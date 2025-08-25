日本のランコム アンバサダー戸田恵梨香さんが回復科学発想の新・美容化粧水「ジェニフィック アルティメ エッセンス ローション」の魅力を語る

日本ロレアル株式会社戸田恵梨香さん 記者会見の様子

世界最大の化粧品会社ロレアルグループの日本法人である日本ロレアル株式会社（本社：新宿区、代表取締役社長：ジャン-ピエール・シャリトン）のラグジュアリー化粧品ブランド「ランコム」は、ブランド を代表する美容液「ジェニフィック アルティメ セラム」と同シリーズの美容化粧水「ジェニフィック アルティメ エッセンス ローション」を2025年9月5日(金)より、全国発売いたします。

この発売に先駆け 、8月25日（月）時事通信ホールにて”ランコム新製品“回復科学発想の化粧水” 「ジェニフィック アルティメ エッセンス ローション」戸田恵梨香さん起用ブランドムービー発表会”を開催いたしました。

▼「ジェニフィック アルティメ エッセンス ローション」ブランドムービー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5w0H6sZ3WPo ]

ジェニフィックの美容液は2009年に発売以来多くのお客様に愛され、累計218冠*²のベストコスメを受賞いたしました。その人気No.1*¹美容液から、この度待望の美容化粧水「ジェニフィック アルティメ エッセンス ローション」が誕生いたします。

化粧水はシールドの新時代へ。

回復科学、いま動き出す。

その1滴。湧き上がるような、ハリツヤ素肌美へ。 1日中*³うるおいシールド化粧水。

ランコムが28年続ける回復研究、それは「美の回復スイッチ（回復因子タンパク質NrF2のこと）」に着目した先進科学に基づくものです。鍵となるのは 「ジェニフィック アルティメ」シリーズの共通成分、ヒアルロン酸を超える*⁴βグルカン*⁵。

目指すのは、究極のスキンクオリティ。それは外的ダメージ*⁶を跳ね返す力を備えたような、「強く美しい肌」。

ハリ弾力感・ツヤ輝き・うるおい・なめらかなキメなど美の6要素*⁷を同時に満たし、見た目も手触りも次々に目覚め、全方位素肌美へ。

新・美容化粧水にはβグルカン*⁵に加え、 3大美容成分*⁸を黄金比率で配合。

とろみがありながらべたつかない、みずみずしいテクスチャーで、角質層すみずみまでじっくり浸透。

1日中*³うるおいシールドが肌を包み込み、ダメージサイン*⁶をブロック。

湧き上がるようなハリツヤ素肌美を叶える化粧水です。

ランコム事業部長 成田浩明氏と対談する戸田恵梨香さん

「ジェニフィック アルティメ エッセンス ローション」の発売に先駆け、当発表会にゲストとして登場したのが、2018年から日本のランコム アンバサダーとして活躍し、「ジェニフィック」を愛用されている 戸田恵梨香さん。クールで近未来的な雰囲気の衣装で登場し、新・美容化粧水の使用感とジェニフィックに対する想いを語っていただきました。

製品の使用感に関して、「本当に凄いんですよ！こんな化粧水を待っていました。つけた瞬間に肌に一枚ヴェールを纏ったような、守られている感覚と共に、回復というキーワードが実感できるこのテクノロジーは凄いなと使う度に驚いています。」

本日公開されたブランドムービー「新・ジェニフィック アルティメ エッセンス ローション 誕生」篇について戸田恵梨香さんは、「かっこよかったですね。私、この音楽がすごい好きなんです。一気にこのランコムの世界観に没入できる感じがして、ワクワクするんです。このランコムが伝えようとしているメッセージや世界観に、ちゃんと溶け込めたらいいなと思いますし、改めて、自分自身をますます磨いていきたいという風に思いました。」と完成したムービーへの感想を述べました。

続いて、ランコムのブランド哲学について「私自身、このランコムの世界観を本当に楽しんでいます。心の内側の幸せな気持ちが、見た目の輝きまでも強くすると思うのですが、ランコムが体現するフレンチハピネスは、ただハッピーなだけじゃなくて、ぶれない芯の強さが伝わってくるので、その世界観に入れて、とても嬉しく思います。」とコメントしました。

最後に戸田恵梨香さんは、「皆さん待望の新・うるおいシールド化粧水『ジェニフィック アルティメ エッセンス ローション』の誕生です。本当に多くの皆さんに喜んでいただけると思いますので、ぜひこの素晴らしさを体感いただけたらと思います。」と、会を締めくくりました。

戸田恵梨香さん 記者会見の様子

*1 2019年9月～2025年7月までの国内美容液販売数比較に基づく。ランコム調べ。

*2 雑誌・WEB等のメディアにおける2009年~2025年6月のベストコスメ相当賞受賞総数／リニューアル前を含む

*3 ランコム調べ。個人差があります。

*4 自社で使用している高分子ヒアルロン酸Naとの比較（保水効果）

*5 カルボキシメチル-β-グルカンNa （整肌成分）

*6 乾燥による

*7 うるおい・ハリ弾力感・ツヤ輝き・なめらかなキメ・柔らかさ・目立たない毛穴印象(うるおい、毛穴の目立ちにくいなめらかな肌のこと）

*8 ヒドロキシプロピルテトラヒドロピラントリオール（整肌成分）、アデノシン（整肌成分）、ヒアルロン酸Na（保湿成分）

ジェニフィック アルティメ エッセンス ローション

製品カテゴリー：美容化粧水

容量 150mL

価格：本体：9,900円(税込)

全国発売：2025年9月5日(金)

先行発売日：

2025年8月29日(金) ランコム公式オンラインショップ

2025年9月3日(水) 伊勢丹新宿店/阪急うめだ本店