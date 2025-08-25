¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÐÇ¶µÂç³Ø¤ÏµþÅÔÉÜÃæµþ·Ù»¡½ð¤È¡ÖºÒ³²Åù¤Ë¤ª¤±¤ë»ÜÀß»ÈÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¡£Ä´°õ¼°¤ª¤è¤Óµ¡Ç½°ÜÅ¾·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ÐÇ¶µÂç³Ø¤Ï¡¢µþÅÔÉÜÃæµþ·Ù»¡½ð¤È¡ÖºÒ³²Åù¤Ë¤ª¤±¤ë»ÜÀß»ÈÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÆó¾ò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤ÆÄ´°õ¼°¤ª¤è¤Óµ¡Ç½°ÜÅ¾·±Îý¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¶¨Äê¤ÏºÒ³²¤Ë¶¯¤¤¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢µþÅÔÉÜÃæµþ·Ù»¡½ð¤¬Âçµ¬ÌÏºÒ³²Åù¤Ë¤è¤êÈïºÒ¤·¡¢·Ù»¡½ð¤Îµ¡Ç½¤¬°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢ËÜ³ØÆó¾ò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î°ìÉô¤òÂåÂØ»ÜÀß¤È¤·¤Æ°ì»þÅª¤ËÍøÍÑ¤·¡¢·Ù»¡µ¡Ç½¤Î°Ý»ý¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¼Â»Ü³µÍ×¢¡
¡ÚÄ´°õ¼°¡Û
¡¦Æü»þ¡§2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë15¡§00～15¡§30
¡¦¾ì½ê¡§ÐÇ¶µÂç³Ø Æó¾ò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¡3³¬ N1-301¶µ¼¼¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¢©604-8418 µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÃæµþ¶èÀ¾¥ÎµþÅìÄÎÈøÄ®£·¡Ë
¡¦¶¨ÄêÄù·ë¼Ô¡§
(1)µþÅÔÉÜÃæµþ·Ù»¡½ð¡¡½ðÄ¹¡¡Æþß· ÀµÆó¡Ê¤¤¤ê¤µ¤ï¡¡¤·¤ç¤¦¤¸¡Ë
(2)ÐÇ¶µÂç³Ø¡¡³ØÄ¹¡¡º´Æ£ ÏÂ½ç¡Ê¤µ¤È¤¦¡¡¤«¤º¤æ¤¡Ë
¡Úµ¡Ç½°ÜÅ¾·±Îý¡Û
¡¦Æü»þ¡§2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë16¡§00～16¡§30
¡¦¾ì½ê¡§ÐÇ¶µÂç³Ø Æó¾ò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¡1³¬¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹
¢¡¼èºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢¡
¼èºà¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢³Æ³«ºÅÆüÅöÆü¤Î14»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÊóÆ»ÏÓ¾Ï¤ò»ý»²¤Î¤¦¤¨¡¢ËÜ³ØÆó¾ò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹1³¬¤ÎÆó¾ò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹»öÌ³²ÝÁë¸ý¤Þ¤Ç¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÐÇ¶µÂç³Ø ³ØÄ¹¼¼ ¹Êó²Ý
½»½ê¡§¢©603-8301¡¡µþÅÔ»ÔËÌ¶è»çÌîËÌ²Ö¥ÎË·Ä®96
TEL¡§075-493-9050
FAX¡§075-493-9040
¥áー¥ë¡§koho@bukkyo-u.ac.jp
