·§ËÜ¡Ö¤³¤¦¤Î¤È¤ê¤Î¤æ¤ê¤«¤´¡×¤ÎÅö»ö¼Ô¡¦µÜÄÅ¹Ò°ì ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¡¢¿Æ¤òÍê¤ì¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¼«Î©¤ò¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¹Í¤¨¤ë¡ÚËÂ¤®¿¥¤ê¤Ê¤¹¥Õ¥©ー¥é¥à¡¡ÃÏ°è¤Ç»Ù¤¨¤ë¼ã¼Ô¤ÎÌ¤Íè¡Û¤ò·§ËÜ¾ë¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¢¨»²²ÃÈñÌµÎÁ
Ç§ÄêNPOË¡¿Í¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Õ¥©ー¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ï¡¢¼Ò²ñÅªÍÜ¸î·Ð¸³¼Ô¤Î¼«Î©¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤òÍê¤ì¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¼«Î©¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤¹¤ëÁÛÁü°Ê¾å¤ËÆñ¤·¤¯¡¢º¤Æñ¤Ç¤¹¡£
¼Ò²ñÅªÍÜ¸î¤Ë´Ø¤ï¤ë£´¿Í¤Î¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤ò¤ª¾·¤¤·¤Æ¡¢¼ã¼Ô¤Î¼«Î©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¡ÚËÂ¤®¿¥¤ê¤Ê¤¹¥Õ¥©ー¥é¥à¡¡ÃÏ°è¤Ç»Ù¤¨¤ë¼ã¼Ô¤ÎÌ¤Íè¡Û¤ò¡¢·§ËÜ¾ë¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñ¤Ë°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹»þ¡¢Èà¤é¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤·Æ¯¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÃÏ°è¤È¤Ï¡©°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
ËÂ¤®¿¥¤ê¤Ê¤¹¥Õ¥©ー¥é¥à¡¡¡¡ÃÏ°è¤Ç»Ù¤¨¤ë¼ã¼Ô¤ÎÌ¤Íè
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯9·î28Æü ÆüÍËÆü 13:00-15:00
²ñ¾ì¡§·§ËÜ¾ë¥Ûー¥ë A1²ñµÄ¼¼ ¤Þ¤¿¤Ï ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¡¡¡
¡¡¡¡ ·§ËÜ¸©·§ËÜ»ÔÃæ±û¶èºùÄ®£³－£´£°
Äê°÷¡§180Ì¾
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡¡¢¨Í×¿½¹þ
¼çºÅ¡§Ç§ÄêNPOË¡¿Í¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Õ¥©ー¥¹¥Þ¥¤¥ë
¡ã¤ª¿½¹þ¤ß¡ä
¿½¹þÊýË¡A¡§¤ª¿½¹þ¤ßÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7PxUsCJE0UHIDhEdjuad_Z0A5dDpHvgz0gxdOGlO5AmWN6Q/viewform)¡¡https://forms.gle/KaV296gykF5NaakN9
¿½¹þÊýË¡B¡§¥áー¥ë¡¡ kumamoto@b4s.jp
·ïÌ¾¤Ë¡Ö¥Õ¥©ー¥é¥à¿½¹þ¡×¤ÈµÆþ¤Î¾å¡¢£±.¤ªÌ¾Á° £².¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ £³.¤ª½»¤Þ¤¤¤Î»Ô¶èÄ®Â¼ £´.»²²ÃÊýË¡¡Ê²ñ¾ì¤Þ¤¿¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë £µ.»²²Ã¿Í¿ô¤ò¤´µÆþ¤¯¤À¤µ¤¤
¥×¥í¥°¥é¥à¡¡Âè1Éô¡¡¡ÚÂÐÃÌ¡Û
µÜÄÅ¹Ò°ì¤µ¤ó¡ß¹¬»³À¯»Ë¤µ¤ó¡¡¥Õ¥Ä¥¦¤Î¼«Î©¤È²¿¤¬°ã¤¦¡©
¹¬»³À¯»Ë¤µ¤ó¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥¢ー¤ËµÜÄÅ¹Ò°ì¤µ¤ó¤¬¡¢¼Ò²ñÅªÍÜ¸î·Ð¸³¼Ô¤Î¼«Î©¤È¿Ê³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜÄÅ¹Ò°ì¤µ¤ó
2003Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£2007Ç¯»ü·ÃÉÂ±¡¤Î¡Ö¤³¤¦¤Î¤È¤ê¤Î¤æ¤ê¤«¤´¡×¤Ë³«Àß½éÆü3ºÐ¤ÇÍÂ¤±¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Î¤¿Æ²ÈÄí¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì2021Ç¯ÉáÄÌÍÜ»Ò±ïÁÈÀ®Î©¡£2022Ç¯½Õ¡¢Âç³ØÆþ³Ø¤òµ¡¤ËÁ´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¼ÂÌ¾¤Ç¤æ¤ê¤«¤´¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤¿À¸¤¤Î©¤Á¤ò¸øÉ½¡£³Ø¶È¤ÎËµ¤é ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î½Ð±é¡¢¹Ö±é³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í»Ò¤É¤âÂç³Ø¤¯¤Þ¤â¤È Íý»öÄ¹¡£
¹¬»³À¯»Ë¤µ¤ó
1965Ç¯·§ËÜ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£2002Ç¯¤«¤é12Ç¯´Ö·§ËÜ»ÔÄ¹¤òÌ³¤á¡¢2007Ç¯¤Ë¤Ï»ü·ÃÉÂ±¡¤Î¤³¤¦¤Î¤È¤ê¤Î¤æ¤ê¤«¤´¤ÎÀßÃÖ¤òµö²Ä¡£À¯Îá»Ô°Ü¹Ô¤ËÀè¶î¤±2010Ç¯¤Ë·§ËÜ»Ô»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê³«Àß¤Ë¤â¿ÔÎÏ¡£2014Ç¯¤Ë»ÔÄ¹ÂàÇ¤¸å¤â¼Ò²ñÅªÍÜ¸î¤Ë´Ø¤ï¤êÂ³¤±¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Õ¥©ー¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ç¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¼ã¼Ô¤Î¼«Î©»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
Âè£²Éô¡¡¡Ú¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Û¡¡¡¡
¾¾Åè¤Þ¤¸¤¢¤ë¤µ¤ó¤Î¥¹¥Èー¥êー¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡©
Ê¡ÅçÈþÊÝ¤µ¤ó¤òÂÐÃÌÁê¼ê¤Ë¡¢¾¾Åè¤Þ¤¸¤¢¤ë¤µ¤ó¤¬¼«Î©¤ä½¢Ï«¤Î·Ð¸³ÃÌ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Ë½»¤à»ä¤¿¤Á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾¾Åè¤Þ¤¸¤¢¤ë¤µ¤ó
Æý»ù±¡¤È»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¡¢18Ç¯°Ê¾å¤ò¼Ò²ñÅªÍÜ¸î¤Î¤â¤È¤Ç²á¤´¤¹¡£¸½ºßÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢±Ç²è¡Ö²ÖÂ«¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¡£¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤Ï¡¢»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¡¢¼«¤é¤ÎÂÎ¸³¤ò¸ì¤Ã¤¿¤ê¡¢¼Ò²ñÅªÍÜ¸î¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¡ÅçÈþÊÝ¤µ¤ó
¿Æ¤È¤Î³ëÆ£¤äÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´Ø¤ï¤ë³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£¸½ºß¤Ï¼Ò²ñÅªÍÜ°é²¼¤Ç°é¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¡¢½Ð²ñ¤¤¤äÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²ÄÇ½À¤ÈÌ¤Íè¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
