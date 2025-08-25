¡ãOPEN¡ä¡ÖSamsung Galaxy Tab S10 Lite¡× 2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¹ñÆâÈ¯Çä·èÄê
¡ãOPEN¡ä¤¢¤Ê¤¿ÀìÂ°¤ÎAI¥Ñー¥È¥Êー¡¢¤Ò¤é¤á¤¤ò·Á¤Ë¤·¡¢ËèÆü¤òºÌ¤ë¹âµ¡Ç½AI¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È ¡ÖSamsung Galaxy Tab S10 Lite¡× 2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¹ñÆâÈ¯Çä·èÄê ～ ¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë³ä°ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü ～
¡¡¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò(°Ê²¼¥µ¥à¥¹¥ó)¤Ï¡¢¤ª¼ê·Ú¤Ë±ÇÁü»ëÄ°¡¢ÁÏÂ¤À¡¢À¸»ºÀ¤ò¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç¹â¤á¤ëAI¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖSamsung Galaxy Tab S10 Lite¡×¤òSamsung¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×(https://www.samsung.com/jp/offer)¡¢¡ÖGalaxy Harajuku¡×¡ÊÅìµþ¡¦¸¶½É¡Ë¡¢¡ÖGalaxy Studio Osaka¡×¡ÊÂçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¡Ë¡¢Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¡Ë¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡Ê¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¡¦¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¦¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¡¦¥¸¥çー¥·¥ó¡¦¤½¤ÎÂ¾ÎÌÈÎÅ¹¤ÎEC¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó°ìÉôÅ¹ÊÞ¡Ë¡¢Samsung¸ø¼°¥¹¥È¥¢³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¤Ë¤Æ2025Ç¯9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê½ç¼¡Í½Ìó¤ò³«»Ï¤·¡¢9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖSamsung Galaxy Tab S10 Lite¡×¤ÏË×Æþ´¶¤Î¤¢¤ëÂç²èÌÌ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¡¢Ä¾´¶Åª¤ËÁàºî¤Ç¤¤ëÉÕÂ°¤ÎS¥Ú¥ó¤Ë¤è¤êÆü¾ï¤ÎÉý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤·¡¢Í¥¤ì¤¿²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Samsung¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥Èµ¡Ç½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏÂ¤À¤ÈÀ¸»ºÀ¤ò°ìÃÊ¤È°ú¤¾å¤²¡¢Galaxy ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¥¿¥¹¥¯¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÏ¢·È¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»ÒÉû¼ÒÄ¹·óMX»ö¶ÈÉô¥Ë¥åー¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¸¦µæ³«È¯¥Áー¥àÄ¹¤ÎChangtae Kim¤Ï¡¢¡Ø¡ÖSamsung Galaxy Tab S10 Lite¡×¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¡¢Æü¾ï¤Ç¤Î¼ÂÍÑÅª¤Êµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸¤¬¼ø¶È¤È¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò´ÊÃ±¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤ê¡¢ÆüÃæ¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò¹â¤á¤¿¤ê¡¢µÙ·Æ»þ´Ö¤òÁÏÂ¤Åª¤Ê»þ´Ö¤ËÊÑ¤¨¤¿¤ê¤È¡¢¥æー¥¶ー¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤¢¤é¤æ¤ë½Ö´Ö¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÀìÂ°¤ÎAI¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡ÖSamsung Galaxy Tab S10 Lite¡×¤òÀß·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖSamsung Galaxy Tab S10 Lite¡×¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡üË×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤
Vision BoosterÅëºÜ¤ÎÌó10.9¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç²èÌÌ¤ÈºÇÂç600nits¤È¤Ê¤ëHBM¤ÎÌÀ¤ë¤¤¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤è¤ê¡¢²°Æâ³°¤òÌä¤ï¤ºÁ¯¤ä¤«¤Ê±ÇÁüÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¡£
