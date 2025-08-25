地域循環型イベント「麒麟ノサト交差店」開催・記者会見を実施

株式会社想結び

株式会社想結び（所在地：京都市上京区、代表取締役CEO：関春樹）は2025年11月1日（土）～11月2日（日）に鳥取駅を中心とした鳥取市中心市街地（バード・ハット）にて、「マーケット×街バル」をメインとした、買い物・飲食・文化・宿泊・交流が交差するイベントを開催します。2日にはナイトシアターも上映予定です。

また、イベント開催に先立ち9月22日（月）には鳥取市役所で記者会見を実施予定。本イベントではイベントの魅力や企画の背景を、主催者や関係者から直接ご説明する機会を提供します。

【イベントの見どころ】

■イベント概要

- 街全体を“はしご”する体験1,500円のチケットを片手に、会場に並ぶ飲食ブースを自由に巡り歩けます。「ここでしか味わえない一品」や「お店の人との偶然の会話」が、特別な思い出に変わる2日間です。- 星空の下で映画を楽しむ、野外シネマ鳥取の夜空を背景に、商店街がシネマ空間に変身。お酒や温かい飲み物を片手に、街と映画に包まれるひとときをお楽しみください。- 未来に繋がる、地域還元の仕組みイベントの売上の10％は、防犯カメラ設置や観光導線の整備に活用。さらに、地域の子どもたちへチケットをプレゼントし、“街の楽しい記憶”を育てます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/145829/table/4_1_c7886bc5dbbb7a3289cc26d58f390a5b.jpg?v=202508250726 ]

■記者会見のご案内

今回の「麒麟ノサト交差店」開催に先立ち、報道関係者の皆さまを対象に記者会見を実施いたします！

会見では、本イベントの企画背景や開催の意義、地域における役割について、主催者ならびに関係団体より直接ご説明いたします。

あわせて、イベントに込めた想いや今後の展望についてもお話しする予定です。

取材・撮影いただける機会となりますので、ぜひご出席賜りますようお願い申し上げます。

＜記者会見申し込みはこちら＞ ※9月15日（月）締め切り

記者会見概要- 日 時：2025年9月22日（月） 受付開始 14:00 ／ 記者会見 15:00～16:00- 会 場：鳥取市役所 本庁舎2階 市民交流棟 多目的室1- 登壇者： 株式会社想結び 代表取締役 西尾 創平 新鳥取駅前地区商店街振興組合 真嶋茂理事長会見内容（予定）- 開催概要の発表- 主催・共催・後援団体からのご挨拶- 事業説明- 質疑応答・フォトセッション

【メディア向け】記者会見申し込みフォーム

https://forms.gle/RXnuApsQmT9YsPDB7(https://forms.gle/RXnuApsQmT9YsPDB7)

■本イベントの中心メンバー紹介

西尾 創平（にしお・そうへい）／株式会社想結び COO

鳥取市で婦人服を営む「有限会社西尾衣料」の後継者、25歳。令和6年度「鳥取若者活躍局」サポートメンバーとしても活動中。地域に根差した事業者として、地元・鳥取市中心市街地の未来に貢献するべく「麒麟ノサト交差店」を企画・推進。本企画は西尾を中心に運営メンバーのほとんどがZ世代ならではの発想と行動力で、街に新しい風を吹き込みます。

株式会社想結び

2024年、京都で設立。地域の文化や伝統を次世代につなぐことをミッションに掲げる地方創生型スタートアップです。「想いを紡ぎ、次世代のバトンとなる」という理念のもと、地域資源を活かしたイベント企画やシティプロモーションを手がける「地域デザイン事業」、日本食や伝統文化を国内外に発信する「JAPANデザイン事業」、企業の経理・採用・広報を支援する「BPO事業（BANTO-SAN）」を展開。多数の在宅ワーカーと連携し、柔軟かつ持続可能な体制で地域と未来をつないでいます。

【お問合せ先】

株式会社想結び

〒600-8394 京都府京都市下京区仏光寺通猪熊東入晒屋町６２２－１ ナレッジスペース四条大宮 501号室

担当者：株式会社取締役COO 西尾創平（にしおそうへい）

公式インスタグラム：@kirin.nosato.kosaten