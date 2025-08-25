¡Ú¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Û¿·¼èÄùÌò½¢Ç¤¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥·¥ó¥È=¥È¥í¥¤¥Ç¥óVV¡ÊSTVV¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î22Æü¤ËÎ×»þ³ô¼çÁí²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¼èÄùÌò¤Ë¹âÅÄ°°¿Í¤¬½¢Ç¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼èÄùÌò ¿·Ç¤¡Û
»áÌ¾¡§¹âÅÄ °°¿Í¡Ê¤¿¤«¤¿ ¤¢¤¤È¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§1979Ç¯3·î12Æü
·ÐÎò¡§
1979Ç¯Ä¹ºê¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢2004Ç¯¤Ë¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¤¿¤«¤¿¤ØÆþ¼Ò¡£2015Ç¯¤Ë¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£ÄÌ¿®ÈÎÇä»ö¶È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¦ÃÏ°èÁÏÀ¸»ö¶È¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¸½ºß¤Ï¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ª¤è¤ÓJ2¥¯¥é¥ÖV¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥óÄ¹ºê¤ò¤Ï¤¸¤á8¼Ò¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡Ú¹âÅÄ °°¿Í ¥³¥á¥ó¥È¡Û
»ä¤ÏÆüËÜ¤ÇÄÌ¿®ÈÎÇä¤Î²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2017Ç¯¤è¤êÃÏ¸µÄ¹ºê¤Î¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¡ÖV¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥óÄ¹ºê¡×¤Î·Ð±Ä¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«ー¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢³¤³°¥Áー¥à¤Ø¤Î½Ð»ñ¤ò¸¡Æ¤¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥óVV¤Ë¤Ï3ÅÙ¤Û¤ÉÂ¤ò±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ù¥ë¥®ー¥êー¥°¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¡¢Î©ÀÐÍÍ¤Î¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥óVV¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾ðÇ®¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î»²²Ã¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«ー¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ð±ÄÌÌ¤Ç¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤É¤â¤ÏÆüËÜ¤ÇÎ¹¹Ô»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥óVV¤Ø¥µ¥Ã¥«ー´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥Áー¥à¤¬¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾°¡¢¼èÄùÌò ³ÑÃ«ÌÀ»Ò¤Ï¡¢2025Ç¯8·î22Æü¤ÎÎ×»þ³ô¼çÁí²ñ½ªÎ»¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤ÆÂàÇ¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥óVV¡ÊSTVV¡Ë¤È¤Ï¡Û
1924Ç¯ÁÏÎ©¤Î¥Ù¥ë¥®ー¡¦¥×¥í¡¦¥êー¥°1Éô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¡£ 2017Ç¯11·î¤Ë¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com¤¬·Ð±Ä¸¢¤ò¼èÆÀ¡£2018Ç¯¤Ë¸µFCÅìµþGM¤ÎÎ©ÀÐ·ÉÇ·¤¬ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ë½¢Ç¤ ¡£ 5¤Ä¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤Î¶¯²½¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Î½¼¼Â¡¦¿·¤¿¤Ê»ö¶È¥¹¥ー¥à¤Î¹½ÃÛ¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î³È½¼¡¦ITÆ³Æþ¤Ë¤è¤ëµ»½Ñ³×¿·¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£°ËÆ£ÎÃÂÀÏºÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° ¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡Ë¡¢»³ËÜÍý¿ÎÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° ¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë¡¢¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° SL¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¡Ë¡¢Ã«¸ý¾´¸çÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° ¥¢¥ë¡¦¥éー¥ä¥óSC¡Ë¡¢¾¾ß·³¤ÅÍÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥óÄ¹ºê¡Ë¡¢ÈªÂç²íÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þー¥ì¡Ë¡¢¸åÆ£·¼²ð¡ÊÁ°½êÂ° ¾Å¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¡Ë¤¬½êÂ°¡£2024-25¥·ー¥º¥ó¤Ï¾¡¤ÁÅÀ31¤Î14°Ì¡Ê7¾¡10Ê¬13ÇÔ¡¿ÆÀ¼ºÅÀ-15¡¿41ÆÀÅÀ56¼ºÅÀ¡Ë¡¢¥×¥ìー¥ª¥Õ3¤Ï1°Ì¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£