¡ü Ä¹»þ´Ö»ýÂ³¡¢°Â¿´¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤È¡¢µÞÂ®½¼ÅÅÂÐ±þ¤Î8,000mAh¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÅëºÜ¤·¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤äÊÙ¶¯¤Ê¤ÉÄ¹»þ´Ö¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
¡ü S¥Ú¥ó¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Äー¥ë
ÉÕÂ°¤ÎS¥Ú¥ó¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥Èµ¡Ç½¡¢¤½¤·¤ÆÉý¹¤¤¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£¥¢¥×¥ê¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥±¥Ã¥Á¡¢É®µ¡¢ÁÏºî³èÆ°¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤è¤êÌÀ¤ë¤¯¡¢¤è¤ê³ê¤é¤«¤Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¡¢±ÇÁü¤â¥²ー¥à¤â²÷Å¬¤Ë
Ìó10.9¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç²èÌÌ¢¨£±¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖSamsung Galaxy Tab S10 Lite¡×¤Ï¡¢¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤ä¥Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°¤Ê¤É¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Vision Booster¤ÈºÇÂç600nits¤È¤Ê¤ëHBMµ±ÅÙ¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤è¤ê¡¢²°Æâ³°¤òÌä¤ï¤ºÁ¯¤ä¤«¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ê±ÇÁü¤ò²÷Å¬¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥ëー¥é¥¤¥È¢¨£²¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»ëÄ°¤Ç¤âÌÜ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤È³ÈÄ¥¤µ¤ì¤¿¥á¥â¥êÍÆÎÌ¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖSamsung Galaxy Tab S10 Lite¡×¤Ï¡¢¸¡º÷Ãæ¤ÎÊ£¿ô¥¿¥Ö¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ä¡¢¥¢¥×¥ê¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢½Ð¤·¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Îºî¶È¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¤³¤Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢8,000mAh¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¢¨£³¤ÈµÞÂ®½¼ÅÅ¢¨£´¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÑÈË¤Ê½¼ÅÅ¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢¿Þ½ñ´Û¤Ç¤ÎÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÊÙ¶¯¤Ë¤â°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥µ¥¤¥º¤ÏÂÐ³ÑÀþ¤ò´ð½à¤ËÂ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡¡¡ÖSamsung Galaxy Tab S10 Lite¡×¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¡¢¥Ö¥ëー¥é¥¤¥È¤ÎÍ³²¤Ê±Æ¶Á¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ë´ð¤Å¤¡¢SGS¤Î¡ÖÄã¥Ö¥ëー¥é¥¤¥È¡ÊLow Blue Light¡Ë¡×Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÇ§¾Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢www.sgs.com/performance¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨3¡¡Âè»°¼Ô»î¸³½ê¾ò·ï²¼¤Ç»î¸³¤·¤¿ÂåÉ½ÃÍ¤Ç¤¹¡£ÂåÉ½ÃÍ¤È¤ÏIEC 62133µ¬³Ê¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ»î¸³¤µ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥µ¥ó¥×¥ë¤Î¤¦¤Á¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÍÆÎÌ¤Îº¹¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¿äÄêÊ¿¶ÑÃÍ¤Ç¤¹¡£¡ÖSamsung Galaxy Tab S10 Lite¡×¤ÎÄê³ÊÍÆÎÌ¤Ï8,000mAh¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¶îÆ°»þ´Ö¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯´Ä¶¤ä»ÈÍÑ¾õ¶·¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍ×°ø¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨4¡¡µÞÂ®½¼ÅÅ¤ÎÂ®ÅÙ¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー»ÄÎÌ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍ×°ø¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£Samsung Galaxy½ãÀµ¥Çー¥¿¥±ー¥Ö¥ë¤Î»ÈÍÑ¤ò¿ä¾©¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÁÏÂ¤À¤ÈÀ¸»ºÀ¤ò¹â¤á¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥Èµ¡Ç½
