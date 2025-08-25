Sansan½é¤È¤Ê¤ë¹©»ö¸½¾ì¤Î²¾°Ï¤¤¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹¹ð¤ò³«»Ï
Sansan³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë·ÐÍýDX¥µー¥Ó¥¹¡ÖBill One¡×¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö·ÐÈñ¤ÎÎ©¤ÆÂØ¤¨¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤òÄóµ¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½ÂÃ«±Ø¼þÊÕ¤ä¿·¶¶±Ø¤Ê¤É¤Ç¤Î²°³°¹¹ð¤òËÜÆü2025Ç¯8·î25Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£·ú¤ÆÂØ¤¨¤Ê¤É¤¬¿Ê¤à¹©»ö¸½¾ì¤ËÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²¾°Ï¤¤¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿²°³°¹¹ð¤ÎÅ¸³«¤Ï¡¢Åö¼Ò¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¢£»Üºö¤ÎÇØ·Ê
ºòº£¤ÎÊª²Á¹âÆ¤Ë¤è¤ê¡¢²ñ¼Ò°÷¤¬·ÐÈñ¤È¤·¤ÆÎ©¤ÆÂØ¤¨¤ëÊªÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Î¶â³Û¤âÊ¿¶ÑÌó16.6%ÃÍ¾å¤¬¤ê¡Ê¢¨1¡Ë¡¢²ñ¼Ò°÷¤Î°ì»þÅª¤Ê¶âÁ¬ÉéÃ´¤ä¡¢¿´ÍýÉéÃ´¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ½¬´·²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö·ÐÈñ¤ÎÎ©¤ÆÂØ¤¨¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¡¢¸«Æ¨¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê²ñ¼Ò°÷¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢²ñ¼Ò°÷¤¬·ÐÈñÀº»»¤ÎÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë·îËö·î½é¤Ë¡¢ËÜ»Üºö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»Üºö¤ÎÆâÍÆ
Åö¼Ò¤È¤·¤Æ½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢·ú¤ÆÂØ¤¨¤Ê¤É¤¬¿Ê¤à¹©»ö¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë²¾°Ï¤¤¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿²°³°¹¹ð¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£²°³°¹¹ð¤Ï¡¢·ú¤ÆÂØ¤¨¤¬Â³¤¯½ÂÃ«±Ø¼þÊÕ¡¢¾åÌî±Ø¡¢¿·¶¶±Ø¡¢¿·½É±Ø¤Î·×12²Õ½ê¤Ç¡¢¹©»ö¸½¾ì¤Î²¾°Ï¤¤¤òÃæ¿´¤Ë¹¹ð¤ò·Ç½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ó¥ë¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤Ï¤¤¤Ä¤«½ª¤ï¤ë¡£·ÐÈñ¤ÎÎ©¤ÆÂØ¤¨¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÄÌ¤¸¡¢½ª¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë·úÀß¸½¾ì¤Î¡Ö·ú¤ÆÂØ¤¨¡×¤È¡¢½ª¤ï¤ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤²ñ¼Ò°÷¤Î¡ÖÎ©¤ÆÂØ¤¨¡×¤òÂÐÈæ¤µ¤»¡¢¡Ö·ÐÈñ¤ÎÎ©¤ÆÂØ¤¨¡×¤Î²ÝÂê´¶¤ò°õ¾ÝÅª¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£OOH»ÜºöÅ¸³«¥¨¥ê¥¢
½ÂÃ«Æ»¸¼ºä2ÃúÌÜÉÕ¶á¡Ê·Ç½Ð´ü´Ö¡§8/25～8/27¡Ë¡¢JR½ÂÃ«±Ø¹½Æâ¡Ê·Ç½Ð´ü´Ö¡§8/25～9/7¡Ë¡¢JR¿·¶¶±Ø¹½Æâ¡Ê·Ç½Ð´ü´Ö¡§8/25～8/31¡Ë¡¢JR¾åÌî±Ø¹½Æâ¡Ê·Ç½Ð´ü´Ö¡§8/25～8/31¡Ë¡¢JR¿·½É±Ø¹½Æâ¡Ê·Ç½Ð´ü´Ö¡§8/25～8/31¡Ë¡¢ÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ½ÂÃ«±Ø¹½Æâ¤ª¤è¤ÓÅì²£Àþ½ÂÃ«±ØB4F³¬ÃÊ²£¡Ê·Ç½Ð´ü´Ö¡§8/25～8/31¡Ë¡¢¤½¤ÎÂ¾½ç¼¡¡¢·Ç½Ð¡Ê¢¨2¡Ë¡£
¢¨1¡§Sansan³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö²ñ¼Ò°÷¤ÎÎ©¤ÆÂØ¤¨ÉéÃ´¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¡Ê2025Ç¯8·î25ÆüÈ¯É½¡Ë
https://jp.corp-sansan.com/news/2025/0825_01.html
¢¨2¡§±Ø¤ª¤è¤Ó±Ø·¸°÷¤Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£²þ»¥Æâ¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï±ØÆþ¾ì·ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ê°Ê¾å¡Ë
¢£·ÐÍýDX¤«¤é¡¢Á´¼Ò¤ÎÆ¯¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¡ÖBill One¡×
Sansan³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëBill One¤Ï¡¢ÀÁµá½ñ¼õÎÎ¡¢·ÐÈñÀº»»¡¢ºÄ¸¢´ÉÍý¤È¤¤¤Ã¤¿³ÆÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¡¢·ÐÍýDX¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Á´¼Ò¤¬´Ø¤ï¤ë¶ÈÌ³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òº¬Äì¤«¤éÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
https://bill-one.com/
¢£Sansan³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ö½Ð²ñ¤¤¤«¤é¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢Æ¯¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ëDX¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢±Ä¶ÈDX¥µー¥Ó¥¹¡ÖSansan¡×¤äÌ¾»É¥¢¥×¥ê¡ÖEight¡×¡¢·ÐÍýDX¥µー¥Ó¥¹¡ÖBill One¡×¡¢AI·ÀÌó¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡ÖContract One¡×¤ò¹ñÆâ³°¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀßÎ©¡§2007Ç¯6·î11Æü
URL¡§https://jp.corp-sansan.com/
½êºßÃÏ¡§¢©150-6228 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®1-1 ½ÂÃ«¥µ¥¯¥é¥¹¥Æー¥¸ 28F
»ñËÜ¶â¡§72²¯3É´Ëü±ß¡Ê2025Ç¯5·î31Æü»þÅÀ¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Æ¯¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ëDX¥µー¥Ó¥¹¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä
Sansan¡¡https://jp.sansan.com/
Eight¡¡https://8card.net/
Bill One¡¡https://bill-one.com/
Contract One¡¡https://contract-one.com/