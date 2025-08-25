¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Headwolf WPad6¡Ê¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥ÉÈÇ¡Ë ½©µ¨¿·³Ø´ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅÃæ¡ª
Shenzhen city Doowis Industrial Co., Ltd
¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥ÉÆâÍÆ¡§
CPU¡§T606¢ªT615
RAM¡§8GB¡Ê4¡Ü4³ÈÄ¥¡Ë¢ª20GB¡Ê8¡Ü12³ÈÄ¥¡Ë
Äê²Á¡§ 16,999±ß
ºÇ½ª²Á³Ê: 12,999±ß
Amazon¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É :¡Ö4G9SJFVM¡×
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§8·î26Æü~9·î4Æü
WPad6À½ÉÊ¥ê¥ó¥¯¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0DJNSJ89Y