¡ÖSamsung Galaxy Tab S10 Lite¡×¤Ë¤Ï¡¢ÊÙ¶¯¤«¤é¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÊÈ¯ÁÛ¤Þ¤Ç¡¢¾ì½ê¤òÌä¤ï¤º½¸ÃæÎÏ¤È¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò»Ù¤¨¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥Èµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾´¶Åª¤Ë»È¤¨¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥Äー¥ë¤¬Æü¾ï¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢¥æー¥¶ー¤Ï¥¯¥ê¥¢¤Ê»×¹Í¤Ç¼«Í³¤ËÁÏÂ¤À¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ÉÕÂ°¤ÎS¥Ú¥ó¤Ï½Ö»þ¤ÎÈ¿±þÀ¤È³ê¤é¤«¤ÊÀºÅÙ¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÁÏÂ¤À¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌÏÃÃæ¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¥á¥â¤·¤¿¤ê¡¢ÄÌ³ØÅÓÃæ¤Ë¥µ¥Ã¤È¿ÞÌÌ¤ò¥¹¥±¥Ã¥Á¤·¤¿¤ê¤È¡¢»×¤¤¤Ä¤¤¤¿»þ¤Ë¤É¤³¤Ç¤â»×¹Í¤òÀ°Íý¤·¡¢ºî¶È¤ò¿Ê¤á¤ë½ÀÆðÀ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü Samsung Notes¥¢¥×¥ê¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥Èµ¡Ç½¤Ï¡¢¼ê½ñ¤¥á¥â¤òÀ°¤¨¤ë¼ê½ñ¤ÆþÎÏ¤Î¥Ø¥ë¥×¢¨£µ¤ä¡¢¿ô¼°¤ò½Ö»þ¤Ë²ò¤¯¿ô¼°¥½¥ë¥Ðー¢¨£¶¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤Î»×¹Í¤òÀ°Íý¤·¡¢¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤ÊÃí¼á¤«¤é¾ÜºÙ¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤Þ¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤Ï¥¤¥ó¥Ýー¥È¤·¤¿PDF¾å¤ËÄ¾ÀÜ½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥¢¥×¥ê¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ÐÎÏ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ÖµÁ¤Î¥¹¥é¥¤¥É¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥Îー¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢»²¾ÈÍÑ¤Î²èÁü¤ò³«¤¤¤Æ¿Þ²ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ê¬³ä²èÌÌÉ½¼¨µ¡Ç½¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤ò¤³¤Ê¤·¡¢ºî¶È¤òÀ°Íý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¡ÖSamsung Galaxy Tab S10 Lite¡×¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿AI¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£²èÌÌ¾å¤Î¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÄ¾´¶Åª¤Ë¸¡º÷¤äËÝÌõ¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤«¤³¤Ã¤Æ¸¡º÷¢¨£·¤Ë¤è¤ê»ëÄ°Ãæ¡¢ÆÉ½ñÃæ¡¢ºî¶ÈÃæ¤Ç¤â½¸Ãæ¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤Ë½Ö»þ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖBook Cover Keyboard - AI Key¡×¢¨£¸¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿Galaxy AI Key¤ò»È¤¨¤Ð¡¢ºî¶ÈÃæ¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢½Ð¤·¤ä¥µ¥Ýー¥È¤òAI¤«¤éÂ¨ºÂ¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¡¢¥¹¥Þー¥È¤ÇÁÏÂ¤Åª¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¡ÖSamsung Galaxy Tab S10 Lite¡×¤ÏÉý¹¤¤¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£¥¢¥×¥ê¢¨£¹¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÄó¶¡¤·¥æー¥¶ー¤¬¼«Ê¬¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Äー¥ë¤ò¼«Í³¤Ë»î¤»¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£Goodnotes¢¨10¡¢CLIP STUDIO PAINT¢¨11¡¢LumaFusion¢¨12¡¢Notion¢¨13¤Ê¤É¤Î¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¥¢¥×¥ê¤«¤é¡¢Noteshelf 