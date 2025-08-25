³ô¼°²ñ¼Ò¥êー¥Ôー¡¢´ôÉì¸©´Ø»Ô¤Î¡Ø°Ü½»¡¦Äê½»¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤È¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥ÈÀ©ºî¶ÈÌ³¼õÂ÷¡Ù¤ËÁªÄê¡£´Ø»Ô¤Î¸øÊç·¿¥×¥í¥Ýー¥¶¥ë¿³ºº¤ÇºÇ¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥êー¥Ôー¡ÊËÜ¼Ò¡§´ôÉì¸©´ôÉì»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Àî¸ýÁï¡¢°Ê²¼¡§Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢´Ø»Ô¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ø´Ø»Ô°Ü½»¡¦Äê½»¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥ÈµÚ¤Ó¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥ÈÀ©ºî¶ÈÌ³°ÑÂ÷¸øÊç·¿¥×¥í¥Ýー¥¶¥ë¡Ù¤Î¿³ºº¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¹âÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢¼õÂ÷Àè¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢´Ø»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÀ¸³è¾ðÊó¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸úÎ¨Åª¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤È¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¸øÊç·¿¤Ë¤è¤ê¥×¥í¥Ýー¥¶¥ëÁª¹Í¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¶ÈÌ³¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥È¸ø³«¸å¤â¹¹¿·¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¥¢¥¯¥»¥¹²òÀÏ¤ä¥æー¥¶ー¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò´ð¤Ë²þÁ±¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ï»ÔÆâ³°¤Î°Ü½»¥Õ¥§¥¢¤ä´Ñ¸÷¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÇÛÉÛ¤·¡¢¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤ÈÏ¢Æ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¸ú²ÌÅª¤Ê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¼«¿È¤â´ôÉì¤Ø¤ÎI¥¿ー¥ó°Ü½»¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅö¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÀî¸ýÁï¤Ï¡Ö´Ø»Ô¤Î°Ü½»¡¦Äê½»»Üºö¤Ë·È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¡¢´Ø»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸øÊç·¿¥×¥í¥Ýー¥¶¥ë¤ÎÇØ·Ê¤ÈÅö¼Ò¤Î¶¯¤ß
´ôÉì¸©´Ø»Ô¤Ç¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤äÃÏ°è·ÐºÑ¤Î°ÂÄê¤ò¸«¿ø¤¨¡¢»Ô³°¤«¤é¤Î°Ü½»¼Ô¤Î¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤ä¡¢»ÔÌ±¤ÎÄê½»Â¥¿Ê¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÊë¤é¤·¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯È¯¿®¤¹¤ë¡Ö°Ü½»¡¦Äê½»¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡×¤È¡Ö¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡×¤òÀ©ºî¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤ò¸øÊç¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢Åö¼Ò¤¬¤³¤Î¶ÈÌ³¤òÃ´¤¦»ö¶È¼Ô¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁªÄê¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î»ý¤Ä¼ÂÀÓ¤ÈÆÈ¼«À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ò°÷¤Î40%¤¬°Ü½»·Ð¸³¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·Â´ºÎÍÑ¼Ô¤Î7³ä¤â¸©³°¤«¤é¤ÎÆþ¼Ò¤È¤¤¤¦ÆÃ¿§¤«¤é¡¢°Ü½»¼Ô¤Î»ÔÅ¹¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Äó°Æ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç°Ü½»¡¦Äê½»¥µ¥¤¥È¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¡¢¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¡¦Ç§Äê¼èÆÀ¤Î¼ÂÀÓ¡¢¤½¤·¤Æ¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤Î»×¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤¦»ÑÀª¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï´ôÉì¸©¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢´Ø»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹ñÆâ³°¤Ë¹¤¯ÅÁ¤¨¡¢°Ü½»¡¦Äê½»¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃÏÊý¤ÎÌ¤Íè¤ò¤ª¤â¤·¤í¤¯¤¹¤ë¡Û¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó²ñ¼Ò¡Ö¥êー¥Ôー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢Web¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤äAI¤ò³èÍÑ¤·¡¢¡ÖÇä¾å¡×¡ÖºÎÍÑ¡×¡ÖDX¡×ÎÎ°è¤òÈ¼Áö»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀìÇ¤¼Ô¤äºÎÍÑÀìÇ¤¼Ô¡¢DX¿Íºà¤ÎÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ò¡¢¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ¹´üÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¡£¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ºöÄê»Ù±ç¤äWeb¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¡¢Web¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë½¸µÒ»Ù±ç¤Ë²Ã¤¨¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°·¿¤ÎDX¿ä¿Ê¤äSaaSÄó¶¡¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÀ¸þ¾å¡¢¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È¤äRPO»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤¿¿Í¼êÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ÇÃÏÊý´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°·¿¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡Ø¤®¤Õ¤Á¤ç¤¯(R)¡Ù¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤äÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥êー¥Ôー¡¡
¢£ÀßÎ©¡§2013Ç¯10·î¡¡https://leapy.jp/
¢£ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Àî¸ý Áï https://twitter.com/satoshi_leapy
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
Web¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî»ö¶È
¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî
https://leapy.jp/website-production/corporate-site/
¡¦¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¡¢EC¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¡Êshopify/EC CUBE /³ÚÅ·»Ô¾ì/Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ë
¡¦ºÎÍÑ¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ©ºî/¥Æ¥ó¥×¥ìー¥ÈÀ©ºî¡Ë
https://leapy.jp/website-production/recruitment-site/
¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°»ö¶È
¡¦DX¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥êー¥×¡¦DX¡×
https://leapy.jp/leap-dx/
¡¦WebÈ¿¶Á³ÍÆÀ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥êー¥×¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
https://leapy.jp/leap-project/
¡¦ºÎÍÑ¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥êー¥×¡¦¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¡×
https://leapy.jp/leap-recruiting/
¶¦´¶·¿¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¤®¤Õ¤Á¤ç¤¯(R)¡Ù»ö¶È
https://gifuchoku.jp/
¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È
¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ºöÄê»Ù±ç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È
¡¦´ôÉì¡¦°¦ÃÎ¤Î¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹µá¿Í¤ò´Þ¤àµá¿Í³«Âó·¿Å¾¿¦»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥êー¥×¡¦¥¥ã¥ê¥¢¡×
https://leap-career.jp/
Web¥µー¥Ó¥¹»ö¶È
¡¦ÆüÊó·¿¤Î¹©¿ô´ÉÍý¥Äー¥ë¡ÖPace¡×https://paces.jp
¢§³ô¼°²ñ¼Ò¥êー¥Ôー¤Ç¤Ï»ö¶È³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢ºÎÍÑ³èÆ°¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¡§https://leapy.co.jp/
Êç½¸Í×¹à¡§https://herp.careers/v1/leapy
¢£ÃÏÊý´ë¶ÈÆÃ²½·¿¤ÎÁí¹çºÎÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖÃÏÊýºÎÍÑWORKS¡×¤Î±¿±Ä
https://local-saiyo.jp/
¢£´ôÉì¸©Æâ¤Î¥êー¥Àー¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖGIFU42¥á¥Ç¥£¥¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¤Î¶¦Æ±±¿±Ä
https://gifu42.net/
¢¨¼è°ú¼Ô¿ô¤Ï¡¢1,270¼Ò¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤®¤ÕSDGs¿ä¿Ê¥Ñー¥È¥ÊーÅÐÏ¿À©ÅÙ¡¡¥´ー¥ë¥É¥Ñー¥È¥ÊーÅÐÏ¿
¢¨´ôÉì¸©¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¿ä¿Ê¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥È´ë¶È¡¦Ç§Äê´ë¶È
¢¨´ôÉì»ÔÃË½÷¶¦Æ±»²²èÍ¥ÎÉ»ö¶È¼Ô¡¢¤®¤Õ¤·¶¦°é¡¦½÷À³èÌö´ë¶È
¢¨ISMSÇ§¾Ú¡ÚJIS Q 27001:2023(ISO/IEC 27001:2022)¡Û¼èÆÀ¡¡Ç§¾ÚÅÐÏ¿ÈÖ¹æ JP024692
¢¨·ÐºÑ»º¶È¾ÊÇ§Äê¡Ö»ö¶È·ÑÂ³ÎÏ¶¯²½·×²èµÚ¤ÓÏ¢·È»ö¶È·ÑÂ³ÎÏ¶¯²½·×²èÇ§Äê»ö¶È¼Ô¡×