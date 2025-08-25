¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤¤¤ï¤FC¡Û9/20(ÅÚ) ¿å¸ÍÀï¤ò¡Ö¥É¥³¥âMAX presents NTT¥É¥³¥â¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤ï¤¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö
2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥êー¥°Âè30Àá
¡¦DAZN
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤¤¤ï¤FC¤Ï¡¢9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥êー¥° Âè30Àá ¿å¸Í¥Ûー¥êー¥Û¥Ã¥¯Àï¤ò¡Ö¥É¥³¥âMAX presents NTT¥É¥³¥â¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»î¹ç³µÍ×¡Û
|Æü»þ
2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:03¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ
|ÂÐÀï
2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥êー¥°Âè30Àá
¤¤¤ï¤FC vs ¿å¸Í¥Ûー¥êー¥Û¥Ã¥¯
|²ñ¾ì
¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¤¤ï¤¡Ê¢©972-8311 Ê¡Åç¸©¤¤¤ï¤»Ô¾ïÈØ¿åÌîÃ«Ä®Îµ¥±Âô308¡Ë
|¥Þ¥Ã¥Á¥Ñー¥È¥Êー
³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â ÅìËÌ»Ù¼Ò
|Ãæ·Ñ
¡¦FM¤¤¤ï¤¡Ê¥é¥¸¥ª¡Ë