ëÄ°¤ä¼ÂºÝ¤Î³èÍÑ»öÎã¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¸õÊäÁªÄê¤«¤éÍøÍÑ¿½ÀÁ¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µ¥¤¥È¤ÏLandSkip¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÁë¤ò·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ëÉÂ±¡¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´û¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤äÂç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤â¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÍøÍÑ¿½ÀÁ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ªÃÎ¤é¤»¤ä¹¹ð°Ê³°¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤äÂç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ø¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢º£¸å¤â¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö±é½Ð¤Î»Ô¾ì¿»Æ©¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
LANDSKIP.JP¤Î¥µ¥¤¥ÈURL¤Ï¤³¤Á¤é
https://landskip.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥ó¥É¥¹¥¥Ã¥×
LandSkip¤Ï¡¢ÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤éÁë¤Î¤Ê¤¤¼¼Æâ¤äÌµµ¡¼Á¤Ê¶õ´Ö¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ÇÉ÷·Ê¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢É÷·ÊÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖLandSkip¡×¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëÁë¡ÖWindow Air¡×¥Ç¥¸¥¿¥ëÅ·Áë¡ÖWindow Sky¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦Å¹ÊÞ¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¸Â¤ê¤Ê¤¯¥ê¥¢¥ë¤Ê¡ÖÉ÷·Ê¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È10Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´Ø¸þ¤±¡ÖMedical Window¡×¤òÅ¸³«¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ëÎÎ°è¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ëÁë¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ»Ô¾ì¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èËÌ£³¾òÅì£µÃúÌÜ ´äº´¥Ó¥ë3F
Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥·¥çー¥ëー¥à¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶2ÃúÌÜ13-10 µþ¶¶MID¥Ó¥ë4F
Âå É½ ¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ²¼Â¼°ì¼ù
ÀßÎ©Ç¯·î¡§2015Ç¯6·î1Æü¡Ê·Ê´Ñ¤ÎÆü¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ç¥¸¥¿¥ëÁë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö±é½Ð¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸»ö¶È
£Õ £Ò £Ì¡§https://landskip.co.jp/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§hello@landskip.co.jp
´ØÏ¢¤¹¤ë¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹
LandSkip¡¢ÂçÀ®·úÀß¤ÈÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¼¼¸þ¤±¥Ç¥¸¥¿¥ëÁë¤ò»ö¶ÈÏ¢·È
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000043.000017046.html
LandSkip¡¢Áë¡ßAI¤Ç¡Ö»×¤¤½Ð¤ò±Ç¤¹Áë¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000042.000017046.html
LandSkip¡¢°åÎÅµ¡´Ø¸þ¤±¥Ç¥¸¥¿¥ëÁë¡ÖMedical Window¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000041.000017046.html
LandSkip¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÅ·Áë¡ÖWindow Sky¡×¤òÈ¯Çä
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000035.000017046.html
LandSkip¡¢NTTÅìÆüËÜ¤ÈÉ÷·Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÍÑ¤¤¤¿¶õ´Ö±é½Ð¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¤ª¤±¤ëÏ¢·È¤ò³«»Ï
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000017046.html
LandSkip¡¢¥½¥Ëー¡¢BrightSign¤È¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦»ö¶ÈÏ¢·È
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000017046.html
LOOOK¡¢NTTÀ¾ÆüËÜ¥°¥ëー¥×¤è¤ê¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡³«»Ï
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000017046.html
LandSkip¡¢¶õ´Ö¤ÈÌÜÀþ¤òÊÑ¤¨¤ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¡ÖLOOOK¡×Äó¶¡³«»Ï
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000017046.html
LandSkip¡¢Ä¶Çö·¿¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÈ¯Çä
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000017046.html
°Ê¾å