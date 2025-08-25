Ìðß·Ä¾¼ù ¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¥´¥ë¥Õ¤Î¥®¥¢¤Ç¹ñÆâ¥·¥Ë¥¢¥Ä¥¢ー½éÍ¥¾¡¡ª
¡¡
¡¡8·î23Æü～8·î24Æü¤ËÂÀÊ¿ÍÎ¥¯¥é¥Ö ¸æÅÂ¾ì¥³ー¥¹¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñÆâ¥·¥Ë¥¢¥Ä¥¢ー¡ÖÂè12²ó ¥Þ¥ë¥Ï¥ó¥«¥Ã¥× ÂÀÊ¿ÍÎ¥¯¥é¥Ö¥·¥Ë¥¢¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢7°Ì¥¿¥¤¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥Üー¥ë¡¦ÍÑÉÊ·ÀÌó¤ÎÌðß·Ä¾¼ù¤¬¡¢ºÇ½ªÆü1¥¤ー¥°¥ë4¥Ðー¥Ç¥£¡¢2¥Ü¥®ー¤Î68¤Ç¥×¥ìー¤·¡¢ÄÌ»»7¥¢¥ó¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢¥ì¥®¥å¥éー¡¢²¼Éô¥Ä¥¢ー¤òÄÌ¤¸¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢4°Ì¥¿¥¤¤Ë¤ÏÁí¹ç·ÀÌó¤ÎµÜËÜ¾¡¾»¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥é¥ó¥É¥·¥Ë¥¢¡Ê60ºÐ°Ê¾å¡Ë¤ÎÉô¤Ç¤Ï¥Üー¥ë¡¦ÍÑÉÊ·ÀÌó¤Î½©ÍÕ¿¿°ì¤¬Í¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤âÅö¼Ò·ÀÌóÁª¼ê¤Î³èÌö¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÍ¥¾¡¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥·¥Ë¥¢¥Ä¥¢ー½éÍ¥¾¡¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥ìー¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¿®Íê¤¹¤ë¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Î¥®¥¢¤ÎÎÏ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËTOUR B X¥Üー¥ë¤Î°ÂÄê¤·¤¿ÃÆÆ»¤ÈÍ¥¤ì¤¿¥¹¥Ô¥óÀÇ½¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ìー¤¹¤ë»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤³¤Î·ë²Ì¤ËËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°ìÀï°ìÀï¤òÂçÀÚ¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥´¥ë¥Õ¥Üー¥ë¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://jp.golf.bridgestone/bs-products/ball/bsg/xxs(https://jp.golf.bridgestone/bs-products/ball/bsg/xxs)
¢¡¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://jp.golf.bridgestone/bs-products/bsg/b_series/iron/241cb(https://jp.golf.bridgestone/bs-products/bsg/b_series/iron/241cb)