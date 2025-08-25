KEY TO COMBAT、Macユーザー待望のスタジオ仕様5Kモニター「H27P3」を新発売

KTC科技日本株式会社

ディスプレイメーカーの「KEY TO COMBAT」(略称:KTC) は本日、27インチ5K IPSモニター「H27P3(https://amzn.to/45ELcz7)」の販売を開始した。本製品は、AppleのStudio Displayに匹敵する色彩性能と精細な表示性能を、その半値以下という破格の価格で提供する。クリエイターやMacユーザーが求める高精度な色再現と、ゲームや動画編集にも対応した高リフレッシュレートの両立を実現した、ハイブリッドな性能が特徴だ。

■期間限定！驚きの価格でKEY TO COMBAT最新モデルをゲット

～プロ仕様の性能が、今だけ特別プライスで手に入るチャンス～

【H27P3(https://amzn.to/4oHYAtv) ホワイトモデルがお得！】

「あなたのMacと美しく調和するパートナー」



通常価格 \88,890円 →

10%OFFコード【KEY27P322】適用

13,334円割引クーポン で、

66,667円でゲット！ (実質 約25%OFF)

キャンペーン購入はこちら: https://amzn.to/4oHYAtv

※クーポン配布終了次第終了

■ 核心となる5大技術特長

真の5K解像度と智能デュアルモード



本製品は、5120×2880という27インチにおける最高峰の5K解像度をサポート。文字や映像の精細さはRetinaディスプレイに引けを取らない。さらに、2560×1440（WQHD）@120Hzモードへの切り替えに対応。解像度と刷新率のトレードオフから解放され、編集作業時は精細な5Kで、ゲームや動画プレビュー時は滑らかな120Hzと、用途に応じた最適な表示が可能だ。

業界標準を超える色彩精度



採用されたBOE製IPSパネルは、出荷前に一台一台がハードウェアキャリブレーションされ、平均ΔE < 2（実験室内測定ではΔE < 1）という驚異的な色精度を実現。99% DCI-P3と99% Adobe RGBという広色域カバー率は、写真・動画編集、デザイン作業など、色にこだわるプロフェッショナルの要求にも応える。

Macとのシームレスな連携



USB Type-C端子は、たった1本のケーブルで5K映像伝送とMacBookへの最大65W給電を同時に行う。煩雑な配線がなくなり、デスク周りが整理されるだけでなく、ノートPCのバッテリー切れの心配もない。HDMI 2.0、DisplayPort 1.4も装備し、ゲーム機など多様なデバイスとの接続性も確保している。

500nitの高輝度とHDR400相当の表現力

500cd/m²のピーク輝度と2000:1のコントラスト比により、HDR400規格に準拠した高ダイナミックレンジ表示を実現。映像内の明部と暗部の詳細をくっきりと描写し、HDR対応のゲームや動画コンテンツを、原作者の意図に近い、臨場感あふれる画質でお楽しみいただけます。

目に優しい設計と調整機能



ハードウェアレベルでのブルーライト低減とフリッカーフリー（DC調光） を採用。長時間の作業やコンテンツ鑑賞でも目の疲れを軽減する。スタンドはチルト調整が可能で、VESAマウント（100x100mm）に対応し、ユーザーの好みに合わせた快適な視野角を容易に実現できる。

■ Apple Studio Displayとの比較表

■ X（旧Twitter）公式アカウントにてプレゼントキャンペーン実施中！



このたびの発売を記念して、XのKTC公式アカウント（@ktc_jp_gaming）にてフォロー＆投稿をRTいただいた方の中から抽選で、最新の「Apple AirPods 第4世代」 をプレゼントするキャンペーンを実施中です。この機会にぜひご参加ください。

キャンペーン詳細はこちら：https://x.com/ktc_jp_gaming/status/1958826358400037261

■ まとめ

KTC H27P3(https://amzn.to/4oHYAtv)は、「スタジオ品質の表示性能を、より多くのクリエイターやMacユーザーに届けたい」という考えから開発された。Pureな性能比較では一部に差があるStudio Displayに対し、H27P3(https://amzn.to/4oHYAtv)は「色精度」「柔軟性（刷新率）」「接続性」「価格」において明確な優位性を持つ。内蔵カメラやスピーカーを必要とせず、表示性能そのものにこだわるユーザーにとって、これ以上ないほどコストパフォーマンスに優れた選択肢となるだろう。

KEY TO COMBAT は、クリエイティブの『正確さ』と『没入感』を追求し続けます。新たな5Kモニターが、あなたの創作とビジョンを最高に輝かせますように。

