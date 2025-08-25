¡Ú£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¡ÛÉÚ±Ê°¦½Ð±é¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿ÊñÃú¤â¡ªÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¿¦¿Íµ»¤òÁíÆÃ½¸
Ëè½µ¿åÍË¤è¤ë10»þÊüÁ÷¤Î¡ÖÉÚ±Ê°¦¤ÎÅÁÅýtoÌ¤Íè～¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤òÌ¤Íè¤ØËÂ¤°～¡×8·î27ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö°¦'s EYE¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ÉÚ±Ê°¦¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇË¬¤ì¤¿Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¾¢¤¿¤Á¤Îµ»¤Î¶Ë°Õ¤òÂçÆÃ½¸¡£º£²ó½éÈäÏª¤È¤Ê¤ë±ÇÁü¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¸«¤¿¤¤¿¦¿Í¤äºî²È¤Î¿À¶È¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¢¡º£²óÀè½Ð¤·±ÇÁü¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¾¢¤Îµ»
¡Ú±ÛÁ°ÂÇ¿ÏÊª¡ÛÃÖ¤¤¤¿¤À¤±¤Î¥È¥Þ¥È¤¬ÊÒ¼ê¤Ç¥¹¥Ñ¥Ã¤ÈÀÚ¤ì¤ëÊñÃú
ÉÚ±Ê°¦¤¬½Ð±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¥°¥é¥ó¥á¥¾¥óÅìµþ¡×¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤¿ÊñÃú¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¹âÂ¼¿ÏÊªÀ½ºî½ê3ÂåÌÜ¤Î¹âÂ¼¸÷°ì¤µ¤ó¤Î¸µ¤Ø¡£¤½¤Î¶Ã°ÛÅª¤ÊÀÚ¤ìÌ£¤òÊÝ¤Ä¾¢¤Îµ»¤Ï¡Ö¸¦¤®¡×¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ð¥¿ー¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í»²¤¬ÀÚ¤ì¤ë¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ëÀÚ¤ìÌ£¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹µ»½Ñ¤È¡¢ÀÚ¤ìÌ£¤òÊÝ¤Ä¸¦¤®¤Î¶Ë°Õ¤â¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú±ÛÁ°ÏÂ»æ¡Û 2¥áー¥È¥ëÄ¶¤Î¹âÉÊ¼Á¤ÊÏÂ»æ¤òºî¤ë¶Ë°Õ¡ª
ÆüËÜ²è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤±ÛÁ°ÏÂ»æ¤Î¡Ö±ÀÈ©Ëã»æ¡Ê¤¯¤â¤Ï¤À¤Þ¤·¡Ë¡×¤òÀ½Â¤¤¹¤ë´äÌîÊ¿»°ÏºÀ½»æ½ê4ÂåÌÜ¤Î´äÌîËãµ®»Ò¤µ¤ó¡£2¥áー¥È¥ëÄ¶¤Î¹âÉÊ¼Á¤ÊÏÂ»æ¤òºî¤ë¾¢¤Î¶Ë°Õ¤Ï¡¢»æ¤ò¹÷¤¤¤¿¤È¤¤Î¿å¤ÎÆ°¤¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¡£¤½¤ó¤Ê¾¢¤Îµ»¤ËÉÚ±Ê¤âÂÎ¸³¼èºà¤¹¤ë¡£
¢¡²¿ÅÙ¤Ç¤â¸«¤¿¤¤¾¢¤Î¿À¶È¤òºÆ¤Ó
¡Ú¹¾¸Í¾®Ìæ¡Û¡Ö·¿ÉÕ¤±¡¦Á÷¤ê¡×¡§0.1mm¤Î¥º¥ì¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤ÀºÌ©¤Êµ»½Ñ
ÁÏ¶È100Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¹¾¸Í¾®Ìæ¡×¤ÎÏ·ÊÞ¡¦×¢À¥À÷¹©¾ì4ÂåÌÜ¤Î×¢À¥Íº°ì¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢À¸ÃÏ¤Ë¸Ò¤òÃÖ¤¯¡Ö·¿ÉÕ¤±¡×ºî¶È¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤âÆñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÁ÷¤ê¡×¡£·¿»æ¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÁ¤¬0.1mm¤Ç¤â¥º¥ì¤Æ¤Ï¼ºÇÔ¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë¾¢¤Îµ»¤òºÆ¤Ó¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¶åÃ«¾Æ¡Û¡ÖÀÖ³¨ºÙÉÁ¡×¡§È±¤ÎÌÓ¤Û¤É¤Î¶ËºÙÀþ¤ÇÉÁ¤¯¿À¶È
ÀÖ³¨ºÙÉÁ¤Ï¡¢¶åÃ«¾Æ»°Âçµ»Ë¡¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢ÀÖ¤¤Æ«³¨¤Î¶ñ¤ò»È¤¤È±¤ÎÌÓ¤Û¤É¤Î¶ËºÙ¤ÎÀþ¤Ç¿ÞÊÁ¤òÉÁ¤¯µ»Ë¡¡£ÀÖ³¨ºÙÉÁ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¢Ê¡ÅçÉð»³¤µ¤ó¤Î¹©Ë¼¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿À¶È¤Ï¡¢¶ËºÙ¤ÎÀþ¤òÇÈÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë°ú¤¯¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³¨¤Î¶ñ¤ò·Ñ¤®Â¤¹ºÝ¤â¡¢Â³¤¤ÎÀþ¤âÆ±¤¸ÂÀ¤µ¡¦Æ±¤¸Ç»¤µ¤ÇÂ·¤¨¤ë¾¢¤Î¶Ë°Õ¡£°ì½Ö¤ÎÌÂ¤¤¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢¾¢¤À¤±¤¬ÅþÃ£¤Ç¤¤ë¿À¶È¤ò²þ¤á¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú²Ã²ìÍ§Áµ¡Û1¥ß¥ê¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤Àþ¤Ø¤Î¶ËºÙºÌ¿§
¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¡Ö²Ã²ìÍ§Áµ¡×ºî²È¡¦»Ö¡¹ÌÜÅ¯Ìé¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢1¥ß¥ê¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤²¼³¨¤ÎÀþ¤Ë±è¤Ã¤ÆÀµ³Î¤Ë¸Ò¤òÃÖ¤¡¢¤½¤Î¤ï¤º¤«¤Ê·ä´Ö¤òÀ£Ê¬¤â¤Ï¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ºÌ¿§¤·¤Æ¤¤¤¯¶ËºÙ¤Ê³¨ÊÁ¡£¾¯¤·¤Ç¤â¼ê¤¬¿Ì¤¨¤ì¤Ð¿§¤¬¤Ë¤¸¤ß¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÂæÌµ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¾¢¤Îµ»¤ËÉÚ±Ê°¦¤¬Ä©¤à¡£
¤µ¤é¤ËÉÚ±Ê°¦¤È»Ö¡¹ÌÜ¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Î¿ÊÅ¸¤âÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾¢¤Îµ»¤Î¶Ë°Õ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤È¡¢¤½¤ì¤òÌ¤Íè¤ØËÂ¤°¿¦¿Í¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
ÉÚ±Ê°¦¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤òË¬¤Í¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ëº¬ÉÕ¤¯¡ÖÅÁÅýÊ¸²½¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Àè¿Í¤¿¤Á¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖÅÁÅý¡×¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢
¸å·Ñ¼ÔÌäÂê¤Ê¤ÉÅÁÅýÊ¸²½¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸½¾õ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¿Ê¤à¤Ù¤¡ÖÌ¤Íè¡×¤ò
Ãµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