3¢¨14¡¢ArcSite¢¨15¡¢Sketchbook¤äPicsart¢¨16¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¥¢¥×¥ê¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤«¤é¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ë·Á¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥×¥ê¤Ï¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤·¤Æµ¤·Ú¤ËÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÆÃÅµ¤Ë¤Ï¡¢Goodnotes¤Î1Ç¯´ÖÌµÎÁ¥Õ¥ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡¢CLIP STUDIO PAINTCLIP STUDIO PAINT¤Î6¤«·îÌµÎÁÂÎ¸³¡Ê½é²ó¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó20¡ó¥ª¥Õ¡Ë¡¢LumaFusion¤Î66¡ó³ä°ú¡¢1¤«·îÌµÎÁ¤ÎCreator Pass¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡¢Notion¤ÎPlus¥×¥é¥ó1¤«·îÌµÎÁÂÎ¸³¡ÊNotion AIÉÕ¤¡Ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨5¡¡¼ê½ñ¤ÆþÎÏ¤Î¥Ø¥ë¥×µ¡Ç½¤Ï¥Ç¥Ð¥¤¥¹¾å¤ÇÆ°ºî¤·¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£Samsung¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ø¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£ ¸½ºß¡¢°Ê²¼¤Î¸À¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡ÊÃæ¹ñËÜÅÚ¡Ë¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡Ê¹á¹Á¡Ë¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡ÊÂæÏÑ¡Ë¡¢±Ñ¸ì¡Ê¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¡¢±Ñ¸ì¡Ê¥¤¥ó¥É¡Ë¡¢±Ñ¸ì¡Ê¥¤¥®¥ê¥¹¡Ë¡¢±Ñ¸ì¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¡¢¥ª¥é¥ó¥À¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¡¢¥Ò¥ó¥Ç¥£ー¸ì¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¡¢ÆüËÜ¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢¥Ýー¥é¥ó¥É¸ì¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë¡¢¥ëー¥Þ¥Ë¥¢¸ì¡¢¥í¥·¥¢¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¸ì¡¢¥¿¥¤¸ì¡¢¥È¥ë¥³¸ì¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¸ì¡£
¢¨6¡¡¿ô¼°¥½¥ë¥Ðーµ¡Ç½¤Ï¥Ç¥Ð¥¤¥¹¾å¤ÇÆ°ºî¤·¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£Samsung¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ø¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¼ê½ñ¤Ç§¼±¤ÎÀºÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·×»»·ë²Ì¤¬ÉÔÀµ³Î¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£S¥Ú¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤Î¤ßÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨7¡¡¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ²ÄÈÝ¤Ï¡¢¹ñ¤äÃÏ°è¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Android¤ÈGoogle¥¢¥×¥ê¤òºÇ¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸ß´¹À¤Î¤¢¤ë¥¢¥×¥ê¤ä¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÇÆ°ºî¤·¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤ÎÀµ³ÎÀ¤ÏÊÝ¾Ú¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨8¡¡¡ÖBook Cover Keyboard - AI Key¡×¡¢¡ÖBook Cover Keyboard Slim - AI Key¡×¤ÏÊÌÇä¤ê¤Ç¤¹¡£µ¡Ç½¤ä¥ー¥Üー¥É¤ÎÇÛÎó¤Ï¡¢¹ñ¡¢¸À¸ì¡¢Ã¼Ëö¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Bixby¤Þ¤¿¤ÏGoogle Gemini¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÂÐ±þ¾õ¶·¤äÍøÍÑ²ÄÇ½¤Êµ¡Ç½¤Ï¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨9¡¡¥¢¥×¥ê¤ÎÄó¶¡¾õ¶·¤ª¤è¤ÓÍøÍÑµ¬Ìó¤Ï¡¢¹ñ¤äÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨10¡¡Goodnotes¥¢¥×¥ê¤ÏGalaxy Store¤«¤éÊÌÅÓ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1Ç¯´ÖÌµÎÁ¤Ç¥Õ¥ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌµÎÁ´ü´Ö½ªÎ»¸å¤â·ÑÂ³¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÊÌÅÓ¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥¢¥×¥ê¤ÎÄó¶¡¾õ¶·¤ª¤è¤ÓÍøÍÑµ¬Ìó¤Ï¡¢¹ñ¤äÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨11¡¡CLIP