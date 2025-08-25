株式会社flextとの業務提携に関するお知らせ

株式会社ハイブリッドテクノロジーズ

当社および当社グループは、株式会社flext（フレクト、以下「flext社」）との間で、新規事業開発、並びにシステム開発に関わる業務提携を行うことに合意いたしましたので、お知らせいたします。

【業務提携に至った背景】

近年、大手企業を中心にオープンイノベーションへの期待が高まる一方で、出資先スタートアップとの実行連携が想定どおりに進まず、PoC（概念実証）止まりとなるケースも少なくありません。要因の一つは、新規事業創出・共創に必要なノウハウやPMO（プロジェクト・マネジメント・オフィス）機能が組織内で十分に共有・実装されていないことにあります。

flext社は、イノベーションコンサルティング（新規事業開発）と、事業成長を見据えたグロースエンジニアリング（システム開発）を強みに、PMO、M&A支援、CVC（コーポレート・ベンチャー・キャピタル）組成支援までを一気通貫で提供する実績を有しています。クライアントと密に連携し、最適人材のアサイン、机上にとどまらないハンズオン支援、Web・ネイティブアプリ開発を含むエンジニアリング機能で「戦略と実行の断絶」を埋める点に特長があります。

当社は、ベトナム子会社を含む潤沢なエンジニアリソースとグループ連携により、上流の要件定義から実装・運用まで幅広く対応できる体制を整備しています。さらに、DX戦略や事業戦略の上流工程に強みを持つWur株式会社、株式会社ハイブリッドビジネスコンサルティングのグループ参画を通じ、上流ケイパビリティを拡張してきました。

このたび、実行力の高いflext社と、スケール可能な開発体制を持つ当社が連携することで、顧客企業の新規事業創出をより確実に事業成果へと結びつけ、双方の事業成長に資する体制を構築できるものと考え、今回の業務提携に至りました。

【業務提携の内容】

本提携を通じて、オープンイノベーションを「検証止まり」にさせない実装力を提供し、日本企業の新規事業創出を持続的な成長エンジンへと変えていきます。

- 新規事業開発支援flext社の戦略立案・PMO・ファイナンス支援の知見と、当社グループのエンジニアリング体制を融合。構想策定からPoC、事業化・グロースまでを一気通貫で支援します。- CVC組成および投資先との事業共創CVCの設立・運営を支援し、投資先企業との連携による新規事業・収益機会の創出を推進します。- エンジニアリング支援当社のエンジニアリソースを活用し、Web・ネイティブアプリ等のソフトウェア開発を迅速かつ高品質に実行します。- 共同営業・案件開拓両社の顧客基盤・ネットワークを活かし、共同でのマーケティングおよび案件開拓を行います。【株式会社flext 代表者コメント】株式会社flext ファウンダー 柿沼 鉄矢このたびのハイブリッドテクノロジーズ様との提携を心より嬉しく思います。 特に、「構想からPoC、事業化・グロースまでを一気通貫で進められる実行体制が整うこと」「CVCや投資先との事業共創を“実装レベル”で前進させられること」「高品質なエンジニアリングを必要なスピードでスケールできること」、これらはお客様に提供できる価値を大きく引き上げます。また、日頃より確かな開発力と伴走姿勢で多くのプロジェクトを支えてこられたハイブリッドテクノロジーズ様のグローバルなエンジニアリング体制、安定した品質管理、柔軟なスケール対応は、本提携の実効性を下支えする重要な基盤です。本提携により、戦略・PMO・ファイナンスとエンジニアリングを地続きに統合し、“PoC止まり”を超えて市場で結果を出す新規事業づくりを加速してまいります。【業績に与える影響】 今後、継続的な取引拡大を目指してまいりますが、今期の当社グループの業績へ与える影響は軽微と見込んでおります。今後、変更の必要が生じた場合には適時にお知らせいたします。【株式会社flext 概要】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/91454/table/76_1_ce75ac9801882b446a4d93a7740f78fe.jpg?v=202508250726 ]【株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 概要】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/91454/table/76_2_9c3ec35c3c08b40fe7bb2ca153d5f602.jpg?v=202508250726 ]