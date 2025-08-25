¡Ú¥æ¥«¥ê¥¢¡Û¥Ä¥Ê¥°¥°¥ëー¥×¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È¤ÎÀïÎ¬Åª¶ÈÌ³Äó·È¤Ë´ð¤Å¤¯¶¦Æ±»ö¶È Åö¼Ò²ð¸î»ÜÀß±¿±Ä»Ò²ñ¼Ò¤Ø¤ÎºÎÍÑ»Ù±ç³«»Ï¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥«¥ê¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»°Âô ±ÑÀ¸¡¢°Ê²¼¡Ö¥æ¥«¥ê¥¢¡×¡Ë¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ä¥Ê¥°¥°¥ëー¥×¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÊÆÅÄ ¸÷¹¨¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ä¥Ê¥°¥°¥ëー¥×¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯£··î15ÆüÉÕ¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥Ä¥Ê¥°¥°¥ëー¥×¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤Ë¤ÆµºÜ¤·¤¿ÀïÎ¬Åª¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¯¶¦Æ±»ö¶È¤ÎÂèÆóÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥æ¥«¥ê¥¢¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥éー¥Á¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»Åç ÃÒ·¼¡¢°Ê²¼¡Ö¥¯¥éー¥Á¡×¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëºÎÍÑ»Ù±ç¤ò2025Ç¯£¹·î¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¶¦Æ±»ö¶È¤ÎÎÎ°è¤ò°åÎÅ¶È³¦¤«¤é²ð¸î¶È³¦¤Ø¤È³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥ËÜ·ï¤ÎÇØ·Ê
¡¡²ð¸î¶È³¦¤Ç¤Ï½¾Á°¤è¤ê¿Í¼êÉÔÂ¤¬¶«¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯£³·î¤ÎÍ¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¡ÊÃí¡Ë¤Ï¿¦¶È·×Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Î1.16ÇÜ¤ÎÌó3.5ÇÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë3.97ÇÜ¡Ê²ð¸î´Ø·¸¿¦¼ï¡Ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹âÎð²½Î¨¤¬¾å¾º¤¹¤ëÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê²ð¸î¿¦°÷¿ô¤¬º£¸å¤µ¤é¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¿Í¼êÉÔÂ¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤ë²ð¸î¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¿Íºà³ÎÊÝ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¿Íºà¾Ò²ð¡¦ÇÉ¸¯¡¦¥¹¥Ý¥Ã¥È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î³èÍÑ¤ËÊÐ½Å¤·¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¼ý±×À¤Î°²½¤ò¾·¤¡¢ºâÌ³·òÁ´À¤ò²¼¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½¾¶È°÷¤Î½è¶ø²þÁ±¤Î¸¶»ñ³ÎÊÝ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö²ð¸î¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÎÍÑÎÏ¤Î¸þ¾å¡×¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí¡Ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö¿¦¶È°ÂÄê¶ÈÌ³Åý·×¡×¤è¤ê
£²¡¥¼è¤êÁÈ¤ß¤Î³µÍ×
¡¡¿Íºà³ÎÊÝ¤Ë·¸¤ë¥³¥¹¥È¤Ï¡¢²ð¸î»ÜÀß¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¯¥éー¥Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥éー¥Á¤Ï¡¢¥Ä¥Ê¥°¥°¥ëー¥×¤Ë¤è¤ë¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤¿ºÎÍÑ³èÆ°¤ÎÉ¾²Á¡¢µÚ¤Ó¸úÎ¨²½¤È¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿»Üºö¤ÎÄó°Æ¡¦»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿Íºà´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡¥æ¥«¥ê¥¢¤È¥Ä¥Ê¥°¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥¯¥éー¥Á¤Ë¤ª¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃ¼½ï¤È¤·¤Æ¡¢²ð¸î¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íºà³ÎÊÝ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Ë·¸¤ë²ÝÂê¤ÎÈ´ËÜÅª¤Ê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
£³¡¥º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·
¡¡ËÜ·ï¤Ë¤è¤ëÅö´üÏ¢·ë¶ÈÀÓ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï·ÚÈù¤Ç¤¢¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¼Â¹Ô»Ù±ç¤ò·Ð¤Æ¡¢³«¼¨¤¹¤Ù¤»ö¹à¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¶ÈÀÓ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò³«¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
