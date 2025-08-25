シンガポール美容医療のパイオニア Dr. Ewen Chee、SBCメディカルグループ アジア戦略リードドクターに就任

SBC Medical Group Holdings Inc.

SBCメディカルグループホールディングス（本社：米国カリフォルニア州、CEO：相川佳之、以下「SBC」）は、2024年にクリニックネットワークに迎え入れたシンガポールの美容医療分野をリードする企業、Aesthetic Healthcare Holdings（以下「AHH」）の創業者であるDr. Ewen Chee（以下「Dr. Chee」）が、SBCメディカルグループアジア戦略リードドクター（President of AHH and Lead Doctor for Asia Strategy）に就任したことをお知らせいたします。Dr. Cheeは、アジア太平洋地域における医師の採用と教育を統括し、SBCのグローバル戦略にグローバル展開を支援します。

シンガポールは、堅牢な医療インフラと厳格な規制環境を備え、国際的に信頼される美容医療の提供地として評価されています。その地理的優位性から、近隣のインドネシア、マレーシア、タイ、ベトナムなどからも多くのお客さまが訪れ、美容医療分野におけるメディカルツーリズムの中心地として発展を遂げ、いまや「アジアの美容医療ハブ」としての地位を確立しております。

こうした環境のもと、Dr. Cheeは20年以上にわたり臨床経験を積み、シンガポール美容医療のパイオニアとして発展を牽引してきました。1999年にThe Chelsea Clinicを創設し、国内でいち早くIPL光治療を導入。さらに多岐にわたるフィラー、レーザー、ボトックス、スレッドリフトなど幅広い分野で国際的トレーナーを務め、後進の育成に貢献してきました。加えて、アジア太平洋スレッドリフト会議（APEM）の共同議長を歴任するなど、教育・講演活動を通じて国際的に高い評価を獲得しています。また、米国美容医学アカデミー（AAAM）認定医でもあり、その専門性は数多くの国際学会やワークショップで発表されています。

Dr. Cheeが代表を務めるAHHは、多彩なクリニックブランドを展開し、シンガポール国内で21拠点を運営するリーディングカンパニーへと成長しました。2024年にSBCグループへ参画して以降は、シンガポールをアジア市場の戦略的拠点と位置づけ、両者は緊密な協力体制のもと成長を続けています。今後SBCは、Dr. Cheeの豊富な知見とAHHが築き上げたブランド力を活かし、アジア太平洋地域における医師の採用体制と教育をさらに高度化いたします。そして、「メディカルイノベーションで世界中の人々の幸福度向上に貢献する」というグループパーパスのもと、アジア全域における事業基盤の拡充と、美容医療の新たな価値創造を実現してまいります。

Aesthetic Healthcare Holdings Pte. Ltd.

同社は、シンガポールに拠点を置き、美容医療クリニック、ファミリークリニック、そしてクイックフェイシャルエステの店舗を運営する企業です。創立者であるDr. Ewen Cheeは、シンガポールにおける美容医療分野のパイオニアの一人として知られています。Dr. Ewen Cheeは、第1回アジア太平洋スレッドリフト会議（APEM）の共同議長を務め、米国美容医療学会（American Academy of Aesthetic Medicine）より認定を受けた医師でもあります。また、国際会議やワークショップで講演者として活躍しており、その専門的知識と経験は多くの学術出版物でも紹介されています。

AHH主要ブランドとクリニック数：

・The Chelsea Clinic（2店舗）https://chelseaclinic.com.sg/

・Gangnam Laser Clinic（１店舗）https://www.gangnamlaser.com/

・SkinGO!（16店舗）https://skingo.sg/

・ファミリークリニック（２店舗）

SBCメディカルグループホールディングス

SBCメディカルグループホールディングスのルーツである湘南美容クリニックは、2000年に神奈川県藤沢市で創業し、「美容医療をもっと身近に」という信念をもって、先進的な美容医療の提供に努めてまいりました。創業当初は美容医療を中心に事業を展開していましたが、その後、さらなる多角化を図り、不妊治療、歯科、整形外科などの保険診療分野にも進出。幅広い医療機関への経営支援を行う体制を整えるまでに成長しました。現在、当グループのクリニックネットワークは国内外にわたり259院に。日本を代表する医療グループとしての地位を確立し、2024年9月には米国NASDAQに上場を果たしました。今後は、グループパーパス「メディカルイノベーションで世界中の人々の幸福度向上に貢献する」の実現を目指し、クリニックネットワークの拡大とグローバル展開をさらに推進してまいります。

英 文 名：SBC Medical Group Holdings, Inc.

上場市場：NASDAQ Global Market

ティッカー (米国証券コード)：SBC

所 在 地：200 Spectrum Center Drive Suite 300 Irvine, CA 92618 USA

C E O：相川佳之

事 業：医療機関（総合美容医療・歯科・AGA治療・婦人科・不妊治療・眼科・整形外科・再生医療、他）への経営支援事業

SBCメディカルグループホールディングス：https://sbc-holdings.com/jp

SBC湘南美容クリニック：https://www.s-b-c.net/