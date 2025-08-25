¡ÉÎ¹¥¢¥«¡É³«¹»£±¼þÇ¯µÇ°¡¡°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¥»¥ß¥Êー¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹
¡¡ÆüËÜ¹Ò¶õ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ä»¼è »°ÄÅ»Ò¡¢°Ê²¼¡ÖJAL¡×¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¿°æ ÅÐ¡¢ °Ê²¼¡Ö¥¸¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡×¡Ë¤Ï¡¢Î¹¤È³Ø¤Ó¤ÎÂÎ¸³·¿¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖÎ¹¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¤Î³«¹»£±¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡JAL¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö´Ø·¸¡¦¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÎÁÏÂ¤¡×¤Ë¸þ¤±¤ÆÌ¤Íè¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖJAL FUTURE MAP(*1)¡×¤ò¸ø³«¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÃÏ°è¤Ç´Ø·¸¡¦¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÁý¤ä¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊª¤¬¼«Í³¤Ë¹Ô¤¸ò¤¦¡¢¿´¤Ï¤º¤à¼Ò²ñ¡¦Ì¤Íè¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡ÉÎ¹¤¹¤ë³Ø¤Ó¾ì¡É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¿·µ¬»ö¶È¡ÖÎ¹¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¤Ï¡¢¤è¤êË¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¡¢²¿ÅÙ¤âÄÌ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÃÏ°è¡¦µï¾ì½ê¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯8·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÎ¹¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥íー¥«¥ëÉû¶ÈÆþÌç¡×¡¢¡ÖÆüËÜÎ¥Åç¥¯¥é¥¹¡×¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥ï¥¤¥Ê¥êー¥ªー¥ÊーÆþÌç¡×¡¢¡ÖÈþ¿©¥Ï¥ó¥¿ー¥¯¥é¥¹¡×¤ÈÂç¤¤¯4¼ïÎà¤Î¹ÖºÂ¤ò³«¹Ö¤·¡¢ÁíÀª158Ì¾¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÆ±¤¸ÁÛ¤¤¡¦²ÁÃÍ´Ñ¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¡×¤Ê¤É¡¢ÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡ÖÆüËÜÎ¥Åç¥¯¥é¥¹¡×¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤¬ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿´¤ÎË¤«¤µ¤ä»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Ø¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤Î¹¤Î·Á¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Ä¥¢ー¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×(*2)¤Î¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê*3¡Ë¡£
¡¡º£²ó¡ÉÎ¹¥¢¥«¡É¤¬³«¹»1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÉÎ¹¥¢¥«¡É¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é»²²Ã¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¿·Þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢£±¼þÇ¯µÇ°¤ÎÆÃÊÌ¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÉÎ¹¥¢¥«¡É¤Î¿Íµ¤¹Ö»Õ¿Ø¤ò¤ª¾·¤¤·¤¿¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌµÎÁ¤Ç¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤â¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡¢¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÆüËÜÎ¥Åç¥¯¥é¥¹¡×¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤ò¥ê¥ìー¤¹¤ë～Åç¤«¤é³Ø¤Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¥Ç¥¶¥¤¥ó¼ÂÁ©ÊÔ～¡×¤ò¶áÆüÃæ¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Ã¦ÃºÁÇÀè¹ÔÃÏ°è26ÃÏ¶è¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡Ö²±ÊÎÉÉôÅç¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÆÃÊÌ¤Ë¡¢1¼þÇ¯µÇ°¤ÎÆÃÊÌ¥»¥ß¥Êー»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÎ¥Åç¥¯¥é¥¹¤ÎºÂ³Ø¥×¥í¥°¥é¥à¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê*1¡Ë¡ÖJAL FUTURE MAP¡×¾ÜºÙURL¡§https://www.jal.com/ja/futuremap/
¡Ê*2¡Ë¡Ö¥Ä¥¢ー¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¡§https://www.jata-net.or.jp/membership/jata-travelinfo/tourgrandprix/tg2025_top/
(*3)Î¹¥¢¥«¥Ç¥ßーÆüËÜÎ¥Åç¥¯¥é¥¹ ¥Ä¥¢ー¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¥Ä¥¢ー¡§¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¸¤Êý¤òÅç¤«¤é³Ø¤Ö¡×～Åç¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤ÎÄ©Àï¡¡https://www.jata-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/kokunai%2Ccontributor/099991eb28897227270683827e724056.pdf
¢£¡ÉÎ¹¥¢¥«¡É³«¹»1¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌ¥»¥ß¥Êー¡¡³µÍ×
¡¡～Î¹¥¢¥«¥Ç¥ßー¿Íµ¤3¥¯¥é¥¹¤Î¹Ö»Õ¿Ø¤Ë¤è¤ë°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó～
Æü»þ¡§2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë19»þ00Ê¬～2£±»þ£°£°Ê¬
»²²ÃÈñ ¡§ÌµÎÁ
¿½¹þÊýË¡¡§°Ê²¼URL¤è¤ê¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.jal.co.jp/jp/ja/tour/jal-academy/pdf_sites/special_seminar.pdf
¥»¥ß¥Êー¥¤¥áー¥¸
¡ã²ñ¾ì»²²Ã¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¡ä¡¡
²ñ¾ì¡§EZOHUB TOKYO¡¡¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅìÉÊÀî2-2-28 1F/https://ezohub.jp/office/tokyo/¡Ë
Äê°÷¡§²ñ¾ì40Ì¾ÄøÅÙ¡¡¡Ê¤ªÀÊ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Äê°÷¤ò¾å²ó¤ë¿½¹þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
Êç½¸´ü´Ö¡§2025Ç¯£¸·î25Æü(·î)～9·î8Æü¡Ê·î¡Ë
ÅöÁªÄÌÃÎ¡§2025Ç¯9·î10Æü¡Ê¿å¡Ëº¢¡¡¢¨Äù¤áÀÚ¤ê¸å¡¢¤ªÀÊ¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÊç½¸¤ò±äÄ¹¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¡ä¡¡
Äê°÷¡§¿Í¿ôÀ©¸Â¤Ê¤·¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤ÏÂè£±Éô¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
Êç½¸´ü´Ö ¡§2025Ç¯£¸·î25Æü¡Ê·î¡Ë～2025Ç¯9·î21Æü(Æü)¤Þ¤Ç
ÆâÍÆ¡§
¢¨ÆâÍÆ¡¦»þ´Ö¤Ï°ìÉôÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÎ¹¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×³µÍ×
¡¡Î¹¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ñÆâ³°¤Ç¡Ö´Ø·¸¡¦¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤«¤é³Ø¤Ó¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ÎÅÚÃÏ¤òË¬¤ì¤Æ¡Ö½Ð²ñ¤¤¡¦¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂÎ¸³¡×¤«¤é¡¢¤è¤êË¤«¤ÊÀ¸¤Êý¡¦¥¦¥¨¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÏ°è¤Ç³èÌö¤¹¤ëÊý¡¹¤ò¹Ö»Õ¤Ë·Þ¤¨¡¢À¸¤Î¾ðÊó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡ÖºÂ³Ø¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê¥»¥ß¥Êー¡Ë¡×¤È¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤òË¬¤ì¤Æ¼ÂºÝ¤ËÂÎ¤Ç¿¨¤ì¤ë¡Ö¸½ÃÏ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê¥Ä¥¢ー¡Ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¯¥é¥¹¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙURL¡§https://www.jal.co.jp/jp/ja/tour/jal-academy/