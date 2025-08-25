【UTAGE BREWING×JAL×JR東日本】規格外のさくらんぼを活用した「山形県産さくらんぼクラフトラガー」を販売開始

株式会社Beer the First

廃棄予定の食材を活かしたクラフトビールを企画販売する株式会社 Beer the Firstが運営するUTAGE BREWING（代表取締役社長：坂本 錦一、以下「UTAGE BREWING」）は、日本航空株式会社 (東北支社長：大田 啓之、以下「JAL」)と、東日本旅客鉄道株式会社 東北本部(東北本部長：高岡 崇、以下「JR東日本東北本部」)とともに「東北の魅力、未来へつなぐ」をテーマとした、取組みの第1弾として規格外のさくらんぼを活用した「山形県産さくらんぼクラフトラガー」を販売開始します。

１．山形県産さくらんぼクラフトラガーについて

JALとJR東日本はこれまで、「農作業受委託モデル事業(*1)」の一環として、人手不足に悩む山形県のさくらんぼ農家に対して、さくらんぼの収穫・選別作業を支援してきました。そのなかで、2025年が「やまがたフルーツ150周年」の年を迎えるにあたり、規格外のさくらんぼをアップサイクルした今回の共創企画 「山形県産さくらんぼクラフトラガー」が生まれました。天候不順などが原因で規格外となり出荷できなかったさくらんぼと空港ラウンジや社員食堂の余剰米を原料に活用したクラフトビールです。本商品の開発設計および販売は、廃棄予定の食材を活かしたクラフトビールを企画販売しているUTAGE BREWINGが担当。地域素材の循環を実現し、持続可能な一杯へと仕立てました。

(*1)農業人材の確保などの課題解決や、農業を起点とした関係人口創出のため、関係企業の連携強化を図るもの。山形県・JA全農山形・JTBが共同で実施する取り組み

２．「山形県産さくらんぼクラフトラガー」ができるまで

３．「山形県産さくらんぼクラフトラガー」の販売について

販売開始 ： 先行販売 2025年8月26日(火) ～順次販売

通常販売 2025年9月9日(火) ～順次販売

参考価格 ： 369円(税抜)

内 容 量 ： ３５０ｍｌ

販売会社 ： 株式会社Beer the First( https://beerthefirst.com/ )

販売箇所 ： (先行販売)酒のやまや、仙台・山形空港の売店、羽田産直館、さくらんぼ東根 駅の売店、仙台駅構内「むとう屋」

(通常販売) 全国の小売量販店、スーパーマーケット、NewDays一部店舗(*3)、

山形新幹線車内販売(営業列車のみ)、仙台駅おみやげ処各店舗、

おみやげ処松島海岸・よねざわ、JALショッピング、JRE MALL、

東北MONO WEB SHOPなど

4．新商品のお披露目・山形県知事への報告会について

左から、Beer the First 代表取締役社長：坂本 錦一、Beer the First 取締役：山川 大介、JAL東北支社長：大田 啓之、JAL東北支社 事業部 地域事業グループ：若林 輝樹、山形県知事：吉村 美栄子、JR東日本東北本部 マーケティング部 地域連携ユニット：青木 慧、JR東日本東北本部 マーケティング部長：新井 貴之、山形県農林水産部 部長：高橋和博、キリンビール(株)マーケティング本部 流通営業本部広域流通第２支社 支社長：中嶋 博史

「山形県産さくらんぼクラフトラガー」の販売に伴い、山形県知事に報告会を実施しました。

日時：2025年8月25日(月)

場所：山形県庁 （山形県山形市松波2丁目8-1 ）

「やまがたフルーツ150周年事業」

1875年（明治8年）に明治政府からさくらんぼや西洋なしなどの果樹の苗木が配付され、山形県庁の敷地に植えられました。2025年（令和７年）は150周年の節目の年を迎えます。この記念すべき年を、「やまがたフルーツ150周年」として、実直にくだものづくりに打ち込んだ先人たちの挑戦の歴史を振り返るとともに、その思いを未来に向けて受け継ぎ、やまがたフルーツの魅力を皆さんにお届けします。

※「いちずに、かじつ。やまがたフルーツ150周年記念ポータルサイト」参照 https://ymgt-f150.com/

UTAGE BREWING（株式会社Beer the First）

18株式会社Beer the Firstが運営するブルワリーブランド「UTAGE BREWING」

さらなるサステナブルなクラフトビールへの挑戦のため2023年8月、株式会社Beer the Firstはブルワリーブランドを新たに立ち上げました。UTAGE BREWINGは、おいしくて楽しいクラフトビールを通じて、食品ロス問題に関心を持っていただけるよう活動しています。アップサイクルしたクラフトビールだからこそ出せる味わいやストーリー、みなさんもぜひ体験してください。

代表者：代表取締役 坂本錦一

本社所在地：神奈川県横浜市神奈川区神大寺2‐5‐4‐403

EC：https://utagebrewing.com/

URL：https://beerthefirst.com/

【お問い合わせ】

株式会社Beer the First 広報担当 山川大介 TEL：080‐4765‐1508