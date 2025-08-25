¥Ð¥ó¥É¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖMIND ROCK AWARD 2025¡×ºÇ½ª¿³ºº¿Ê½Ð¼Ô·èÄê!!
¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§¾åÃÏ¹îÌÀ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯6·î9Æü¡Ê·îÍËÆü¡Ë～8·î3Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ç»²²Ã¼Ô¤òÊç½¸¤·¤¿¡ÖMIND ROCK AWARD 2025¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ½ª¿³ºº¿Ê½Ð¼Ô¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤ÇÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡±þÊç¿ô¤Ï202ÁÈ¤Ç¡¢2023Ç¯¤Î½é³«ºÅ¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç200ÁÈ¤òÄ¶¤¨¡¢40ºÐ°Ê¾å¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ò´Þ¤à¥Ð¥ó¥É¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜÇ¯¤âÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤Ç¡¢²»³Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä¥á¥ó¥Ðー¹½À®¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤âÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤«¤é¥¨¥ó¥È¥êー¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Áª¹Í¤Î·ë²Ì¡¢°Ê²¼¤Î17ÁÈ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬°ì¼¡¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¡¢9·î13Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë¡¦14Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë¤Ë»ÔÆâ¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç³«ºÅ¤¹¤ëºÇ½ª¥é¥¤¥Ö¿³ºº¤Ø¿Ê½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1.ºÇ½ª¿³ºº¿Ê½Ð¼Ô
9·î13Æü(ÅÚÍËÆü)
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/128894/table/420_1_bc851e54bf61ed0edbf249308d406dcd.jpg?v=202508250856 ]
9·î14Æü(ÆüÍËÆü)
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/128894/table/420_2_0016bd75f27ccb05a870d8540f5bffa6.jpg?v=202508250856 ]
¢¨½çÉÔÆ±
ºÇ½ª¿³ºº¿Ê½Ð¼Ô¤Î±éÁÕÆ°²è¤È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¾ðÊó¤Ï¡¢¡ÖMIND ROCK AWARD¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤äSNS¤Ç¸åÆü¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
2.¡ÖMIND ROCK AWARD 2025¡×ºÇ½ª¿³ºº¡Ê¥é¥¤¥Ö¿³ºº¡Ë³µÍ×
¡¦ ³«ºÅÆü¡§2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë¡¢14Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë
¡¦ ¾ì ¡¡½ê¡§Younger Than Yesterday¡Ê²£¿Ü²ì»ÔÂçÂìÄ®2-17 ¥¨¥ë¥¹¥Ó¥ë4F¡Ë
¢¨ºÇ½ª¿³ºº¤ÏÌµÎÁ¤Ç´ÑÍ÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»þ´ÖÅù¾ÜºÙ¤Ï¡¢¡ÖMIND ROCK AWARD¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡https://mindrockaward.com/(https://mindrockaward.com/)