STUDIO PAINT¤Î¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£CLIP STUDIO PAINT¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢°ìÉô¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¤Ï¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥ê¤ÏGalaxy Store¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¡¢½é²óÍøÍÑ¼Ô¤Ï6¤«·î´Ö¤ÎÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë´ü´Ö½ªÎ»¸å¤Ï¡¢·î³Û¤Þ¤¿¤ÏÇ¯³Û¤ÎÍÎÁ¥×¥é¥ó¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£½é²óÅÐÏ¿»þ¤Ï20%¤Î³ä°ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨12¡¡LumaFusion¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤ÆGalaxy Store¤«¤é¹ØÆþ¤ò´°Î»¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¥¹¥¿¥Ö¤È¤·¤Æ¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Samsung Galaxy¥æー¥¶ー¤Ï¡¢Galaxy Store¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È66%³ä°ú¤Ë¤Ê¤ê¡¢1¤«·î´Ö¤ÎÌµÎÁCreator Pass¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£66%³ä°ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï2026Ç¯11·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¢¨13 ¡¡Notion¥¢¥×¥ê¤ÏGalaxy Store¤«¤éÊÌÅÓ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿·µ¬ºîÀ®¤µ¤ì¤¿Notion¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹1¤Ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Notion Plus with AI¤Î1¤«·î´ÖÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥ê¤ÎÄó¶¡¾õ¶·¤ª¤è¤ÓÍøÍÑµ¬Ìó¤Ï¡¢¹ñ¤äÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨14¡¡Noteshelf 3¥¢¥×¥ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¤Ø¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤ÏÊÌÅÓ¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Galaxy Store¤Ç¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤Ï30%³ä°ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨15¡¡ArcSite¥¢¥×¥ê¤ÏGalaxy Store¤«¤éÊÌÅÓ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½é²óÍøÍÑ¼Ô¤Ï1¤«·î´Ö¤ÎÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë´ü´Ö½ªÎ»¸å¤Ï¡¢·î³Û¤Þ¤¿¤ÏÇ¯³Û¤ÎÍÎÁ¥×¥é¥ó¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£½é²ó¤Î·î³Û¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï30¡ó¤Î³ä°ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥ê¤ÎÄó¶¡¾õ¶·¤ª¤è¤ÓÍøÍÑµ¬Ìó¤Ï¡¢¹ñ¤äÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨16¡¡Picsart¤ª¤è¤ÓSketchbook¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢Google Play Store¤«¤éÊÌÅÓ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÉ²Ãµ¡Ç½¤ÏÊÌÅÓ¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖSamsung Galaxy Tab S10 Lite(Wi-Fi)¡×³µÍ×¡¡¡¡
¢¨ÈÎÏ©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤ê°·¤¤¥«¥éー¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÆ±ºÀ½ÉÊ¡¡¡§ ¡ÖS¥Ú¥ó¡× ¡ä
¢¨Æ±º¤µ¤ì¤ë£Ó¥Ú¥ó¤Î¥«¥éー¤ÏÁ´¤Æ¥Û¥ï¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊ¾Ò²ð¥Úー¥¸
①Samsung¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Galaxy Harajuku¡¢Galaxy Studio Osaka
https://www.samsung.com/jp/tablets/galaxy-tab-s/galaxy-tab-s10-lite-gray-128gb-sm-x400nzaaxjp
¼è¤ê°·¤¤¥«¥éー¡§¥°¥ìー/¥·¥ë¥Ðー/¥³ー¥é¥ë¥ì¥Ã¥É
②Amazon¡§Samsung Galaxy Store¡ÊGalaxy¤Î¥¹¥È¥¢¡Ë
https://www.amazon.co.jp/by_galaxy
¢¨½Ð²Ù¡¦ÈÎÇä¸µ¤¬¡ÖAmazon.co.jp¡×¤Ç¤¢¤ëÀ½ÉÊ¤¬Àµµ¬ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼è¤ê°·¤¤¥«¥éー¡§¥°¥ìー
③ÎÌÈÎÅ¹
