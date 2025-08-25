¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ 10·î¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬·èÄê¡ª
¤¤¤Ä¤â¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤Ø¤Î±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥±¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»î¹ç¤´¤È¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯10·î¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬·èÄê¡ª¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¸ø³«Í½Äê¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¿ï»þ¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥×B.LEAGUE 2025-26¥·ー¥º¥ó10·î¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
THE FIRST GAMES
Âè1Àá¡¡10/3(¶â) 19:05 TIPOFF / 10/5(Æü) 15:05 TIPOFF¡¡±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹Àï
¤Ä¤¤¤Ë³«¶È¡ª¿·¥¢¥êー¥ÊTOYOTA ARENA TOKYO¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈºÇ½é¤Î»î¹ç¡É¡£¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÌ¤Íè¤ò¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¡¢¤½¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ²¼¤µ¤ëÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤ËËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡ÖTHE FIRST GAMES¡×¡£
¿·¤·¤¤¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤È¿Ê¤à¥¯¥é¥Ö¤ÎÎò»Ë¤Î1¥Úー¥¸¤ò¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¡ª
¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
- ³«ËëÀïGAME£±¤Ç¤ÏÍè¾ì¼ÔÁ´°÷¤Ë³«ËëµÇ°¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£GAME2¤Ë¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡Ë
- ¿·¥¢¥êー¥Ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Î±é½Ð¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ALVARK HALLOWEEN NIGHT
Âè3Àá¡¡10/15(¿å) 19:05 TIPOFF ½©ÅÄ¥Îー¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥ÄÀï
ËèÇ¯"ËÜµ¤"¤Î²¾ÁÛ¤ÇÂç¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡£
º£Ç¯¤âµ¤¹ç½½Ê¬¡ª²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤â²¾Áõ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤¢¤·Àè¤Ë¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª
¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
- ËèÇ¯Âç¹¥É¾¤Î¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯¥Á¥¢¥êー¥ÀーËÜµ¤¥Ï¥í¥¦¥£¥ó²¾Áõ¤òº£Ç¯¤â¼Â»Ü¡£¤«¤ï¤¤¤¤¥ëー¥¯¤Î²¾Áõ¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
- ¥¢¥êー¥Ê¤Ç³Ú¤·¤à¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ±é½Ð¤ò¼Â»Ü¡£
- º£Àá¸ÂÄê¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥°¥ë¥á¤¬ÅÐ¾ì¡ª
ALVARK FOOPS FESTA!!
Âè4Àá¡¡10/18(ÅÚ) 18:05 TIPOFF / 10/19(Æü) 18:05 TIPOFF °ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥ÄÀï
TOYOTA ARENA TOKYO¤ÇÃË½÷¥Ð¥¹¥±Æ±Æü³«ºÅ¡ª
º£Àá¤Ï¡¢Æ±Æü¤ËW¥êー¥°½êÂ°¡¦¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¥¢¥ó¥Æ¥íー¥×¥¹¤Î»î¹ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢¥Ð¥¹¥±¤Å¤¯¤·¤Î1Æü¡£
¥Ð¥¹¥±ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢»î¹ç¸å¤Î¥³ー¥È³«Êü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¥Ð¥¹¥±¤Ë½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤ëÊý¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
¢¨W¥êー¥°¡¢B¥êー¥°¤Î»î¹ç¤Ï´°Á´Æþ¤ìÂØ¤¨À©¤Î¤¿¤á¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£W¥êー¥°¤Î»î¹ç¾ÜºÙ¤Ï¡¢¡Ô¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¥¢¥ó¥Æ¥íー¥×¥¹¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://toyotatimes-sports.toyota/teams/antelopes/)¡Õ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
- ½é¤á¤Æ¥Ð¥¹¥±¤Ë¿¨¤ì¤ëÊý¤âÂç´¿·Þ¡ª¤Ê¥Ð¥¹¥±ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¡£
- GAME2¤Î»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥á¥¤¥ó¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤Î¥³ー¥È³«Êü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£»î¹ç¤ÎÍ¾±¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë»×¤¤½Ð¤ò»Ä¤½¤¦¡ª
- ¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¥¢¥ó¥Æ¥íー¥×¥¹¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤È¤·¤ÆGAME2¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥Æ¥íー¥×¥¹¤ÎÁª¼ê¤¬¥²¥¹¥È½Ð±éÍ½Äê¡ª
