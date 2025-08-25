¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Âè141²ó¡Ê2025Ç¯½©µ¨¡ËÅìµþÂç³Ø¸ø³«¹ÖºÂ¡Ö¿Í´Ö¤Îºß¤êÊý¡¢À¸¤Êý¡×³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤³¤Î¤¿¤ÓÅìµþÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂè141²ó¡Ê2025Ç¯½©µ¨¡ËÅìµþÂç³Ø¸ø³«¹ÖºÂ¡Ø¿Í´Ö¤Îºß¤êÊý¡¢À¸¤Êý¡Ù¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ³Ø¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñ¿Í°ìÈÌ¡¦Âç³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢ËÜ³Ø¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¶µ°é¸¦µæÀ®²Ì¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¹ÖµÁ¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ë³«¤«¤ì¤¿Âç³Ø¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡ÖÅìµþÂç³Ø¸ø³«¹ÖºÂ¡×¤òÇ¯¤Ë2²ó¡Ê½Õ¡¦½©¡Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸³¶³Ø½¬¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢º£Ç¯¤Ç72Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¸ø³«¹ÖºÂ¤Ï¡¢ÅìµþÂç³ØÁÏÎ©150¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¤ÎÂè5²ó¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»öÁ°ÅÐÏ¿ÊýË¡¡¢¼Â»ÜÆâÍÆ¤Î¤´³ÎÇ§¤Ï²¼µ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢þ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://sites.google.com/g.ecc.u-tokyo.ac.jp/publiclectures
¢þ¿½¹þ¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¥Úー¥¸¡§https://sites.google.com/g.ecc.u-tokyo.ac.jp/publiclectures
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¢þÆü»þ¡§
2025Ç¯¡¡10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:50～16:25
¡¡¡¡¡¡¡¡ 10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00～16:25
¡¡¡¡¡¡¡¡ 11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00～16:35
¢þ¾ì½ê¡§ÅìµþÂç³ØÂç¹ÖÆ²¡Ê°ÂÅÄ¹ÖÆ²¡Ë
¡Ê113-8654 ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èËÜ¶¿£·ÃúÌÜ£³－£±¡Ë
https://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_00_01_j.html
¢þ¥×¥í¥°¥é¥à¡§
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö¿Í´Ö¤Îºß¤êÊý¡¢À¸¤Êý¡×
¹ÖµÁ»þ´Ö¡§13:00～16:25 ¹ÖµÁ¡Ê30 Ê¬¡¦4¥³¥Þ ¢¨1ÆüÌÜ¤Ï40Ê¬¡¦3¥³¥Þ¡Ë¤ª¤è¤ÓÁí³çÆ¤µÄ¡Ê50 Ê¬¡Ë
10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖÀ¸¤¤ë·Á¡×
12:50～12:55¡ÖÅìÂç150¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×ÄÅÅÄÆØ Íý»ö¡¦Éû³ØÄ¹
12:55～13:00¡Ö³«¹Ö¤Î°§»¢¡×»ûÅÄÆÒÉ§ ´ë²è°Ñ°÷Ä¹¡¦Áí¹çÊ¸²½¸¦µæ²ÊÄ¹
13:00～13:40¡ÖDEI¤Î»ëÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¿Í´Ö¤ÎÀ¸¤Êý¡×ÅÄÃæÅì»Ò ¾ðÊó³Ø´Ä¡¦¶µ¼ø
13:50～14:30¡Ö¸½Âå¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ï¥ó¥Ê¡¦¥¢ー¥ì¥ó¥È¤Î·Ù¹ð¡×Ô¢Ê¬¸ù°ìÏº¡¡Áí¹çÊ¸²½¸¦µæ²Ê¡¦¶µ¼ø
14:40～15:20¡ÖÀ¸Êª¤ò¤ª¼êËÜ¤È¤¹¤ë¥Ð¥¤¥ª¥ß¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯ºàÎÁ¡×¹¾Åç¹µ® ¹©³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¡¦¶µ¼ø
15:35～16:25¡ÖÁí³çÆ¤µÄ¡×¹â¸«ÅµÏÂ Áí¹çÊ¸²½¸¦µæ²Ê¡¦½Ú¶µ¼ø¡Ê»Ê²ñ¡Ë¾åµ3Ì¾¤Î¹Ö»Õ
10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¿Í¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤Ù¤¤«¡×
13:00～13:30¡Ö¥æー¥À¥¤¥â¥Ë¥¢¤ò¾ðÊóÍý¹©³Ø¤ÇÄÉµá¤¹¤ë¡×ÆóÉÓÈþÎ¤ ¾ðÊóÍý¹©³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¡¦¶µ¼ø
13:35～14:05¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÀ¸¤Êý¤ÏË¡¤Ç¤É¤³¤Þ¤ÇÂº½Å¤µ¤ì¤ë¤«¡×ÊÆÂ¼¼¢¿Í Ë¡³ØÀ¯¼£³Ø¸¦µæ²Ê¡¦¶µ¼ø
14:15～14:45¡Ö¿À·Ð²Ê³Ø¤È¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ÎÍ»¹ç¡×±ü»³µ±Âç ÄêÎÌÀ¸Ì¿²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡¦¶µ¼ø
14:50～15:20¡ÖAI¡¦¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯»þÂå¤Ë－¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤«¤é¹Í¤¨¤ë¡ÖÀ¸¤Êý¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×Éð¸«°½»Ò ÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡¦½Ú¶µ¼ø
15:35～16:25¡ÖÁí³çÆ¤µÄ¡×¸ÕÅíºä¿Î»Ö ÄêÎÌÀ¸Ì¿²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡¦¶µ¼ø¡Ê»Ê²ñ¡Ë¾åµ4Ì¾¤Î¹Ö»Õ
11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¡×
13:00～13:30¡ÖÆóÂÊâ¹Ô¤¬·Á¤Å¤¯¤Ã¤¿¡Ø¿Í´Ö¤é¤·¤µ¡Ù¡×²®¸¶Ä¾Æ» Íý³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¡¦¶µ¼ø
13:35～14:05¡Ö²Ö¤¹¤ë¿Í´Ö¡×ÃæÅçÎ´Çî ÅìÍÎÊ¸²½¸¦µæ½ê¡¦¶µ¼ø
14:15～14:45¡ÖÀ¸Êª¤Ï¤Ê¤¼Ï·¤¤¡¢¤½¤·¤Æ»à¤Ì¤Î¤«¡×¾®ÎÓÉðÉ§ ÄêÎÌÀ¸Ì¿²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡¦¶µ¼ø
14:50～15:20¡Ö¤¿¤À¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤ÈーÅìÍÎÅª¤Ê²ÁÃÍ¤ÎºÆ¹Í¡×¹â¶¶ÈþÊÝ ¶µ°é³Ø¸¦µæ²Ê¡¦¶µ¼ø
15:35～16:25¡ÖÁí³çÆ¤µÄ¡×±ÝËÜÏÂÀ¸ Íý³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¡¦¶µ¼ø¡Ê»Ê²ñ¡Ë¾åµ4Ì¾¤Î¹Ö»Õ
16:25～16:35¡ÖÊÄ¹Ö¤Î°§»¢¡×ÄÅÅÄÆØ Íý»ö¡¦Éû³ØÄ¹
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÅìµþÂç³ØËÜÉô¼Ò²ñÏ¢·È¿ä¿Ê²Ý
TEL¡§03-5814-1610¡ÊÊ¿Æü9:00～12:00,13:00～17:00 ÅÚÆü¡¢½ËÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
¥áー¥ë¡§ext-info.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp
