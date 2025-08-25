¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¼ê°ð»³¤ÎÆüµÇ°¥¦¥©ー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥ÈSTEP1»³±Û¤¨¥¦¥©ー¥¯ÊÔ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
ËÌ³¤Æ»²Ê³ØÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤ë½©¤Î¹±Îã¹Ô»ö¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼ê°ð»³¤ÎÆüµÇ°¥¦¥©ー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¸¹â1,023m¤Î¼ê°ð»³¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À10·î23Æü¡Ö¼ê°ð»³¤ÎÆü¡×¤òÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë½©¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï2ÃÊ³¬¤Î´ë²è¡ÖSTEP1¡×¡ÖSTEP2¡×¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢9·î¤Ï¤½¤ÎÂè°ìÃÆ¡¢STEP1¡§»³±Û¤¨¥¦¥©ー¥¯ÊÔ¤Ç¤¹¡£ÅÐ»³¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤Êý¡¢¼«Á³¤ÎÃæ¤ÇÃ£À®´¶¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤Êý¡¢»²²Ã¤¹¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¼ê°ð¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¡¦¶¦Í¤Ç¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡ä
Æü¡¡¡¡»þ
2025Ç¯9·î14Æü(Æü)¡¡8»þ15Ê¬¼õÉÕ/8»þ30Ê¬～15»þ00Ê¬½ªÎ»Í½Äê
¢¨¾®±«·è¹Ô¡¦¹ÓÅ·Ãæ»ß¤È¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ»ß¤¬·èÄê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ËÜ³Ø¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Æ·ÇºÜ¡£
½¸¹ç¾ì½ê
¼ê°ð¤¹¤º¤á¸ø±à¡§»¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶è¼ê°ðËÜÄ®2¾ò3ÃúÌÜ4¡Ê¼ê°ð¿À¼Ò¤È¤Ê¤ê¡Ë
»²²Ã¥³ー¥¹
10km¡§ÅÐ»³¥³ー¥¹¡ÊÊ¿ÏÂ¤ÎÂìÆþ¸ý～¼ê°ð»³»³Äº～¥Æ¥¤¥Í¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¡Ë
»²²ÃÂÐ¾Ý
ÃÏ°è°ìÈÌ¤ÎÊý¡¢ËÌ³¤Æ»²Ê³ØÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¡¦¶µ¿¦°÷¡¢ËÌ³¤Æ»²Ê³ØÂç³Ø¹âÅù³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¡¦¶µ¿¦°÷
¼õÉÕ´ü´Ö
8·î22Æü(¶â)～9·î9Æü(²Ð) ¢¨ÀèÃå½ç¡¢Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡ÂèÄùÀÚ
¼ç¡¡¡¡ºÅ
ËÌ³¤Æ»²Ê³ØÂç³Ø ÃÏ°è¶¦°é¥»¥ó¥¿ー
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÏÂç³Ø¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤«¤é¤â¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.hus.ac.jp/news/detail/ef77770ebd9c9e6bf722797f6b81ee725df3bdeb-19941/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÃÏ°èÏ¢·È¡¦¹Êó²Ý
½»½ê¡§»¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶èÁ°ÅÄ7¾ò15ÃúÌÜ4-1
TEL¡§011-688-2371
FAX¡§011-688-2392
¥áー¥ë¡§koho@hus.ac.jp
