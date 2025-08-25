¡Ú¤¤¤ï¤­FC¡Û9/20(ÅÚ) ¿å¸ÍÀï¤ò¡Ö¥É¥³¥âMAX presents NTT¥É¥³¥â¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ

³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤ï¤­¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö


¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤¤¤ï¤­FC¤Ï¡¢9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥êー¥° Âè30Àá ¿å¸Í¥Ûー¥êー¥Û¥Ã¥¯Àï¤ò¡Ö¥É¥³¥âMAX presents NTT¥É¥³¥â¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£



¡Ú»î¹ç³µÍ×¡Û


|Æü»þ


2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:03¥­¥Ã¥¯¥ª¥Õ



|ÂÐÀï


2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥êー¥°Âè30Àá
¤¤¤ï¤­FC vs ¿å¸Í¥Ûー¥êー¥Û¥Ã¥¯



|²ñ¾ì


¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¤¤ï¤­¡Ê¢©972-8311 Ê¡Åç¸©¤¤¤ï¤­»Ô¾ïÈØ¿åÌîÃ«Ä®Îµ¥±Âô308¡Ë



|¥Þ¥Ã¥Á¥Ñー¥È¥Êー


³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â ÅìËÌ»Ù¼Ò



|Ãæ·Ñ


¡¦DAZN
¡¦FM¤¤¤ï¤­¡Ê¥é¥¸¥ª¡Ë