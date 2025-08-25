¼èÄùÌòCOO/CTO ¿åÅÄ¤¬¥°ー¥°¥ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢Google ¡ß ¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸Âç³Ø¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨²½¤Î³×¿·¡§¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¿×Â®²½¡¦Äã¥³¥¹¥È²½¡¦¥¹¥Þー¥È²½¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹
AeroEdge³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÆÊÌÚ¸©ÂÍø»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¹À¾½ß¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7409¡Ë¤Ï¼èÄùÌò ·ó COO/CTO ¿åÅÄ ÏÂÍµ¤¬¡¢9·î9Æü¡¢Google ¡ß ¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸Âç³Ø¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨²½¤Î³×¿·¡§¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¿×Â®²½¡¦Äã¥³¥¹¥È²½¡¦¥¹¥Þー¥È²½¤ÈÂê¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Èµ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤Ø¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò¤â¤ÄGoogle for Startups Tokyo¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿åÅÄ¤ÏÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¡¢±Ñ¹ñ¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸Âç³ØÈ¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Neutreeno.Inc¤ÎCEO Spencer Brennan»á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾ÍèÅª¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÇÆüËÜ¤¬²Ì¤¿¤¹¤Ù¤Ìò³ä¤ä¥³¥¹¥È¤ò²ÃÌ£¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»öÁ°ÅÐÏ¿¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Ê²¼URL¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://lu.ma/ec7opq2o
AeroEdge¡Ê¥¨¥¢¥í¥¨¥Ã¥¸¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¹Ò¶õ¶È³¦¤Ç¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¤òÄÉµá¤¹¤ëµ»½Ñ½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£ÆÊÌÚ¸©ÂÍø»Ô¤ËËÜµò¤òÃÖ¤¯2016Ç¯ÁÏ¶È¤Î¾®¤µ¤Ê´ë¶È¤¬¡¢¹Ò¶õµ¡¥¨¥ó¥¸¥óÀ½Â¤Âç¼ê¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹´ë¶È¡ÊSafran Aircraft Engines¼Ò¡Ë¤«¤é¼¡À¤Âå¹Ò¶õµ¡ÍÑ¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖLEAP¡×¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¥¿ー¥Ó¥ó¥Ö¥ìー¥É¤Î¹ñÆâ½é¤ÎÄ¹´üÎÌ»º¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤ËÁªÄê¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤½¤ÎÁý»ºÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AeroEdge¤ÏÀ½Â¤¶È¤Ë¼´Â¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤é´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¾ï¤Ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥¨¥Ã¥¸¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«¼çÀ¡¦ÁÏÂ¤À¤òÈ¯´ø¤·¡¢Â¾¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë²Ì´º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¡¢¼Ò²ñ¤È¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤Ë¡Ö¥¼¥í¤«¤é¥¤¥Á¤òÁÏ¤ë¡×³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://aeroedge.co.jp/