¥è¥É¥Ð¥·.com
https://www.yodobashi.com/
¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é.com
https://www.biccamera.com
¥ä¥Þ¥À¥¦¥§¥Ö¥³¥à
https://www.yamada-denkiweb.com/
Joshin web¥·¥ç¥Ã¥×
https://joshinweb.jp/
¼è¤ê°·¤¤¥«¥éー¡§¥·¥ë¥Ðー
④Samsung¸ø¼°¥¹¥È¥¢³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹
https://www.rakuten.co.jp/samsungonline/?s-id=samsung_pr
¼è¤ê°·¤¤¥«¥éー¡§¥°¥ìー/¥·¥ë¥Ðー/¥³ー¥é¥ë¥ì¥Ã¥É
¡ã¼ç¤Ê»ÅÍÍ¡§¡ÖSamsung Galaxy Tab S10 Lite¡×¡ä
¢£¡ÖSamsung Galaxy Tab S10 Lite¡×¡¡È¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæAmazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¡Ë¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡Ê¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¡¦¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¦¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¡¦¥¸¥çー¥·¥ó¡¦¤½¤ÎÂ¾ÎÌÈÎÅ¹¤ÎEC¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó°ìÉôÅ¹ÊÞ¡Ë ¡¢Samsung¸ø¼°¥¹¥È¥¢³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¤Ë¤Æ¥ª¥È¥¯¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡ÖÈ¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡ä
2025Ç¯9·î4Æü(ÌÚ)18¡§00¡¡～¡¡2025Ç¯10·î20Æü(·î)9¡§59
¢¨ÈÎÏ©¤Ë¤è¤ê¼Â»Ü´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¹ØÆþÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¡ä¡ÊÃæ¸ÅÉÊ¡¢ÊÂ¹ÔÍ¢ÆþÉÊ¤Ï½ü¤¯¡Ë
¡¡¥°¥ìー¡ÊSM-X400NZAAXJP¡Ë
¡¡¥·¥ë¥Ðー¡ÊSM-X400NZSAXJP¡Ë
¡¡¥³ー¥é¥ë¥ì¥Ã¥É¡ÊSM-X400NZRAXJP¡Ë
¡ãÆÃÅµ¡ä
6,600±ß³ä°ú
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¼çºÅ¤Ï³ÆÈÎÇäÀè¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£2Ç¯´Ö¤Î°Â¿´ÊÝ¾Ú¥µー¥Ó¥¹¡ÖGalaxy Care¡×
¡ÖSamsung Galaxy Tab S10 Lite¡×¤ÏGalaxy CareÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£¡ÖGalaxy Care¡×¤Ë¤´²ÃÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¿åË×ÇËÂ»¤äÍî²¼Åù¤Ë¤è¤ë²èÌÌ³ä¤ì¡¢¸Î¾ã¤äÅðÆñ»þ¤Ë¡¢ÌµÎÁ¤â¤·¤¯¤Ï¤ï¤º¤«¤Ê¤´ÉéÃ´¶â¤ÇÃ¼Ëö¤Î½¤Íý¡¦¸ò´¹¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡ÖGalaxy Care¡×¤ÏËü¤¬°ì¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ËÈ÷¤¨¤¿°Â¿´¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1Ç¯¤Ë¤Ä¤1²ó¤Þ¤ÇÊÝ¾Ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Samsung¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖSamsung Care+¡×¤È¤ÏÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ÏGalaxy Care¸ø¼° ¥Úー¥¸¡Êhttps://www.samsung.com/jp/offer/galaxy-care/¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£À½ÉÊ¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖSamsung Galaxy Tab S10 Lite¡×¾ÜºÙ
https://www.samsung.com/jp/tablets/galaxy-tab-s/galaxy-tab-s10-lite-gray-128gb-sm-x400nzaaxjp
¤Ê¤ª¡¢¡ÖSamsung Galaxy Tab S10 Lite¡×¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ï¸½ºßÈÎÇäÃæ¤Î¡ÖSamsung Galaxy Tab S10 FE¡×¡¢¡ÖSamsung Galaxy Tab S9¡×¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤È¸ß´¹À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¡ÖSamsung Galaxy¡×¤ÏSamsung Electronics Co., Ltd¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡üGoogle ¡¢ Android ¡¢ Gemini ¡¢ ¤«¤³¤Ã¤Æ¸¡º÷ ¤Ï¡¢ Google LLC ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡üAmazon¤ª¤è¤ÓAmazon.co.jp¤Ï¡¢Amazon.com, Inc.¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ü¤½¤ÎÂ¾¡¢µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢¾¦ÉÊÌ¾¡¢¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾ÎÅù¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£