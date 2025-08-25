【8/25 18時より受注販売受付中】AKB48 工藤華純 オフィシャルグッズが登場！

株式会社ANYLAND

株式会社ANYLAND（本社：東京都渋谷区、代表取締役：黒澤隼人、以下ANYLAND）は、AKB48 工藤華純のオフィシャルグッズの販売を開始したことをお知らせいたします。

8月25日（月）18:00より、AKB48オフィシャルソロショップ内にて、AKB48 工藤華純のオフィシャルグッズが受注販売で登場しました。

記念すべき初のオフィシャルグッズには、ファンクラブメインビジュアルのアザーカットを用いた“アクリルスタンド”や、華やかな花モチーフが映える“トレカホルダー”など、工藤華純のこだわりが反映されたアイテムを多数ご用意しました。

ぜひこの機会に手に入れてください。

工藤華純 オフィシャルファンクラブ会員以外の方もご利用いただけます。

https://kasumikudo.officialfc.jp/

■ グッズ詳細

・アクリルスタンド 1,500円（税込）

・アクリルキーホルダー 1,000円（税込）

・トレカホルダー 1,700円（税込）

・ランダムトレーディングカード＜全5種＞ 500円（税込）

※ランダム商品は絵柄をお選びいただけません。あらかじめご了承ください。

※商品画像はイメージです。実際の色味やデザインとは異なる場合がございます。

※価格は税込です。

ご購入はこちら

★AKB48オフィシャルソロショップ内「工藤華純 OFFICIAL STORE」

https://akb48-solofangoods-store.myshopify.com/collections/kudokasumi

詳しくはこちら

https://kasumikudo.officialfc.jp/news/detail/5JWEnsLIaRXgmnHp1WYvpi

【受注期間】

◎受注開始 2025年8月25日（月） 18:00～

◎受注締切 2025年9月1日（月） 17:59

◎商品お届け 10月中旬予定

【AKB48 ソロファンクラブについて】

■AKB48 ソロファンクラブオフィシャルサイト

https://akb48solofanclub.studio.site/

■工藤華純 オフィシャルファンクラブ

https://kasumikudo.officialfc.jp/

■プラン

・月額：550円（税込）

・年額：6,600円（税込）

■会員コンテンツ

・NEWS

・MOVIE

・PHOTO

・BLOG

・TICKET

・STORE

■株式会社ANYLANDについて

株式会社ANYLANDでは、インターフェイス・コンテンツのデジタル化といった表面的な部分にとどまらず、エンターテイメントの価値・体験自体を向上させていくことを目標とします。アプリやコンテンツを通して、日々のエンターテイメントの体験や、ライブなどの特別な時間の両方を提供することを心がけ、人々の感情を彩るエンターテイメントをデザインしていきます。

【会社概要】

会社名 ： 株式会社ANYLAND

代表者 ： 代表取締役 黒澤 隼人

所在地 ： 〒150-0011 東京都渋谷区東2-27-10 TBCビル 3F

設立 ： 2019年12月

事業内容 ： ファンクラブやファンアプリの開発、グッズ制作・販売、イベント制作など

URL ： https://anyland.jp/

※画像をご使用の際は、【ANYLAND,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。